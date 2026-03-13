香港管弦乐团专车接送计划 带领学生亲身体验现场音乐之美

交响乐透过数十种乐器的合奏，创造出震撼人心、细腻平静等多变氛围，让观众与音乐进行一场超越时空的灵魂交流。香港管弦乐团（港乐）启动「我哋嚟接你﹗」教育及外展计划，旨在让更多学童亲身体验现场交响乐的魅力，打破费用、距离及参与机会等常见障碍，将音乐之美带到孩子们身边。

专属交通接送服务

计划针对6至12岁的学生及其家人，提供免费音乐会门票及「我哋嚟接你！」为主题的专属交通接送服务，从学校或指定地点接载参与者往返香港文化中心音乐厅，让他们无需担心交通不便或额外开支，就能轻松到达现场欣赏专业乐团演出。首轮活动已于1月31日展开，超过450位来自大埔浸信会公立学校及荃湾官立小学的学生和家长，乘坐专车参与两场太古乐在社区音乐会「光影历险：经典电影配乐的魅力」，让他们在音乐厅内感受到交响乐团现场演奏的震撼与感染力。巴士服务将于4月至5月再次出动，接载更多学童参与其他音乐会。

港乐行政总裁方恩哲（Bernhard Fleischer）强调：「音乐拥有改变生命的力量。我们希望透过这个计划，为可能从未有机会踏入音乐厅的学生敞开大门，让首次现场演出成为他们与音乐结缘的珍贵起点。」参与学校代表亦高度赞扬计划的贴心安排，荃湾官立小学校长黄丽媚指出，专车接送加上亲子同乐模式，有效提升学生对古典音乐的兴趣；大埔浸信会公立学校副校长陈淑仪则表示，这是极佳的亲子活动，有助连系不同社区。

文：叶泳心 图：香港管弦乐团提供