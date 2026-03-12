Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

白色情人节White Valentine's Day 白色时计回礼首选

Art Can
更新时间：11:00 2026-03-12 HKT
发布时间：11:00 2026-03-12 HKT

       各位女士，相信大家在2月14日的情人节已收到男朋友或老公送的花或礼物，有没有想过趁白色情人节（3月14日），向他们回礼表心意呢？不妨考虑以下精选的中性白色腕表，又可随时交换佩戴，收礼的甜蜜，送礼的同样开心。

Chanel | J12 Watch Calibre 12.1, 38mm

       陶瓷的坚硬强度是不锈钢的7倍，高度防刮，而重量上亦较不锈钢轻巧，而且有极佳亲肤性，不易引致皮肤敏感，即使经常在下雨天佩戴也没有问题，可说是运动腕表的上佳材质。市场上以陶瓷腕表而闻名的其一品牌少不了Chanel，其J12 White Calibre 12.1腕表的设计时尚简约，表壳和链带均以全白色陶瓷制作，直径38mm的中性尺码，配合陶瓷表面的高度抛光，犹如高级珠宝般璀灿耀眼。此腕表不乏精巧细节， 如单向旋转钢制表圈上，镶嵌白色抛光蓝宝石刻度圈，高度防刮，另镶嵌立体黑色陶瓷时刻的白色漆面表盘与陶瓷表壳，带来丰富层次感。腕表搭载由Chanel 共同拥有的Kenissi机芯厂所研发的Calibre 12.1自动机芯，具备70小时动力储备，经COSC瑞士官方天文台认证，报时精准，配合防水200米，J12的运动与实用性毋庸置疑。

Chanel J12 Watch Calibre 12.1, 38mm，表壳：38mm陶瓷/ 机芯：Calibre 12.1自动/ 售价：$63,800。
Chanel J12 Watch Calibre 12.1, 38mm，表壳：38mm陶瓷/ 机芯：Calibre 12.1自动/ 售价：$63,800。

Tudor | Black Bay Pro 

      假如男友属于运动型，可考虑造型粗犷得来又不失专业味道的BlackBay Pro。此表属于探险用的腕表，结构坚固，大形指针与陶瓷夜光时刻无论在光或黑暗环境都是清晰无比，加上具备GMT两地时间显示功能、防水200米、70小时动力储备，在运动以外，出外旅游一样实用可靠。

Tudor Black Bay Pro，表壳：39mm不锈钢 机芯：MT5652自动 售价：$36,300。
Tudor Black Bay Pro，表壳：39mm不锈钢 机芯：MT5652自动 售价：$36,300。

Grand Seiko | Heritage Collection SBGA211 

      说到经典的白色表盘， G r a n d Seiko的雪花面必定榜上有名。现时采用雪花面的GS不一定是限量版，搭载Spring Drive机芯、7点位设有动力储备显示的SBGA211更随时都买得到，纯白表盘上有相当细致的雪纹，配以钛金属表壳，将长野县穗高山上，飘雪薄铺在地上的景致真实呈现。

Grand Seiko Heritage Collection SBGA211，表壳：41mm高强度钛金属/ 机芯：9R65 Spring Drive自动/ 售价：$49,800。
Grand Seiko Heritage Collection SBGA211，表壳：41mm高强度钛金属/ 机芯：9R65 Spring Drive自动/ 售价：$49,800。

Omega | Speedmaster Moonwatch Professional 

      Speedmaster登月表有多经典？相信不用多说。收到登月表作为礼物的话，应该没有男士不喜欢。尤其是Omega去年首次正式量产的白面钢版登月表，本身已具珍藏价值，而且较黑色表面款式还多了抢眼的红色「Speedmaster」字样，计时秒针的末端亦有红色点缀，细节更加讲究。

Omega Speedmaster Moonwatch Professional，表壳：42mm不锈钢/ 机芯：3861手上链/ 售价：$63,900。
Omega Speedmaster Moonwatch Professional，表壳：42mm不锈钢/ 机芯：3861手上链/ 售价：$63,900。

Breilting | Chronomat Automatic GMT 40 

      很喜欢Chronomat系列所搭配的Rouleaux链带，其散发的书卷味不但令腕表渗有上世纪80年代的怀旧气息，灵活链节的贴服舒适感更是数一数二。当然，不能忽略这款白面GMT除富有刚阳味外，还带点优雅，简简单单以白面衬红色GMT指针，实在百看不厌。

Breilting Chronomat Automatic GMT 40，表壳：40mm不锈钢/ 机芯：Breitling 32自动/ 售价：$45,300。
Breilting Chronomat Automatic GMT 40，表壳：40mm不锈钢/ 机芯：Breitling 32自动/ 售价：$45,300。

文：Gavin Ho  图：品牌提供 

