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冯敏如 - 如影。随影│地狱谷雪猴

Art Can
更新时间：09:00 2026-04-13 HKT
发布时间：09:00 2026-04-13 HKT

        地狱谷雪猴公园（Jigokudani Yaen-koen）是日本长野县的一个著名旅游景点，因在冬季时期可观赏到雪猴（日本猕猴）在温泉中悠然自得而闻名。每年12月至3月是观赏雪猴的最佳时期，这个时候，猴子们不仅在雪地中嬉戏，还会在温泉中取暖，形成一幅迷人的冬日画卷。
我曾经到地狱谷拍摄雪猴，这里位于群山之中，四周环绕着壮丽的自然景观，远离城市的喧嚣。尤其是在冬天，银白色的雪景为树林披上了纯洁的衬衣，令人心旷神怡。        当我们将车停妥后，需要步行经过一段山路才能抵达山谷中的温泉区。路况类似于平日行走的郊野公园，但由于冬季路面覆盖着厚厚的白雪，行走时必须格外小心，以防滑倒或踏空。
        接近温泉区时，眼前的景象让人惊叹：成群的雪猴在温泉中悠然自得，还有一些猴子在温泉边整理毛发或嬉戏打闹。我们得以近距离观察它们的生活习性和社交行为，这是一个独特而珍贵的体验。

下雪的时候，地狱谷内环境十分昏暗，刚好有一抹光线照射到雪猴的面部，形成丰富的立体感，将雪猴放在画面的左边，在温泉中的雪猴放在右边，形成前后呼应的构图。（图片提供：冯敏如）
下雪的时候，地狱谷内环境十分昏暗，刚好有一抹光线照射到雪猴的面部，形成丰富的立体感，将雪猴放在画面的左边，在温泉中的雪猴放在右边，形成前后呼应的构图。（图片提供：冯敏如）

        由于雪猴属于野生动物，拍摄时必须保持一定的距离。我选择使用100-400mm焦距的镜头，将一只面向镜头的雪猴作为主角，安放在画面的右侧，而左侧则是温泉及两只侧身的雪猴，与右侧的主角形成呼应。此外，画面上飘落的雪花更为整体增添了冬日的氛围，仿佛让人置身于一个童话世界。
        这次的拍摄经历不仅让我捕捉到了雪猴的美丽瞬间，也让我深刻感受到大自然的魅力。每一张照片都承载着我对这片土地的热爱与敬畏，雪猴们的嬉戏与温暖的温泉形成了强烈的对比，让人感受到生命的活力与自然的和谐。在这片雪白的天地之中，我感受到的不仅仅是摄影的乐趣，更是对自然的敬仰和对生命的赞美。

拍摄器材：Canon 70-200mm
 

文：冯敏如（英国皇家摄影学会高级会士，摄影沙龙世界十杰）

（本文图片由冯敏如提供）

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