太古地产艺术月2026｜感知畅想 流金记忆

想像力如无形的货币，投资于记忆的碎片、海洋的无垠与日常的步伐中，便能开启无限的内在世界。「太古地产艺术月2026」以国际知名艺术家Coco Capitán的香港首场个人展览「ArtisTree Selects: Imagination Investments」，将太古坊化为一场跨越摄影、绘画与文字的沉浸式艺术装置，以独特的视觉语言与哲思箴言，引领观众探索记忆、渴望与人际连结的主题。

展览以三重篇章展开，首章《NaÏvy》以逾50件摄影作品，让观众在影像中感受到城市的海洋记忆。次章为长达近半公里的大型文本装置，最后到达终章的互动记忆领养「办事处」，融合个人叙事与集体回忆，让艺术不再只是观赏，而是成为生活的一部分。与此同时，多位跨地域的艺术名家，在太古城中心、太古广场及星街小区，以及香港居舍和香港东隅，均呈献一场沉浸式艺术之旅。

太古地产艺术月2026 沉浸体验互动艺创盛宴

三月的香港，全城进入「艺术模式」。太古地产年度艺术盛事「太古地产艺术月2026」于3月盛大启动，以多元跨媒体大型艺术装置点亮太古坊、太古广场、太古城中心及星街小区等地，将日常社区转化为充满诗意与互动的艺术场域。太古坊化作在回忆之海航行的船只，承载人与人之间的记忆、渴望与连结，由即日至4月26日展出由西班牙艺术家Coco Capitán的香港首个个人展览「ArtisTree Selects: Imagination Investments」。展览分为三重篇章：首章《Naïvy》源自艺术家对海洋的长久迷恋，逾50件摄影作品、一系列画作及文字创作于ArtisTree展出，让观众在影像中感受到城市的海洋记忆。在完成首章体验后，观众将获发邀请函，化身成「遗失记忆收藏家」，开展下一阶段的旅程。

第二章为大型文本艺术装置《I Read While I Walk》，贯穿太古坊并连结ArtisTree和港岛东中心两个展场，是序章与终章的连结章节。作品由艺术家的13则手写箴言与诗句组成，化作一段随步伐展开的生活叙事。第三章《Memory Adoption Bureau》则位于港岛东中心67楼，展览转化为「遗失记忆办事处」，艺术家从超过一万张旧照片的档案中汲取灵感，邀请观众选取一张被遗忘的照片并完成「领养」登记，透过情感继承建立连结，延续记忆的存在。

跨媒界多感官

与此同时，太古城中心摇身一变，以「IN ART WE SHARE」为主题，由即日起至4月8日呈献「城市艺术客厅 CITY ART LOUNGE」。空间以英国艺术家Liam Gillick的大型作品「Perpetual Discussion Platforms」作为核心，利用彩虹亭被阳光投射下的缤纷色彩建构公共艺术空间：「LET'S SEE 欢朋满座」，让大家自由自在地作艺文交流；「LET'S INSPIRE灵感站台」则邀请各位享受慢阅读带来的静谧时光；而连续两个周六下午，「LET'S SHARE 音乐导航」请来电台DJ黄志淙担任音乐策展人，由歌手黄妍与张进翘轮流担任演唱嘉宾，为艺术空间注入流动节奏与情感共鸣。

太古广场则呈献由美国艺术家Christine Sun Kim创作的「A String of Echo Traps」，是巴塞尔艺术展香港展会「艺聚空间」（Encounters） 唯一场外项目，透过场地大型视频立方体和沉浸式地板壁画平台独特装置，将商场内的Park Court转化为一个视觉共鸣的空间，探索回响作为跨语言交流的隐喻。毗邻太古广场的星街小区则展出墨西哥艺术家Gabriel Rico的雕塑作品「I Have Anticipated You II」。雕塑以仙人掌为题材，透过看似毫不相关物体的关联，创造出既似植物又像动物的混合个体，邀请观众进行心理游戏，将自身欲望、兴趣与理想投射其中，并反思人类与自然的不对称关系。

太古地产艺术月2026其他精彩艺术节目：

《r é n @+ EAST》

日期：即日起至4月30日

地点：香港东隅

详情：展示一系列来自香港及伦敦艺术家的作品，设有期间限定慈善零售店。

《Philip Huang in the House》

日期：即日起至3月27日

地点：香港居舍

详情：邀请不同艺术家和合作伙伴参与，呈献多场对谈及工作坊。

文：叶泳心 图：何健勇