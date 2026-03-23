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冯程淑仪─WESTK留声机│西九文化区学院 培育新一代艺文专业人才

Art Can
更新时间：10:00 2026-03-23 HKT
发布时间：10:00 2026-03-23 HKT

        这个星期，我和西九团队密锣紧鼓，为即将于今个周日和下周一（3月22至23日）举行的第二届「香港国际文化高峰论坛」作最后准备，以迎接来自世界各地的参加者。今次论坛共有近30位来自六大洲，14个国家及地区的文化领袖担任主讲嘉宾，包括来自英国南岸中心、美国现代艺术美术馆、美国所罗门．R．古根汉美术馆及基金会、沙特阿拉伯Royal Arts Complex等机构的行政总裁或馆长，可谓星光熠熠。
       第一届论坛的成功和各界的正面回响，是我们决定两年后再次举办国际文化高峰论坛的主要原因。但对我来说，更重要的是无论本地、内地以至海外的参加者能否在论坛中有所得着和受到启发，又或在这个国际文化交流平台上寻找到合作伙伴和机会。所以我期望今届论坛完结之后，无论是讲者或是参加者都有「满载而归」的感觉。
一如上届论坛，西九管理局会在3月22日举行合作协议签署仪式。今年我们会与澳洲、中东、欧洲以及内地多间文化和学术机构签订合作协议，一方面为即将于今年落成的西九演艺中心建立国际合作网络，另一方面透过新成立的西九文化区学院（西九学院），与海外的大专院校合作提供结合理论与实践的短期专业培训课程。西九学院今个月初已推出四个将于今年内举行、有关博物馆营运和表演艺术的培训课程。
       十多年前，当我出任民政事务局常任秘书长时，经常要介绍和汇报西九文化区项目的发展，当时文化界的朋友经常强调，西九不能只有硬件而忽略文化软件的发展。今日我成为西九的CEO，更深感培育人才的重要性和迫切性。
       这十年间，全球各地都在兴建博物馆和表演艺术设施，差不多每一天都有一个设施落成。兴建了设施，便要找专业人员管理、营运、策展和制作内容，于是全球各国都在争夺人才。这驱使我立下决心，成立西九学院，锐意为香港、大中华以至亚洲地区培育有理想抱负和有才华的年轻艺术家、制作人、策展人以及艺术行政人员等。
倘若你对文化艺术有兴趣，有志投身这个创意无限的行业，欢迎你在线上或线下参加3月23日的香港国际文化高峰论坛，或报读西九学院的专业培训课程。

文：冯程淑仪（西九CEO，自2009年起与文化艺术行政结缘。借报章一角，与读者娓娓道来精彩纷陈的西九故事，希望留下动人的艺文点滴。）

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