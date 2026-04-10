李梦 – 广东省美术馆黄永玉画展 漫长浓郁的人生啊｜梦游世界

最近去广东省美术馆欣赏黄永玉画展「如此漫长，如此浓郁」，如若走入了一位可爱老顽童的艺术世界，生动亲切。展出的一百多件作品都是这位中国知名画家耄耋之年的作品，画中的诗意、哲思和挡不住的天真俏皮，让人忍不住会心一笑。

黄永玉的艺术创作，从来都是不按常理出牌。早年凭借版画《阿诗玛》等闯入画坛，后来又在国画、雕塑、设计、写作里自由穿行，行文用笔从不被传统框限，洒脱不羁。他的画里总会出现俏皮谐趣的题跋，融合文学的质感与幽默的意味。画家九十岁之后仍笔耕不辍，开法拉利飙车，尽情享受生活，据说临去世前还在创作，把一辈子活成了传奇。

我们喜欢黄永玉的画，实因那份真实和有趣。他从不摆艺术家的架子，生肖、花草、街头小事都能入画，朴实又贴心；题字里的金句，有笑有泪，普通观众也能产生共鸣。

黄永玉不迎合、不矫情，守著自己的本心创作，他笔下的洒脱与豁达，提醒我们岁月漫长，要把日子过得浓郁、热烈又真诚。这场展览不只是看画，更是和一位可爱可亲的艺术家聊人生。从他的笔间，捡拾真诚与通透。

文：李梦