西九国际文化高峰论坛｜定向可持续发展 铸就国际艺文枢纽

三月香江，艺术气息格外浓郁，国际及本地的艺文活动如春潮般涌现全城。第二届「香港国际文化高峰论坛」于3月22日至23日举行，作为「香港艺术周」率先揭幕的国际级盛会，以「艺创社群，无限可能」为主题，汇聚近2,000位来自世界各地的文化从业人员与爱好者，近30位重量级文化领袖，跨越14个国家与地区，带着各自丰富的经历与洞见，共同探讨艺术如何在当下达致可持续发展。连同峰会期间的相关活动，高峰论坛吸引逾6,000名本地及中外人士亲临参与。高峰论坛亦吸引全球各地超过630,000人次在线观看。

西九国际文化高峰论坛共商挑战与机遇 拓展全球合作伙伴关系

随着人类文明进步，艺术与文化的范畴及复杂性不断扩展，当代艺术跨域不同形式的边界，对空间、设备及灵活性带来更高要求，如何让艺术文化结合社群达致可持续发展则成为全球艺术从业者所关注的议题。「香港国际文化高峰论坛2026」于3月22日至23日举行，以「艺创社群，无限可能」为主题，探讨文化艺术如何在快速变化的全球环境中持续发展。

论坛以合作意向书签署仪式与欢迎晚宴开启序幕，西九文化区管理局与全球12间顶尖艺文机构携手缔结新合作，范畴涵盖展览策划、表演艺术交流、人才培育，以及驻场艺术家计划等。至此，管理局的国际合作扩增至46项，标志香港在全球艺术文化交流中迈出坚实一步，以更开阔的姿态融入全球艺术对话的脉络；同时也为即将开幕的西九演艺中心、新成立的西九文化区学院，以及整体艺术生态，注入全新活力与想像。

高峰论坛在3月23日假戏曲中心举行开幕仪式，随后展开首场座谈讨论「21世纪多元文化艺术区的挑战与机遇」，由西九文化区管理局行政总裁冯程淑仪主持，邀请四位国际讲者分享经验：英国南岸中心行政总裁Elaine Bedell OBE、Global Cultural Districts Network主席Adrian Ellis、沙特阿拉伯Royal Arts Complex行政总裁高德礼，以及美国所罗门‧R‧古根汉美术馆及基金会馆长兼行政总裁Mariët Westermann博士。

文化艺术区的多重角色

讨论开首，冯程淑仪提出，文化艺术区为跨媒介创作提供灵活空间，但高昂营运成本带来挑战，故如何在实践其凝聚社群使命的同时，达致可持续发展成为关键。Elaine Bedell回应，英国南岸中心秉持「人人欢迎」原则，因此场内有6个驻团乐团、大量社区使用空间及四成活动免费向公众开放。高德礼表示，预计2027年底开幕的沙特阿拉伯Royal Arts Complex包含13个独立功能单元，强调节目主导、伙伴关系及本土国际连结，目标成为沙特阿拉伯脉络下的国际文化枢纽，促进社会凝聚。Mariët Westermann则强调，文化艺术区是经济与社会发展的强大引擎，她以西班牙的毕尔包古根汉美术馆为例，成功将衰退工业城市转型为全球知名地标，更带来显著经济效益。最后曾为多间文博机构担任顾问的Adrian Ellis总结，文化区面临六大挑战：提早规划可持续收入、保护地区的核心特质、有效多方治理、明确多领域目标、证明公共效益及应对非连续性快速变化，强调需灵活性与储备。

为进一步促进国际文化交流，管理局与12间顶尖机构签署新合作意向书，涵盖中国内地、澳洲、捷克、法国、德国、英国及沙特阿拉伯等地，将其全球合作伙伴关系增至46项。西九表演艺术处与上海国际舞蹈中心、法国夏约宫国家剧院等机构建立策略联盟，强化节目策划、人才交流及培训，为2027年西九演艺中心开幕铺路；香港故宫文化博物馆与澳洲维多利亚博物馆、德国德累斯顿国家艺术收藏馆合作，合办高质素展览，深化中外文化对话；于2025年底成立的西九文化区学院旨在推动管理局促进全球联系、培育人才及提升本地与国际文化艺术界专业能力。管理局将与中国拍卖行业协会合作，加强香港与内地艺术市场的人才培训及交流，并与多间文化机构及大学签署合作协议，推出多项专业培训课程以及「驻场艺术家先导计划」。

西九文化区透过高峰论坛建立重要国际交流平台，正积极转化挑战为机遇，并以缔造更具韧性与前瞻性的文化生态为目标，书写香港文化新篇章。

（左起）西九文化区管理局行政总裁冯程淑仪、M+董事局主席庞建贻、西九文化区管理局董事局主席陈智思、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩、中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室宣传文体部副部长林枬、西九文化区管理局表演艺术委员会主席翟绍唐。

第二届「香港国际文化高峰论坛2026」开幕礼于3月23日假戏曲中心举行。

西九文化区管理局表演艺术处与法国夏约宫国家剧院签署合作意向书。（摄影：Winnie Yeung @ Visual Voices）

（左起）沙特阿拉伯 Royal Arts Complex 行政总裁高德礼、美国所罗门． R．古根汉美术馆及基金会董事兼行政总裁 Mariët Westermann博士、Global Cultural Districts Network主席Adrian Ellis。

文：叶泳心

图：苏正谦、西九文化区