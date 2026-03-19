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Henderson Land×Cj Hendry Flower Market｜沉浸缤纷寄春色 繁花诗意绽放

Art Can
更新时间：10:15 2026-03-19 HKT
发布时间：10:15 2026-03-19 HKT

春天踮着脚尖，悄然来到中环海滨。爱花人乘兴而来，为了赴一场春天之约。由恒基兆业地产呈献、澳洲超写实艺术家Cj Hendry创作的沉浸式艺术装置「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」由3月19日至22日首度登陆亚洲，在维港岸边Central Yards打造一个梦幻花园，为香港艺术三月添上花团锦簇。

走进温室般的展亭，Henderson Flower、洋紫荆、菊花、紫罗兰、向日葵、水仙等二十六款毛绒花在眼前盛放，红的像火，粉的像霞，白的像雪，浸润在春日和煦的阳光下，泛着柔和的光泽。人们漫步其中，指尖拂过柔软的花瓣，目光流连于层层叠叠的色彩。每一朵花都带着意想不到的柔软质感与细致纹理，大人小朋友，都忍不住想伸手触摸，感受花朵在掌心绽放的奇妙。

人们离开时，每个人捧着一朵属于自己的花，像春天的使者陪伴返回城市的不同角落，错落在某扇窗前、某张书桌上，或𨍭赠心中的那个人⋯⋯Central Yards的繁花，不再是短暂风景，而是走入寻常百姓家，让这份色彩缤纷的奇思妙想，有了无限延续的可能。恒基地产植根香港半世纪，一直致力推动本地文化艺术发展，希望让艺术走进日常生活中，让这座城市因艺术而变得更多欢笑、更有温度。是次Flower Market予市民预约免费入场，开放登记首六小时即告额满，足见人们对这份艺术体验的期待与喜爱。此外，每位首次到场访客均可免费选取一朵毛绒花。这场花的盛宴，正是恒基和Cj Hendry送给香港的一份春日礼物。

 

恒基兆业50周年庆 毛绒花海梦幻国度 愉悦花色感官之旅

维港海风轻拂，中环海滨一片花海悄然降临，姹紫嫣红，绚烂夺目，像打翻了的调色盘，五颜六色倾泻于此。Cj Hendry早前于外国举行的两场Flower Market均掀起热潮。人们置身花海的欢笑声、触摸毛绒花朵时脸上惊喜的表情，成为展览中动人的风景。

有份策展这次活动的李徐子淇说，今年是恒基兆业地产集团的50周年，集团以「取诸社会、用诸社会」的心意，送上繁花绽放的喜悦，与主办单位不只制作（Pen & Paper），以及联手Cj将Flower Market带到香港，免费开放给公众赏花。展览反应之热烈远超集团预期，开放登记首六小时即满额，足见人们对这份艺术体验的期待与喜爱。

中环海滨就像是这座城市的客厅，见证过无数香港人的日常与节庆，恒基新地标Central Yards就坐落于此，第一期预计明年开幕。在这片开阔的空间，艺术不再束之高阁，而是一家大小、三五知己可以轻松走入的风景，在欢笑声中，为城市增添几许温暖。在活动正式向公众开放前，恒基邀请160位儿童及长者率先参与，成为「Flower Market」的首批访客，共同体验这场沉浸式艺术旅程所带来的欢乐与跨代共融。

Cj说，香港与Flower Market的相遇，仿佛是命中注定，维港的粼粼波光是这片花海令人叹为观止的背景；这座城市独有的节奏，白天喧嚣繁华，夜晚流光溢彩，与毛绒花朵的柔软质感形成了奇妙的对话。她想像着毛绒花饱满的色彩和细腻的纹理，如何在这片充满创意与活力的土地上，与每一位到访者相遇，在心中激起涟漪。自然之美与都会风情，在此刻找到了一个交汇点。Flower Market不只是观看的对象，更是一个可以走进去的梦幻国度。人们被毛绒花包围，仿佛回到了大自然最宽厚的怀抱，令人快乐自在。

那些花朵都是人们熟悉的模样，但它们的质感却又如此不同：柔软、温暖，带着几分梦幻。Cj想像着，当人们在花海中漫步，在某个瞬间突然意识到「哇，这么多花！等等，为甚么它们都不是真的？」，那一刻的惊奇与莞尔，恍如将人带回儿时——那个可以为一朵花、一片云、一个小发现而欢呼雀跃的年纪。

在这片花海中，观看之外，还有触摸。当指尖拂过柔软的花瓣，当毛绒的质感在掌心蔓延，艺术便不再是遥远的存在。当人们捧着属于自己的那朵花离开展亭时，那份轻盈的喜悦却已埋藏心底，让回归现实的时刻，也因此变得温柔而深刻。

承载港都韧性与美丽

Cj Hendry为每一次Flower Market设计专属的花，透过捕捉一座城市的独特气质，让艺术与脚下的土地产生连结。在她与恒基团队交流后，两款香港专属限定作品从纸上的草图，变成了触手可及的毛绒花。

恒基团队邀请Cj走进集团的旗舰项目The Henderson——这座以香港市花洋紫荆为设计概念的建筑。她驻足其间，细细感受这座建筑与这座城市的对话。

随后，她步入The Henderson艺术花园，那里有一座为纪念集团创办人李兆基博士而设的大型绣球葱花雕塑《Allium》。恒基团队向她娓娓道来这件雕塑背后的深意——它象征着创办人坚韧不屈的精神，如绣球葱花在逆境中依然茁壮绽放。

绣球葱花亦出现在Cj的创作世界中，这次，Cj特意将这朵绣球葱花转化成集团标志性的绿色（Henderson Green），为这款「Henderson Flower」注入恒基半个世纪的传承与愿景，让优雅与喜庆在花瓣间流转。这朵花，是对集团创办人李兆基博士坚毅精神的呼应，也是对集团与香港共同成长的深情注脚。

另一款是在香港的公园里、街道旁随处可见的洋紫荆，几乎全年开得一树灿烂。Cj希望这朵花能够承载这座城市的韧性与美丽，让每一个看到它的人，都能想起这座城市独有的气质。这两朵花，一朵致敬传承，一朵礼赞城市。它们是艺术家创意的产物，也是恒基送给香港的一份祝福，一个属于这座城市的春天印记。

文：龙芷莹　图：恒基兆业地产集团

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