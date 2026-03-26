LUXE STYLE │世界时间腕表 全球时区尽掌握 百达翡丽Ref. 5935A-001日常佩戴之选

地球很危险，很多人想征服世界？！与其发这种春秋大梦，不如把全世界的时间掌握在手，这样实际得多。简简单单买枚世界时间腕表（Worldtimer）就可以了！皆因这类腕表可一眼看清全球24个时区的时间。

Patek Philippe | Ref. 5935A-001 World Time Flyback Chronograph

说到世界时间腕表，不得不提百达翡丽（Patek Philippe），因为全球首款世界时间腕表，正是由品牌于1937年推出的515 HU（HU，heures universelles，世界时间的意思）。有趣的是，发明世界时间显示系统的并非百达翡丽，而是一位独立制表师Louis Cottier，他于1931年研发出世界时间显示系统，在中央时分针以外，增加可旋转的24小时刻度环，再配合表盘外围显示不同时区的城市名称，便能在同一表盘上看到多个时区时间。此发明得到百达翡丽的赏识，而两者合作的成果，正是1937年采用盾形表壳的515 HU的面世，而圆形款的96 HU则在1939年推出。1953年，品牌推出了设有两个表冠的2523 HU，3点位的表冠用于调校时间，9点位的表冠用于调校时区，整体设计可说是现代世界时间腕表的雏形。然而真正确立百达翡丽现今世界时间腕表设计格局的，是2000年推出Ref. 5110，时区设定直接由10点位的按钮控制，操作更快捷简单，且不影响时分针的运作，更方便佩戴者穿梭不同时区时调校时间。

品牌现正发售的世界时间腕表中哪款值得入手？采用大明火珐瑯表盘的Ref. 5531G或Ref. 5231G尤其是首选，前者更结合三问报时。若选最适合日常佩戴，非不锈钢制的Ref. 5935A-001莫属，三文鱼色表盘够时尚，表盘中央饰有仿碳纤维方格纹亦具运动感，还有飞返计时功能，6点位设有30分钟累计盘，实用性相当高。

Patek Philippe Ref. 5935A-001 World Time Flyback Chronograph，表壳：41mm不锈钢/ 机芯：CH 28-520U自动/ 售价：$521,500。

三文鱼色表盘够时尚，表盘中央饰有仿碳纤维方格纹亦具运动感。

Voutilainen | 216TMZ

以手工玑镂表盘闻名于世的独立制表大师Kari Voutilainen，最新推出的216TMZ回归传统圆形表壳，配置品牌标志性的泪滴形表耳。蓝色表盘与小时刻度圈采用不同玑镂图案，配合灰色城市名称圈和黑白色24小时圈，表盘层次丰富，色彩配搭亦时尚。表底以顶级的手工打磨，并采用双擒纵配大形13.5mm直径摆轮的直驱式机芯，成为欣赏此表的重点。

Voutilainen 216TMZ，表壳：39mm不锈钢/ 机芯：216TMZ手上链/ 售价：183,500瑞郎。

Nomos | Club Sport Neomatik Worldtimer

以3点位的2 4小时显示盘，结合印有24个城市名称外圈来提供世界时间显示的Club Sport Neomatik Worldtimer，Nomos这枚腕表最近荣获iF Design Award 2026设计大奖。最新款式有Roam和Reverie香槟色表盘限量版，前者的蓝调够清新，后者的沙色调够新潮，各限量175枚。

Nomos Club Sport Neomatik Worldtimer，表壳：40mm不锈钢/ 机芯：DUW 3202自动/ 限量：各175枚/ 售价：$35,450。

另备有较新潮的沙色调，同样限量175枚。

文：Gavin Ho 图：品牌提供