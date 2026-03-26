LUXE STYLE│2026秋冬巴黎时装周 Louis Vuitton自然未来主义 miumiu身体为本 多角度审视时装初心

Louis Vuitton │ Super Nature超凡自然

在数码年代，资讯与科技高速发展，人类必须调整生活方式与新环境共存。时装作为世界共同语言，设计师透过服饰连接不同地域、视野与时代。Louis Vuitton创意总监Nicolas Ghesquière的最新秋冬系列以「Super Nature（超凡自然）」 为主题，从山脉、森林、平原等自然元素汲取灵感。服装随着人类对气候与环境的本能反应而演化，变得更耐用、更具保护性与自由度，并最终升华为时尚。这个系列就将概念具象化，展现服饰穿越与交融的能力，深化对自然认知。系列中带有自然世界色彩的21世纪服装结构，包罗极端且夸张的轮廓与细节，灵感来自风、雨与阳光，形态语言超乎想像，展现无穷生命力。重新构想的动物图案、皮革制花朵、布料编织的拼贴设计，巧妙融合不同元素，仿佛构成身体的地形图，也恍如承载着个人的历史记忆。矿物般的衣钮、鹿角造型的鞋跟、植物皮草赋予的全新质感，还有皮革鞣制后的独特纹理，皆引领观者从未来角度重新审视自然之美。

Miu Miu∣ Mindful Intimacy服饰亲密感

「人着衫？ 还是衫着人？」从Miuccia Prada主理的Miu Miu秋冬系列来看，设计师似乎选择了前者。整个系列以人体为本，探索身体与服饰之间的亲密关系。衣服不单止是外在服饰，而是环抱身体的延伸，设计师今季将重点放在穿衣者身上，彰显其对自身的主权与掌控，并聚焦于自我价值的展现。为凸显这份亲密感，系列大量运用紧贴肌肤的洗水面料，带来柔和触感。色彩选择则以贴近肌肤的自然调子为主，搭配纯粹简约的廓形，并以棉质府绸、洗水双面茄士咩、亚麻布、刺绣薄纱等营造随性而懒慵的氛围，部分连身裙领口缀以蝴蝶结，增添甜美而亲密的细节。此外，羊绒皮衬里、粗花呢，以及帽子与手套等配饰，成功将造型升华，当中一款犹像蒙古帽、同时能包覆双耳的设计，不但令造型抢眼，更具保暖之效，呼应本季以身体为本的创作宗旨。

Valentino∣Interferenze交扰共振

时尚是一个多重力量交织的场域，既用于身体表面，也深入身体之内。服装就像建筑般塑造近身空间，营造可居住的氛围。Valentino秋冬系列选址巴贝里尼宫（Palazzo Barberini）上演，于充满古典欧洲宫廷式建筑内，仰望拱形天花的巴洛克壁画，为「Interferenze交扰共振」主题提供张力十足的艺术空间。今季设计总监Alessandro Michele延续其标志性的混搭手法，将看似风马牛不相及的元素，如面料、廓形、色彩与细节等来一次非典型组合，碰撞出意想不到的火花。宗教感的褶裥、垂坠细节及层次叠搭，在招牌调色盘下，再次营造华丽氛围。系列造型充分展现对比美学，如富刚阳感的宽肩外套配衬柔美的蝴蝶结腰带；奢华皮毛配衬轻盈喱士边缘等，透过触感与视觉交错，领会Michele对服装与身体之间的深层对话。

宗教感的褶裥、垂坠细节及层次叠搭，在招牌调色盘下，再次营造华丽氛围。

上身一件黑色贴身大Deep V喱士上衣，下衬层层Ruffles裙摆半截裙，颜色与廓形都别具张力。

奢华皮毛配衬轻盈喱士边缘，展现触感与视觉对比。

今季设计总监Alessandro Michele延续其标志性的混搭手法。

Hermès∣Garde Républicaine临界之境

光影交错、明暗交织的舞台上， Hermès秋冬系列展现出全新轮廓的生命力。部分造型配搭由A.M. Cassandre设计的Perspective丝巾，框架图案如同一扇天窗，

将视线引向天际。西装、A字廓形和马裤设计简约而前卫；灵感源自铁骑士的连身裙，以不对称剪裁及亮面皮革呈现深邃色调，散发冷冽气质。系列的色彩铺陈细腻，从温暖的黄昏过渡至冷调夜色，而面料则在银光下闪烁倍增，质感尤为突出。可拆式小羊皮衣领柔软平滑，为皮革大衣增添层次魅力；酒红色马海羊毛修身拉链短裙，搭配笔挺皮革领口，塑造自信而神秘的城市女性新形象。今季用色丰富，如天蓝、森林绿、酒红、黄色等，层递渐进的调子，仿佛描绘暮色时分的一场隐秘夜行之旅，呼应「临界之境」的主题。

文：E. Lam 图：品牌提供