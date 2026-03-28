陈祖泳 – 难忘的中世纪飨宴｜围炉谈艺

在爱沙尼亚首都塔林之旅中，Olde Hansa餐厅绝对是最令人难忘的亮点之一。这家餐厅位于塔林世界文化遗产的老城核心，一踏进餐厅，即被浓厚的中世纪氛围包围：烛光摇曳、古朴家具，服务人员身穿时代服装，仿佛穿越了五百年时光。

入口处，一位年轻男孩正认真炒着花生。孩子好奇地问他的年龄，他却幽默回应：「我已经三百岁了」，让孩子惊喜又开心，真以为进入了一场角色扮演。这份活泼的互动为整晚体验加添了不少趣味和温馨。

餐单充满历史韵味，囊括爱沙尼亚及北欧传统珍馐。招牌菜包括熊肉、麋鹿和野猪香肠，还有鸭肉、鲑鱼与兔肉等丰盛佳肴。食材质朴自然，味道厚实，仿佛让人味蕾瞬间穿越至中世纪的飨宴。

我们的服务生Tahir（中世纪名字为Tahir Ezekiel，自称仆人，象征我们是庄园主的尊贵宾客），整晚悬疑紧绷地向孩子透露晚餐结束后，会公开保持青春与长生不老的秘密。餐末他笑言，每晚都会被关在地下室，强迫吃玫瑰花瓣，这既是青春妙方，也是他的长生诅咒。

晚餐后，他带领我们参观餐厅作详尽介绍，揭示这幢建筑原是14世纪商人宅邸，曾是塔林重要的仓库与市集所在。整幢建筑装修精美，宛如身处真正的中世纪商人府邸。顶楼的招待室更展示了当时主人的尊荣，横梁上的玫瑰花象征这里说的话均是秘密，不可外传。

对喜爱探索塔林深厚历史文化的旅人，或追求独特聚会体验的人来说，Olde Hansa将能提供一场难忘的文化与美食飨宴。这是一座能在每口餐点中品味历史、每个角落都讲述古老塔林故事的独特餐厅。

作者：陈祖泳

