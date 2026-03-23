佳士得香港二十及二十一世纪艺术拍卖三月底登场 环球现当代艺术对话

最近各大拍卖行又开始热闹起来，佳士得香港将于3月27及28日在其设于The Henderson的亚太区总部，举行二十及二十一世纪艺术拍卖，当中汇聚一系列来自全球现当代的艺术佳作，今次亦同为庆祝佳士得亚洲成立四十周年。

巨作《抽象画》晚拍领衔

二十及二十一世纪艺术拍卖中的晚间拍卖，领衔作是出自杰哈德·李希特（Gerhard Richter）手笔的巨作《抽象画》，以艺术家最具代表性的刮板技法，采用层层叠染出辽阔的鲜红色彩，绽放夺目光彩，此作品乃首登拍场，自然成为重中之重。这幅估价为78,000,000-98,000,000港元的《抽象画》，出自Gerhard Richter享负盛名的「抽象画」系列，此系列更被誉为二十世纪末最具代表性的绘画系列之一。艺术家于1991年开始创作以红色为主的作品，今次领衔作是当今仅存的二十七幅之一。佳士得亚太区副总裁暨二十及二十一世纪艺术部主管徐文君表示：「全球仅存极少量以红色为核心的《抽象画》，今次拍场所见的作品极其珍罕。于拍卖前，作品会于纽约、伦敦、台北、上海及香港巡回展览，好让全球藏家一同感受作品的震撼力。」

杰哈德·李希特（1932年生） 《抽象画》1991年作 油彩 画布（200×180厘米） 估价： 78,000,000-98,000,000港元。

同场汇聚名师代表作

是次晚拍亦包括多幅二十世纪重要大师的精彩创作，如赵无极的《圣堂之旅 07.08.51-08.09.51》，以现代视角重述欧洲「壮游」传统，标志其早期风格的重要突破。马克·夏加尔的《田园牧歌》则以如梦似幻的画面展现艺术家抒情奔放的色彩语汇，至于常玉的《毯上的曲腿马》来源显赫且同样首度亮相拍场。同场也有来自亚洲顶尖艺术家的瞩目力作，包括草间弥生、村上隆、李禹焕及勒迈耶·德·莫赫普赫斯等，并荟萃如巴布罗·毕加索、克劳德·莫奈及文森特·梵高等西方巨匠的重要作品。

适逢今年是马年，佳士得同场加映三幅来自艺坛巨匠—─常玉、马克·夏加尔及尚·米榭·巴斯奇亚笔下的骏马杰作，横跨中国现代主义、欧洲印象派及美国新表现主义，各自诉说着独特的故事，并彰显马匹跨越时代与流派的非凡象征意义。

日拍涵盖多元佳作

于3月28日举行的日间拍卖同样精心甄选不同艺术佳作，其中赵无极「狂草时期」的传奇之作《18.03.63》，当然值得留意。今次艺术拍卖会中大家亦可以留意全球艺术创作的多元视野与能量。当中克丽丝汀·嫒珠备受赞誉的抽象作品《为了看白色的土地》（2012年）以鲜活色调、澎湃情感与充满张力的笔触领衔全场。另一重磅亮点则是尼古拉斯·帕蒂的《静物》（2015年），看似极简的三重水果图像，在纯粹的色彩与氛围提炼下，蕴藏丰富的象征意涵与心理张力。

赵无极（1920-2013） 《18.03.63》 1963年作 油彩 画布（60×81厘米） 款识： 无极ZAO（右中）；ZAO Wou-Ki 18.3.63.（画背） 估价：11,000,000-18,000,000港元

马克·夏加尔 (1887-1985) <生命> 草图, 1964年作 水彩 水粉 粉彩 黑色蜡笔 印度墨水 纸本 56.5 x 78公分 (22 1/4 x 30 3/4英寸) 估价：4,800,000-6,800,000港元

尼古拉斯·帕蒂（1980年生） 《静物》2015年作 软粉彩 麻布（129.5×139.7厘米） 估价：7,000,000-12,000,000港元

INFO

二十及二十一世纪艺术现场拍卖

晚间拍卖

日期：3月27日

日间拍卖

日期：3月28日

地点： 中环美利道2号The Henderson 6楼佳士得

文：E. Lam 图：Christie's Images Ltd. 2026