刘守正 融入血与骨 发掘安德海内心世界｜流水帐

事隔十载，刘守正再度演绎香港话剧团《都是龙袍惹的祸》主角安德海，虽然自嘲「年纪大了」、「体力下降了」，但第一天排练，大家围读剧本，记忆回来了，他才发现，这个角色已经融入血液与骨髓，「我和一些原班演员，已不太需要拿着剧本念台词。新演员可能追得较辛苦，他们觉得，我们的围读已像正式演出！」

《都是龙袍惹的祸》2013年首演，一举摘下第二十三届「香港舞台剧奖」六个奖项，其后两年均有重演，也到内地巡演。「记得十多年前初次接触这个剧本，已觉得很『犀利』，有种史诗式的氛围。」人物的悲剧性、面对生死、大起大落，甚至叫他想到某些莎剧的特质，而且对白用字精炼，考验演员在演绎上更要精准到位，叫他过足戏瘾。当年该剧也促成导演司徒慧焯和编剧潘惠森首度合作，「无论编、导、演，阵容无懈可击！」今天重演，他仍有当初的触动，而珠玉在前，一众台前幕后，希望演出更精炼慑人。

难阻历史洪流

慈禧太后身边红人太监安德海，奉命替同治皇帝采办龙袍，途经山东，被巡抚丁宝桢抓住，以太监不得离开京城的大清祖训，欲治其罪，皇亲国戚也想趁机把权倾一时的他除掉。慈禧知道后，快马下达圣旨，但丁宝桢认为他犯错在先，一于「前门接旨，后门斩首」。换成现实处境，「其实就是办公室政治，一个部门主管跟另一个部门主管的权力斗争。安德海和丁宝桢，都是时代牺牲品。」刘守正这样比喻。

他眼中的安德海，为换取家人一餐温饱，不惜自阉，入宫做太监，一步一步向上爬，做到太后身边大红人，有权有财有势，但没了作为一个男人的重要部位，就算娶妻，也不能行周公之礼，更不可能有后代。如今再次演绎安德海，他觉得多了一个空间维度，发掘角色内心世界与欲望，「想让观众明白，他也毕竟只是一个人。」史书记载，安德海招权纳贿、肆无忌惮，令皇亲国戚妒忌，「如果安德海只是那么负面，凭甚么成为慈禧红人？」而慈禧也一步一步的当上西太后，「她跟安德海在某程度上是同一类人，甚至是灵魂伴侣，在宫中只得安德海明白她。」但尽管关系有多唇齿相依，「她是太后，他是太监。」

安德海既讨厌自己是一个太监，又以作为太监自豪，「他最后发觉，身边那些人比他更『安德海』，分别只是他们不敢自阉，而他才是真真正正的男人！」十年前的版本，其中一幕重头戏，是丁宝桢密审安德海，舌剑唇枪、互相自辩、誓不两立。是次演出，他们更觉二人都是被卷进宫廷斗争的棋子，各为其主，身不由己，既没有深仇大恨，也不是非黑即白，「他们可能明白彼此，惺惺相识，只是难阻历史洪流。」

从《还魂香》、《梨花梦》、《德龄与慈禧》，到《都是龙袍惹的祸》、《亲爱的，胡雪岩》、《天下第一楼》，还有多次重演的《大状王》，经验丰富的刘守正，现在穿古装演戏，更得心应手，「无论同事还是观众，看到我不是光头，反而有点不习惯！」他苦笑说，早年没太多演古装戏的经验，怎样站立、怎样走路、怎样说话、手放在哪里，都要花时间揣摩，「内化需要历炼。不是做了甚么，而是不知不觉，自然而然有了韵味和节奏，让观众信服。」

文：黄子翔 图：香港话剧团

