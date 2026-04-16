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LUXE STYLE │ 男装卡通腕表 注入游戏动漫元素 大男孩的高级玩意

Art Can
更新时间：10:00 2026-04-16 HKT
发布时间：10:00 2026-04-16 HKT

       不少男士都是个大男孩，童心未泯，喜爱收藏各类卡通产品，重拾儿时回忆。近年「玩表」风气转变，不少高级品牌都会与经典动漫或游戏品牌合推新表，制作工艺亦一丝不苟，售价动辄数万至数十万港元。若看到男士佩戴的腕表印有卡通图样，别以为是小儿科，这或许就是大朋友的高级玩意。

五款卡通男装表推介

Krayon ∣ PAC-MAN

       相信一众已「入五」的大朋友，小时候都玩过香港称之为「食鬼」的PACMAN电子游戏。这款经典游戏于1980年面世，去年刚好45周年。官方即Bandai Namco在2024年底已开始在世界各地举办庆祝活动，市场亦陆续出现各种纪念商品。Casio去年初推出四款Casio Vintage×PAC-MAN系列电子表，只售数百港元，甫推出便售罊。当时若错过的话，今年可别错过PAC-MAN新表面世，此乃由近年崛起的独立制表品牌Krayon推出的PAC-MAN腕表系列，属于高级机械腕表，别具纪念性，单是其机械工艺已值得收藏。这款腕表限量生产15枚，各个表盘设计都有少许分别，可谓独一无二，所以Krayon将之称为系列。
       PAC-MAN腕表其实就是Krayon的Anywhere，一款可以随佩戴者的选择，显示地球任何一个位置的日出与日落时间的机械腕表。当然，此位置是买家跟厂方订购时预先设定的，最简单当然是选择显示香港的日出日落时间，但亦可以选择有特别意义的地方，如举办婚礼的冲绳、出生地北京、大学毕业的伦敦等。经典元素如黄色PAC-MAN、白色豆豆、水果、红鬼与蓝鬼等都融入新表设计之中，全部都是人手上色。至于抛光黑色缟玛瑙表盘上，可见以半透明移印工艺重现游戏中的迷宫图案，另本来设于表盘外围的各种日出日落时间显示，则变成了游戏中出现的角色和道具，例如黄色PAC-MAN代替了原本Anywhere指示日间时间的太阳，而每枚PAC-MAN腕表上的豆豆、水果、红鬼与蓝鬼的位置都是随机选择，部分水果可能是士多啤梨或樱桃，而红鬼及蓝鬼就可能是三足或四足。表盘外围原本用以指示日出和日落的时间，所以这些游戏角色以至豆豆出现的数量，均会随日子与季节而变，就如游戏中的角色与道具，都是随着级别（Level）不同而随机出现。表盘上的所有刻度与文字也是以1980年原版游戏的字体设计，散发浓厚的怀旧气息。

Krayon PAC-MAN，表壳：39mm铂金/ 机芯：C030手上链/ 限量：15枚/ 售价：188,000瑞郎。
Krayon PAC-MAN，表壳：39mm铂金/ 机芯：C030手上链/ 限量：15枚/ 售价：188,000瑞郎。
黄色PAC-MAN代替了原本Anywhere指示日间时间的太阳。
黄色PAC-MAN代替了原本Anywhere指示日间时间的太阳。
每枚PAC-MAN腕表上的豆豆、水果、红鬼与蓝鬼的位置都是随机选择。
每枚PAC-MAN腕表上的豆豆、水果、红鬼与蓝鬼的位置都是随机选择。

Bremont | Altitude MB Meteor Felix The Cat

       Felix the Cat是美国海军航空中队VFA-31的队徽，所以当Bremont计划推出新一代Altitude MB Meteor腕表时，便想到这个被视为飞行员幸运象征的卡通人物。新表以黑色DLC涂层处理的二级钛金属制作，搭配滚花PVD钛金属中壳，主角出现在表盘与底盖，6点位手捧数字「6」，代表今次「Watch Your 6（航空术语）」的合作计划。 

Bremont Altitude MB Meteor Felix The Cat，表壳：42mm DLC及PVD钛金属/ 机芯：BB14-AH自动/ 限量：500枚/ 售价：5,950英镑。
Bremont Altitude MB Meteor Felix The Cat，表壳：42mm DLC及PVD钛金属/ 机芯：BB14-AH自动/ 限量：500枚/ 售价：5,950英镑。
主角亦会出现在底盖。
主角亦会出现在底盖。

Zenith×Lupin The Third | Chronomaster Revival Daisuke Jigen Edition

       以动画《雷朋三世》中次元大介所佩戴的Zenith腕表为蓝本的全新第4款限量版腕表，依然以经典A384为设计基础，钛金属表壳与链带均经雾黑喷砂处理，呈现型格的哑光质感，配以米色表盘和黑色计时小盘，散发浓厚的复古气息，表底亦印有次元大介的图像。 

Zenith×Lupin The Third Chronomaster Revival Daisuke Jigen Edition，表壳：37mm钛金属/ 机芯：El Primero 400自动/ 限量：200枚/ 售价：$89,000。
Zenith×Lupin The Third Chronomaster Revival Daisuke Jigen Edition，表壳：37mm钛金属/ 机芯：El Primero 400自动/ 限量：200枚/ 售价：$89,000。
表底亦印有次元大介的图像。 
表底亦印有次元大介的图像。 

   

Louis Erard×Astro Boy | Neo Digiteur

       这是Louis Erard首次推出与动画角色合作的2340系列，亦是品牌首次采用一体式链带的腕表设计。选择阿童木为首次合作的对象，皆因品牌CEO Manuel Emch自小已很喜欢这个充满正义感的角色及故事。表盘以多层立体方式展示早期阿童木与Metro City的插图，底盖亦印有阿童木飞行中的图案。 

Louis Erard×Astro Boy Neo Digiteur，表壳：40mm钛金属及不锈钢/ 机芯：Sellita SW300-1自动/ 限量：178枚/ 售价：3,990瑞郎。
Louis Erard×Astro Boy Neo Digiteur，表壳：40mm钛金属及不锈钢/ 机芯：Sellita SW300-1自动/ 限量：178枚/ 售价：3,990瑞郎。
底盖饰有阿童木飞行中的图案。
底盖饰有阿童木飞行中的图案。

Breitling | Avenger B01 Chronograph 44 Astro Boy Limited Edition

       推出阿童木限量腕表的还有Breitling，以强悍且充满机械感的Avenger为基础，整体用色来自阿童木的标志红、黑和黄色，包括鲜艳抢眼的黄色表盘、对比鲜明的黑色计时小盘，以及红色点缀计时秒针和30分钟累计刻度。除了9点位小秒针有阿童木的飞行图案，底盖还有他在偷看的有趣图案，展现纯真一面。 

Breitling Avenger B01 Chronograph 44 Astro Boy Limited Edition，表壳：44mm不锈钢/ 机芯：Breitling 01自动/ 限量：99枚/ 售价：$60,500。
Breitling Avenger B01 Chronograph 44 Astro Boy Limited Edition，表壳：44mm不锈钢/ 机芯：Breitling 01自动/ 限量：99枚/ 售价：$60,500。
底盖缀有阿童木在偷看的有趣图案。
底盖缀有阿童木在偷看的有趣图案。

文：Gavin Ho  图：品牌提供 

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