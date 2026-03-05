「国际笙簧节2026」本月开锣 千人合奏笙簧刷世界纪录

「一簧一世界，千笙共宇和。」中国簧片乐器「笙」拥有三千年历史，被誉为「礼乐文化活化石」，讲究音色调和与平衡，展现细腻柔和的东方神韵。以往多在乐团中担任和声、调音与伴奏角色，自20世纪中叶开始，笙逐渐「破茧而出」，从配角转为主角。由香港中乐团主办的「国际笙簧节2026」，将在本月正式揭幕，以「笙生不息—千簧和鸣」笙簧马拉松暨户外音乐会作为开场，随后将与上海音乐学院合作举办国际学术论坛、中国笙乐大赛及作品征集活动，最终以香港中乐团第50乐季揭幕音乐会「千簧一宇」圆满收官。

千人合奏笙簧

作为「国际笙簧节」的揭幕重头戏，「笙簧马拉松」将于3月22日在启德体育园举行，活动由中乐团艺术总监兼终身指挥阎惠昌亲自构思，汇聚逾1,500名中西方各类簧片乐器爱好者，年龄从4岁至87岁不等，来自香港、大湾区城市、内地多省，甚至有韩国乐手报名参加，涵盖笙、芦笙、葫芦笙、葫芦丝、口琴及风笛等，目标是以千人规模合奏刷新世界纪录。当天活动免费开放予公众参与，并全程进行全球直播，让世界各地观众共同见证这一历史时刻。阎惠昌表示：「希望让世界听见中乐与时并进的时代回响，更能借此连结全球乐手与大众，展现中乐海纳百川的感染力。」

草坪野餐享美乐

届时，千人马拉松队伍将于「龙之九子」雕塑出发，按照乐器类别分组，在主场馆外围指定地点接力进行快闪演出，最后全体汇聚于东营草地参加黄昏户外音乐会。音乐会由阎惠昌亲自指挥，将演奏《闯将令》、《彩云追月》等耳熟能详的作品，以及《威廉．泰尔》：序曲 （选段）。压轴演出则由乐团与世界各地的笙演奏家，连同笙簧马拉松参加者，共同演奏著名香港作曲家伍卓贤创作的《千簧和鸣》，一起刷新健力士世界纪录。中乐团行政总监钱敏华诚挚邀请市民届时携带野餐垫、食物与饮品，席地而坐，在草地上悠然享受音乐。

深化笙乐艺术

除了面向公众的活动，适逢今年是上海音乐学院民乐系建系70周年暨「第三届上海音乐学院笙艺术周」，香港中乐团将与上海音乐学院携手举办一系列深化活动：5月初推出「凤簧争鸣 笙韵新章」中国笙演奏专业大赛及作品征集；盛事的高潮则定于9月，以香港中乐团第50乐季揭幕音乐会「千簧一宇」收官，打造一场「可听、可视、可参与」的文明体验，汇聚全球著名笙演奏家，完成簧片乐器谱系的完整展陈，让笙不再是「被演奏的对象」，而是成为联结所有人呼吸与情感的媒介。

启动仪式及笙簧马拉松

时间：下午2时15分 至 下午4时

地点：启德体育园「龙之九子」广场及主场馆外围

国际笙簧节2026开幕礼暨黄昏户外音乐会

时间：下午4时30分 至 下午6时

地点：启德体育园 东营草地

文：叶泳心 图：香港中乐团提供