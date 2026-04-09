经典艺术创作展演 匠心雕塑家朱达诚 半世纪熔铸人生

紧握的拳头，爆发出紧绷而勃发的肌肉线条；侧踢的长腿，延伸拉扯出裤管生动的皱褶；清晰深刻的脸部轮廓，配以坚定的眼神。古铜色的雕像仿佛将灵魂一并熔铸其中，让观者几乎能真实感受到那迅猛如风、势不可挡的腿法。这尊栩栩如生的李小龙像，正是出自香港著名雕塑家朱达诚之手。

朱达诚毕生醉心雕塑，擅长透过对五官、筋骨、肌理与发丝的精微刻画，将生命的温度与灵魂的深度，悉数注入原始的材质之中。香港中文大学善衡书院现正举办「熔铸生命——朱达诚艺术作品展」，由即日至10月5日假陈震夏馆展览厅展出，展览精选朱达诚在1980年至2024年间的代表作品，全面呈现其半世纪以来的创作历程与艺术人生。

现场即席示范创作

开幕礼举行当日，善衡书院院长莫仲棠发言时表示，是次展览为庆祝书院创院20周年的首个大型展览，他赞扬朱达诚的作品不仅记录香港故事，更熔铸其澎湃的生命力于其中，「既能感受到他对香港的深厚情怀，亦可见其在造型、材料与意念上的匠心经营。」中大社会学系荣休讲座教授金耀基形容朱达诚有一双「上帝祝福」的双手，所创造的雕塑形貌俱全；香港雕塑学会前会长，房屋局副局长戴尚诚则赞扬朱达诚是香港艺术文化的象征，以高超的动手能力将灵魂注入作品，使雕塑形神兼备。

朱达诚感谢在创作道路上得到的所有支持与鼓励，形容为中大打造了八座人物雕塑及一座行书雕塑，过程绝不容易。他亦以「我的艺术人生」为题公开演讲，解说代表作品并回顾创作心路历程，引导观众理解背后的思考脉络。朱达诚亦即席示范雕塑创作，为善衡书院院长莫仲棠创作人头雕塑，观众可近距离观赏，并就作品意念和技法进行互动交流。

雕塑香港精神楷模

展览中最为瞩目的莫过于真人大小的李小龙全身像，朱达诚早于2013年为香港文化博物馆创作了一尊高达3.5米的巨型雕像，重现这位武术宗师经典的凌空侧踢之姿。时隔十年，他于2023年再次挑战同一题材，今次刻意调整手臂姿态，赋予这位传奇人物另一种深沉内敛的神采与气度，呈现出他的另一种神髓。

此外，展场亦陈列两尊孙中山先生的小型雕像：一尊以青年时期的孙中山为原型，现矗立于孙中山纪念馆；另一尊则取材自辛亥革命后的一帧照片，雕塑添上一件在风中飘扬的外衣，传达出他风尘仆仆、奔走国事的豪情壮志。其他展品还包括多位香港及华人历史人物的头像雕塑与浮雕，如「非典抗疫英雄」谢婉雯、歌坛巨星梅艳芳、著名企业家霍英东，以及学术界泰斗高锟、钱穆、唐君毅等，全部无不形神兼备，活灵活现。

焦墨沉思抒发内心

展览中另有一系列名为《沉思》的焦墨人体画，画中人体姿态扭曲变形，筋肉拉扯间纹理清晰，仿佛蓄积已久的能量即将冲破躯壳。这批作品源自上世纪八十年代初，朱达诚刚移居香港之时，当时他需要在陌生的环境中从零开始，生活压力如山，内心一度充满迷惘与无助。后来，朱达诚以焦墨人体画回望这段岁月，他闭关两月，以焦墨为媒，将多年积压于胸中的阴霾与风暴，尽情倾泻于画纸之上。狂野奔放的笔触与扭曲挣扎的人体形成强烈对照，既刻画出躯体深处的痛苦不安，更彰显出顽强不屈的生命力，象征他决心在这片新土地上落地生根、茁壮成长。

雕塑不仅承载历史，更凝聚灵魂与时代精神。其背后，离不开匠人数十年如一日的用心与坚持。朱达诚逾半世纪的雕塑生涯，以一双巧手，默默熔铸生命，也深情诉说着香港的坚韧与风骨。

中大善衡书院 「熔铸生命 朱达诚艺术作品展」

日期：即日至10月5日

地点：香港中文大学善衡书院陈震夏馆地下及1楼展览厅

时间：7:30am至8:00pm（周六、日及公众假期闭馆）

文：叶泳心 图：香港中文大学