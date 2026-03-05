香港芭蕾舞团全新节目《华丽摇滚》 三部当代舞作品碰撞 芭蕾呼召摇滚乐魂

华语摇滚长河里，乐队如星火璀璨，但能将普世价值唱进灵魂深处的，唯有一支，让香港、内地、日本乃至东南亚的乐迷，异口同声——Beyond。

假如黄家驹没有猝然而逝，这支乐队会用怎样的旋律，为香港写下今天的心情？

Beyond的躯壳已然消散，歌却未曾止息。那些音符，穿越时代的风沙，依旧在每一代人的耳畔回荡，甚至化作艺术的种子，开出新的花。编舞家胡颂威与太太麦静雯将Beyond的经典篇章，织入全新舞作《无脚鸟》（Martlet），以身体为笔，舞台为纸，向这支传奇乐队，献上最深情的致敬。

这部作品，将成为香港芭蕾舞团全新节目《华丽摇滚》（Glam Rock）的压轴乐章，于2026年4月10日至12日，在香港演艺学院歌剧院翩然上演。当Beyond的深情与理想，遇上芭蕾的轻盈与张力，歌迷将在舞影流转之间，重遇那些年我们一同唱过的青春。同场还将呈现两部风格迥异的当代舞作——取材自上世纪八十年代英国电音先驱Depeche Mode的《Strangelove》，以及受摇滚天团Queen启发的《Mercury Half-Life》。三部作品，三种灵魂，将以炽热的舞步，与摇滚的狂放激烈碰撞，带来一场前所未有的视听洗礼。

三部当代舞作品碰撞 芭蕾呼召摇滚乐魂

作为香港流行文化的象征，摇滚乐队Beyond代表着一代人的梦想、爱情与坚持，其精神至今仍深刻影响华语乐坛：《海阔天空》唱出坚持理想，象征自由意志、永不放弃的青春圣歌；《喜欢你》述说爱情与梦想之间的挣扎、坚守与执着；《祝你愉快》以曲寄情，是弟弟黄家强纪念哥哥黄家驹的感情宣泄；《Dead Romance part 1》灵感源自于「雨夜屠夫」，以纯音乐营造出惊悚又充满悬疑的诡异氛围。Beyond的歌曲题材从不局限于当时流行音乐的谈情说爱，而是一首首承载理想、反抗与灵魂的赞歌。

重现本土/欧洲经典

香港芭蕾舞团（港芭）将香港摇滚经典与高雅严谨的舞蹈——芭蕾结合，由港芭驻团编舞家胡颂威与太太麦静雯联手创作的《无脚鸟》（Martlet），灵感正源自Beyond的多首经典金曲，他们透过全新编曲与独特的舞蹈语言，向这支传奇乐队致敬，展现乐队作品中蕴含的精神与人性光辉。《无脚鸟》将在港芭的全新节目《华丽摇滚》（Glam Rock）压轴登场，于4月10日至12日假香港演艺学院歌剧院演出，为观众带来跨越时代与地域的音乐与舞蹈飨宴。

同场还有欧洲摇滚经典，上世纪八十年代风靡一时的英格兰乐团Depeche Mode，以音乐中充满不确定的科幻未来感和共振鼓动的电子节奏历久不衰。由希腊编舞家安东尼斯‧方尼亚达基斯（Andonis Foniadakis）创作的《Strangelove》，曾于2024年在港首演，观众掌声雷动。方尼亚达基斯受Depeche Mode的歌曲启发，选用《Waiting for the Night》、《People Are People》、《Enjoy the Silence》等经典曲目，以高能量、未来感的编舞语言，搭配暗黑风格的电子音乐，呈现精准而强烈的肢体表达。

英国摇滚乐乐队Queen，风格融合前卫摇滚、硬摇滚、重金属、歌剧和流行乐，被视为「华丽摇滚」的代表，其中《We Will Rock You》的经典4拍节奏，至今仍留在不少人的脑海中。由美国编舞家特雷‧麦英泰尔（Trey McIntyre）的编排的《Mercury Half-Life》亚洲首演，融入Queen多达15首经典名曲，包括《We Will Rock You》、《波希米亚狂想曲》、《Somebody to Love》等，并加入踢踏舞元素，为这些耳熟能详的歌曲注入全新活力，让乐迷从舞蹈视角重新感受Queen的传奇魅力。

《华丽摇滚》

日期：4月10日至12日

时间：下午2时30分（11日及12日）、晚上7时（11日）、晚上7时半（10日）

地点：香港演艺学院歌剧院

门票：$180起（本地全日制学生及长者半价购票优惠）

文：叶泳心、刘国业 图：香港芭蕾舞团