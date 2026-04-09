LUXE STYLE │ 精选五品牌钻石腕表 结合工艺与机械加倍珍贵 百达翡丽Nautilus Ref. 5811/1460G-001全钻表款价值逾五百万港元

钻石是一种天然矿物，其原石晶体结构是独特的八面体，具高光泽与高折射率，经切割后，多角度的反射光线绽放闪烁钻光，极其迷人。钻石本身硬度达莫氏硬度10，不但适合镶嵌成珠宝首饰，其纯净和坚硬度，更成为爱情坚定不移、纯洁无瑕的象征。至于钻石腕表则集各家之大成，将钻石的珍贵、镶嵌工艺与腕表的机械技术融合，魅力同样恒久不变。

Patek Philippe ∣ Nautilus Ref. 5811/1460G-001

钻石腕表并没有一个很严格的定义，但所镶嵌钻石的数量通常不会太少，例如表冠只镶有一颗钻石作简单点缀的表款，不会视作钻石腕表。全钻腕表（Full Pavé或Full Diamond Watch）的定义简单得多，即指表壳、表圈，以至表盘连搭配的金属链带，均以高密度方式铺镶钻石，便属于全钻腕表。由于镶嵌的钻石数量动辄数百甚至过千颗，例如百达翡丽的Nautilus Ref. 5811/1460G-001便镶嵌近1,500颗钻石，单计钻石已价值连城，而铺镶钻石又极考工夫与时间，所以全钻腕表乃属珠宝腕表中的最高级别。

以白金制作的Ref. 5811/1460G-001，属于品牌最受欢迎的Nautilus系列的作品，虽然普遍认为钻石腕表是女士恩物，但这款全钻Nautilus的尺码是41mm，是少数专为男士打造的全钻运动款式。先来数数镶嵌的钻石数量：表壳100颗共0.74卡、表圈32颗共4.84卡、表盘297颗共1.33卡、小时刻度13颗共0.48卡、链带1,038颗共12.31卡。全表共镶嵌1,480颗钻石共19.70卡，当中包括1,285颗圆钻和195颗长方形钻石，分别重6.43卡和13.27卡。Ref. 5811/1460G-001乃是2017年Ref.5719/10G-010的新版本，同样以白金制作，表圈和链带的中央链节均镶有长方形切割钻石，不过Ref.5811/1460G-001的直径由40mm增至41mm，表盘有齐12个小时刻度，并删减原本3点位的日期显示，令报时显示更明确清晰，整体视觉左右平衡。

Patek Philippe Nautilus Ref. 5811/1460G-001，表壳：41mm白金/ 机芯：28-330 S自动/ 钻石：1,480颗钻石共重19.70卡/ 售价：$5,1109,00。

表盘有齐12个小时刻度，并删减原本3点位的日期显示，令报时显示更明确清晰。

Tiffany & Co. ∣ Enamel Diamond Watch

钻石未必一定是钻石表的主角，像Tiffany & Co.这款全钻表款，钻石乃用来衬托表盘外围转动的Tiffany Blue 18K黄金嵌饰珐瑯（PaillonnéEnamel）外圈，它不但忠实重现品牌1962年的著名Jean Schlumberger by Tiffany系列经典珐瑯手镯，还再次让近乎绝迹的金箔嵌饰珐瑯工艺重现眼前。

Tiffany & Co. Enamel Diamond Watch，表壳：36mm白金/ 机芯：石英/ 钻石：613颗钻石共重4.04卡/ 售价：待询。

钻石乃用来衬托表盘外围转动的Tiffany Blue 18K黄金嵌饰珐瑯（PaillonnéEnamel）外圈。

Harry Winston ∣ Ocean Tourbillon GMT Worldtimer

这是Ocean Tourbillon GMT Worldtimer镶钻版第二击，镶钻方式与之前的版本差不多，表侧按钮以至表冠全部都镶满长方形钻石，不过今次表盘改以镶嵌比砂金石更闪烁的蓝色钌晶，左右两个分别显示本地及两地时间的偏心盘，则镶以蓝色蓝宝石时刻以提升报时清晰度，再配搭蓝色鳄鱼皮表带，更强烈的视觉对比和蓝调

风格，带来另一番味道。

Harry Winston Ocean Tourbillon GMT Worldtimer，表壳：46mm白金/ 机芯：HW1005自动/ 宝石：275颗/ 钻石共重11.95卡、114 颗蓝色蓝宝石共重9.37卡/ 限量：5枚/ 售价：$3,680,000。

表盘改以镶嵌比砂金石更闪烁的蓝色钌晶。

Cartier ∣ Ballon Bleu de Cartier

不一定是全钻表款才吸引，卡地亚这款Ballon Bleu简单搭配镶钻表圈同样华丽，更适合在不同场合佩戴。至于功能方面，这枚腕表具备精致的日夜显示，以品牌标志性的罗马数字时刻配砂金石表盘和深蓝色亮面鳄鱼皮表带，整体风格更浪漫典雅。

Cartier 的Ballon Bleu de Cartier，表壳：36mm白金/ 机芯：自动/ 宝石：54颗钻石共重0.79卡/ 售价：$229,000。

Bell & Ross ∣ BR-05 36 MM Blue Diamond Eagle

这枚BR-05 36mm拥有浪漫的星座表盘，Bell & Ross在恍如星空砂金石表盘上，除镶嵌12颗耀眼的钻石作为小时刻度，还在多个位置镶嵌7颗（包括1点钟位）较时刻更大的钻石。钻石的位置看似是随机，但一看表底图案，原来是重现包含牛郎星的天鹰星座模样。

Bell & Ross BR-05 36 MM Blue Diamond Eagle，表壳：36mm不锈钢/ 机芯：BR-CAL.329自动/ 宝石：18颗钻石/ 售价：$37,300。

文：Gavin Ho 图：品牌提供