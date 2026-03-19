香港芭蕾舞团 永续未来盛宴 触动全城舞艺脉搏

舞蹈作为超越语言的普世艺术，以纯粹而优雅的肢体语言，诉说人类最真挚的喜悦与哀愁，跨越年龄、国界与时空。香港芭蕾舞团（港芭）深信舞蹈蕴藏无穷力量，透过芭蕾精湛的技巧、曼妙的姿态与扣人心弦的叙事，引领大家徜徉于这片瑰丽而迷人的芭蕾天地。

为延续一系列令人屏息的精彩演出，港芭每年隆重举办筹款晚会，今届筹款晚会将于4月11日举行，以「The Studio 54 Ballet Gala: Glam & Groove」为主题，巧妙交织时尚的璀璨光华与律动的炽热节奏，营造一场华丽的梦幻盛宴，引领宾客沉醉于艺术与欢愉交融的无尽魅力。今届晚会形式将具重大突破，巧妙融入舞团全新制作《华丽摇滚》的精髓，宾客将率先前往香港演艺学院歌剧院观赏这出精彩演出，继而移往位于The Henderson顶楼的Cloud 39宴会厅，投入一场充盈活力、洋溢艺术气息的热烈派对。届时，社会贤达、星光熠熠的贵宾将云集一堂，共襄盛举，同心为港芭的永续发展倾注支持。

融入多元文化元素

近年，港芭积极跃上国际舞台，本地公演、海外巡演、全球首演，以及与顶尖艺术家与机构的携手合作日益频繁，向世界展现香港独有的风采与活力。然而，这些荣耀亦伴随更沉重的责任与挑战。港芭筹款晚会联合主席、港芭董事局主席何超凤女士强调，要保持高水准创作、持续培训年轻舞者，并在国际舞坛稳固立足，都需要坚实而持续的后盾支持，故这届晚会不仅是一场社交盛会，更是为港芭长远发展注入关键资源的重要平台。

晚会名称「The Studio 54 Ballet Gala: Glam & Groove」，源自音乐史上璀璨夺目的黄金年代。港芭艺术总监卫承天（Septime Webre）指出，舞团视每个时代的艺术为永恒的文化印记——那些独树一帜的舞蹈语汇、肢体表达与伴奏旋律，皆深刻勾勒出当时世人的个性与时代精神，派对无意单纯复刻某个年代的场景，而是着重探寻那些辉煌时期，如何塑造一代人的认同与精神世界，「这正是当代芭蕾所追求的价值中重要的一环。」

名称更特别向纽约传奇夜店「The Studio 54」致敬。港芭筹款晚会联合主席、港芭董事局成员杨翁嘉敏女士表示，此命名不仅呼应《华丽摇滚》中舞蹈、时装、音乐与个人风格交织而成的自由空间，更象征当代芭蕾正大胆突破传统桎梏，与现代文化建立更紧密的联系，「我们冀望透过创新筹款模式，在守护芭蕾隽永艺术本质之余，锐意融入多元文化元素，不断拓展芭蕾的语言与视野，为芭蕾的未来开辟更辽阔的天地。」

星级宾客璀璨加持

「The Studio 54 Ballet Gala: Glam & Groove」此一主题，与港芭新作《华丽摇滚》一脉相承，皆以无畏自我表达为灵魂，勇于撕裂经典艺术与流行文化之间的藩篱，绽放出前所未有的自由光辉。另一位港芭筹款晚会联合主席林玉茵女士表示，派对刻意摆脱传统舞会的端庄框架，先以观赏全新舞剧开场，继而转入狂欢派对，融入现场DJ打碟、舞池狂热等流行元素，营造出自由奔放、却又热烈洋溢的氛围。

国际炙手可热的时装设计师云惟骏（Robert Wun）将亲临盛会，他曾为Beyoncé、Celine Dion、Lady Gaga等乐坛巨星操刀设计服装，更为伦敦皇家芭蕾舞团设计舞服，是次他将为《华丽摇滚》中歌颂Beyond的《无脚鸟》设计舞服。其过往设计一直着重于塑造角色，并透过服装呈现故事，「我希望我的设计能带出Beyond作品中的丰富内在情感；透过想像探索他们是谁，以及思考他们的音乐对香港人的意义，再透过服饰设计呈现出来。」是次芭蕾舞服创作，他尤为注重布料的「流动性」，让布料随舞者每一个旋转、跃动产生互动，宛若音乐与肢体的诗意共振。

展望前路，港芭矢志成为与城市脉动同步、具国际视野的文化标志，为香港的文化生命力与长远发展贡献实质力量。行政总监李易璇指出，前瞻视野贯穿舞团每一环节：两年前成立的香港芭蕾舞学院，专注孕育新一代菁英；积极推动教育及社区外展，如「银发芭蕾」等项目，将芭蕾之美带入多元社群；更大力开展跨界合作，与品牌联乘、结盟创意伙伴，让芭蕾融入日常生活，开启无限可能，让我们携手共襄这场融合时尚魅力与律动节奏的璀璨盛会，为香港芭蕾舞团的未来谱写更华丽的篇章。

文：叶泳心 图：香港芭蕾舞团