香港故宫「琳瑯」展览率先直击！逾200件珠宝珍藏 纽约大都会馆藏首亮相香港

香港故宫文化博物馆「琳瑯」展览｜香港故宫文化博物馆由2026年4月15日至10月19日，举办名为「琳瑯——纽约大都会艺术博物馆世界珠宝珍藏」（「琳瑯」展览）的特别展览。此次展览由香港故宫文化博物馆与纽约大都会艺术博物馆（The Met）联合主办，汇集约200件珠宝珍藏，历史横跨近4,000年，更是纽约大都会艺术博物馆首次以巡回展览形式展出旗下馆藏，即看展览开放日期、时间及门票资讯。

香港故宫「琳瑯」展览4.15开幕！展出逾200件、横跨四千年历史珠宝珍藏

「琳瑯——纽约大都会艺术博物馆世界珠宝珍藏」展览展出200件璀璨夺目、极具代表性的珠宝珍藏，覆盖五大洲文明，展品历史横跨近4,000年（公元前2000年至21世纪）。在是次展览中，所有来自纽约大都会艺术博物馆的艺术珍品均为首度于香港展出，亦会展出部分来自香港故宫文化博物馆馆藏，以及本地私人收藏的珍品，带领观众追溯饰品从古代文明到当代前卫设计的发展历程，彰显珠宝作为艺术与文化媒介的重要性。

「琳瑯」展览划分5大单元 聚焦珠宝不同面向之美

「琳瑯」展览分为5个单元，分别为「神圣金饰」、「珠宝与王权」、「珠宝与宗教信仰」、「艺术珠宝」和「工艺与创新」，探讨珠宝首饰的功能与意义，引导观众了解来自不同文化及地域的人们如何利用珠宝点缀身体，体现信仰、身份地位及审美观念。

其中，展览展出多件风格各异、工艺卓越的项链，除了有以珍贵材料制成的经典之作，亦有当代先锋艺术创作，如以黄金制成、饰有印度教神祇的19世纪晚期印度婚姻项链；由美国珠宝品牌德雷希尔公司制作、带有「镀金时代」风格的钻石与珍珠项链（约1905年）及美国雕塑家亚历山大·考尔德创作的前卫风格项链《嫉妒的丈夫》等。

展品中亦有数枚引人注目的胸针，其中一枚可能为出自纽约知名珠宝品牌蒂芙尼的胸针（约1900年），以方形祖母绿为主石，四周镶嵌梨形的明亮式切割钻石，采用20世纪初新兴的铂金为镶托材质；另一件亮点则是由纽约顶级珠宝工匠雷蒙德・C・雅德创作的别致兔子胸针（约1930年），手持鸡尾酒托盘的兔子服务生造型俏皮幽默，充分展现珠宝设计师的想像力与技艺。

至于头饰方面，有出土自古埃及公主陵墓的1,251枚黄金假发环（约公元前1887–1813年），用于装饰其典礼假发，反映头饰作为古埃及皇室身份象征的重要性；源自南美洲哥伦比亚卡利马文化的头饰（1至7世纪），以及一件由时装设计师艾尔莎·夏帕瑞丽创作、带有超现实主义风格的头饰（约1937年）。此外，由卡地亚于1905年左右推出的钻石长柄眼镜；以及由时装设计师亚历山大·麦昆与珠宝设计师桑恩·利恩合作、名为「男士下颚骨配饰」的面部饰品（1998年）同样备受注目。

陈幼坚任艺术顾问 设互动装置

香港设计师及艺术家陈幼坚为本次展览的平面设计提供艺术指导

是次展览特别邀请香港设计师陈幼坚担任艺术顾问及平面设计的艺术指导，将其「东情西韵」的设计哲学融入展场。此外，现场将设置互动装置，让观众可以虚拟佩戴展品，体会珠宝的魅力。

「琳瑯——纽约大都会艺术博物馆世界珠宝珍藏」