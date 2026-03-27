李梦 – 云中锦书寄相思｜梦游世界

「云中谁寄锦书来？雁字回时，月满西楼。」李清照笔下的相思追问，回响千年。正在北京画院举办的「云中谁寄锦书来——花笺中的艺术世界」展览，汇集北京故宫等八家知名文博机构百余件珍贵藏品，从唐宋雅致到民国风华，娓娓道来一纸花笺的千年传奇。

策展方式亲切，重在打造沉浸式观展体验。「斑斓色彩」、「暗花疏影」及「鱼雁传情」三大板块，追溯花笺演变脉络，另设工艺展示区，通过视频与实物将古老技艺直观呈现。互动装置及周末举办的亲子工作坊等，亦让观众亲身感受古老技艺的当代魅力。

尤其让我印象深刻的是鲁迅与郑振铎合编的《北平笺谱》，被誉为「中国木刻史上断代之唯一丰碑」。收录340幅笺画，汇聚陈师曾、齐白石等名家手笔，山水清雅，花鸟灵动，将文人意趣与木刻技艺融合无间。同场展出的明代《十竹斋笺谱》同样惊艳，笺纸画面层次丰富，意境清雅，堪称木版浮水印巅峰之作。

在中国艺术的语境中，纸笺从来不止是书写工具。它串联造纸、雕版、书画等多种艺术，是文人审美与情感的承载。一纸方寸间，笔意墨境，亲友温情，历历在目。「见字如晤」的优雅与温煦，真真是当下喧嚣忙碌中珍贵难得的慰藉。

文：李梦