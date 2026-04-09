LUXE STYLE │春夏珠宝色彩魔法 一饰多戴设计魅力无穷

春夏珠宝多彩美艺 Chaumet/Boucheron高级珠宝一饰多戴

前阵子，随着多个国际时装品牌换帅，又适逢秋冬时装周，时尚界好不热闹。来到四月，是时候将焦点转向珠宝界，各大珠宝品牌的全新系列纷纷出笼，不论是高级珠宝、精品珠宝，还是近年大受欢迎的轻珠宝，都展现各自的独特魅力与创作风格，而色彩更恍如为作品施魔法，提升富层次感的视觉张力。春夏珠宝除了选用钻石外，又镶嵌缤纷多彩的宝石，迎合季节氛围的同时，也提升品牌辨识度。祖母绿、蓝宝石、红宝石等固然艳丽，但黑、白、金在珠宝设计上也带来强烈的色彩对比，永恒优雅。

Chaumet 蓝翼展翅翱翔

被誉为「约瑟芬皇后的御用珠宝商」的法国珠宝品牌Chaumet， 创始人尼铎（Marie -Etienne Nitot）、其儿子François -Regnault与约瑟芬皇后（Empress Joséphine）都对鸟类学着迷。约瑟芬皇后更将马尔梅松城堡（Chateau de Malmaison）改造成鸟类保护区，饲养逾百多种鸟类。自1810年代，鸟类慢慢成为Chaumet其一设计元素，而羽翼就是鸟的象征。从品牌历史档案中也可找到以水粉画画成、富新古典主义风格的冠冕设计，冠冕上的翅膀镶满钻石并缓缓展开，体现自由与力量。全新Envol高级珠宝系列的灵感正是启发自品牌典藏中的一对翅膀珠宝设计，更首次采用珐瑯工艺制作整个系列，由大明火珐瑯工艺打造的品牌标志性蓝调，配以深邃浓郁的马达加斯加蓝宝石，创作出共9件各具特色且有多种佩戴方式的羽翼珠宝。其中以白金及大明火珐瑯制成、镶嵌单颗重3.92卡的梨形马达加斯加蓝宝石及明亮式切割钻石的羽饰冠冕，那对珐瑯羽翼可分拆成两枚胸针，亦可以变身成面具佩戴；另有一款翅膀仿佛向内卷曲的胸针，镶嵌单颗重4.39卡的马达加斯加枕形切割蓝宝石，亦可将之拆下悬挂在项链上，加添一份高雅气息，所有的设计都贯彻品牌拿手的可变换工艺。

Boucheron 黑白色永恒优雅

Boucheron全新Histoire de Style 系列「Nom : Boucheron Prénom : Frédéric」共有四组高级珠宝作品，包括The Address项链、The Spark问号项链、The Silhousette肩饰及The Untamed项链，各诉说着世家故事，也同时向菲德烈克．宝诗龙的先驱精神致敬。The Address项链吊坠的轮廓，呼应芳登广场的八角形布局，锐利线条配以深黑色亮漆与白金和钻石，形成强烈的视觉对比。吊坠采用类似「镜中镜」效果的祖母绿形切割，镶嵌一颗10.01卡钻石。项圈部分的黑漆边线环绕项间，看似一体成型，实则却是由多个铰接组件组成，中央的吊坠更可拆下作指环佩戴。The Untamed项链则以钻石镶嵌成常春藤藤蔓外形，藤蔓可分拆出多个组件，变成长或短问号项链、项圈、胸针或发饰。

Boucheron全新Histoire de Style系列「Nom:Boucheron Prénom:Frédéric」The Address项链的焦点祖母绿形切 割巨钻，重达10.01卡。

Histoire de Style系列「Nom:Boucheron Prénom:Frédéric」The SilhouetteI肩饰。

Boucheron全新Histoire de Style系列「Nom:Boucheron Prénom:Frédéric」的The Untamed项链以钻石打造常春藤的藤蔓外形。

标志性元素 再创新经典

相对价格高昂的高级珠宝系列，较为亲民的选择有Fine Jewellery（精致珠宝）、Fashion Jewellery（时尚珠宝），同样讲究设计与工艺，又不失时尚感，最适合作潮流叠戴。部分品牌也推出Iconic Collection（s 经典系列），加入标志性的设计元素，别具一格。如Fred的标志性Force 10系列今年迎来60周年，特别推出全新指环系列，包括黄金、白金或玫瑰金版本，以半密镶钻石点缀。同步登场的Force 10 Rise珠宝系列则以黄金材质打造出两款耳环，以及一款新增耳夹款。

Harry Winston New York系列Graffiti珠宝新作带来不同的颜色组合，包括粉红蓝宝石搭配钻石、蓝宝石搭配钻石等对比配色，以及全钻石的单色版本。其中粉红蓝宝石拼帕拉伊巴碧玺特别版「H.W.」胸针，特意向SoHo艺术区致意。Buccellati全新Ghirlanda Color系列延续花环主题，新加入蓝宝石、粉红蓝宝石及翠绿沙弗莱石作配搭，更见层次。品牌另一季节主打是Blossoms Color及Blossoms Sapphires系列，将蓝玛瑙、黄玛瑙与粉色蛋白石等彩色宝石，镶嵌于银雕工艺花卉中，打造闪耀的繁花盛景。

文：E. Lam 图：品牌提供