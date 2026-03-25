Central Yards中环艺尝展｜3月中环举行 可食用艺术品打造多感官体验 附门票详情

Central Yards中环艺尝展｜全新艺术展览「Central Yards中环艺尝展」即将于3月26日起在中环海滨活动空间举行，这场香港首创沉浸式食艺盛会融合本地艺术家创作与精致可食用作品，提供前所未有的沉浸式食艺体验，绝对是香港艺术月必去的感官之旅。

十组艺术装置配搭十款独家可食用艺术品

展览精心设计十个主题展厅，每厅对应一种经典艺术流派，并搭配一款专属精致美食，让视觉、味觉与想像力完美融合。这些可食用作品不仅造型吸睛，更以天然食材呈现独特风味，为不同年龄层访客带来难忘的感官连结。以下为各款特色美食简介：

普普气球狗啫喱（Jelly Dog）：于以新普普艺术为灵感的「艺术大爆发！」展厅提供；玩味十足的气球狗造型啫喱甜点，抹茶、黑芝麻、桂花及枸杞等多种口味，口感细致弹滑。

小鸭巧心（Choc Duck）：于以香港当代艺术为灵感的「魔法创造者」展厅提供；丝滑黑朱古力外壳包裹蓬松棉花糖内馅，微苦的朱古力与清甜的云呢拿形成强烈对比，带来柔软的咀嚼口感。

七彩风味丝带（Fruit Ribbons）：于以现代主义为灵感的「随心所感」展厅提供；纤薄果味丝带，多啤梨黑醋酸爽清新，Piña Colada热带果香洋溢阳光气息。

流彩（Liquid Palette）：于以表现主义为灵感的「滴画」展厅提供；洛神花茶与蝶豆花汁结合，酸甜花香怡人，带来清新饮品享受。

一口脆皮香蕉（Banana）：于以概念艺术为灵感的「疯狂「蕉」点 」展厅提供；蜂蜡包裹新鲜香蕉，锁住吉士甜香与热带果韵，绵滑丰盈。

盒中宝（The Tin）：于以超现实主义为灵感的「视觉飨宴」展厅提供；椰子奶冻配黑芝麻「鱼子」，椰香坚果与微咸爆裂口感形成优雅对比。

欧普蓝蛋（Eggie in Blue）：于以错视艺术为灵感的「蓝色幻象」展厅提供；牛角包挞壳注入蓝莓吉士，演绎香港经典蛋挞的熟悉创新风味（联乘Social Goods Modern Bakery）。

花漾（In Bloom）：于以印象派为灵感的「繁花盛放」展厅提供；佛卡夏面包造型花束，浸润橄榄油后酥脆草本香气迷人。

宝藏朱古力（Hidden Gems）：于以空间主义为灵感的「奇珍阁」展厅提供；色彩缤纷bon bon，内藏果香、坚果、酒香等多层次惊喜夹心。

蛙饼（Froggy Biscuits）：于新水墨运动为灵感的《蛙托邦》展厅提供；蛙王造型巴马臣芝士饼干，边缘酥脆、内里细嫩，鲜味浓郁带牛油香。

香港艺术家阮家仪打造魔法创造者沉浸装置 蛙王蛙托邦展厅化身互动游乐场

Central Yards 中环艺尝展由Feste Group创办人Arbiona Cadman策划，并与本地知名艺术家阮家仪及蛙王（郭孟浩）合作，分别打造展览专属沉浸式艺术装置。阮家仪创作《魔法创造者》展厅，延续她对香港城市风景的探索，将收集的现成物包括经典玩具及电子零件转化为诗意叙事。 装置唤起怀旧同时展望未来，创造感官时空胶囊，致敬香港独特历史并塑造城市演变身份。 她表示，此平台提供兼具思考深度与多感官的沉浸艺术体验，让视觉语言、物料记忆与味觉在同一空间交织。

蛙王则创作《蛙托邦》展厅，呈现新水墨运动概念，并化身《蛙趣空间》为游乐场。 艺术不再是被保存的物件，而是一场正在发生的生活盛事，每一刻皆成创作素材。 他表示，艺术即青蛙，是一种活生生的生活哲学，颂扬即兴、玩味与连结，并带来玩味之作「蛙饼」让艺术延伸至舌尖。

门票优惠详情及分段入场安排 亲手创作Edible Workshops延伸乐趣

每张门票已包含单人活动体验及10款创意小食，采每30分钟一个时段的分段入场，建议逗留45至60分钟。2岁以下幼儿免费（需成人陪同）。平日日间成人HK$320、儿童HK$150、特惠票HK$260、家庭套票HK$800；夜间成人HK$380起。周末票价略高，日间成人HK$360、家庭套票HK$920。详情及购票请浏览官方网站。

除了主展览，访客更可额外报名Edible Workshops，每节港币280元，亲手制作属于自己的可食用艺术品，大大提升互动性与学习价值，适合亲子或艺术迷深入体验。

Central Yards中环艺尝展

日期： 2026年3月26日 至 4月5日

地点：中环海滨活动空间举行

购买门票：现已于 www.edibleartfair.com公开发售

文：M