苏富比首届Wine & Spirits Festival 投入美酒鉴赏世界

首届环球品酒企划

名酒佳酿在国际拍卖场上向来都有捧场客，苏富比洋酒及烈酒部环球主管尼克．佩格纳（Nick Pegna）表示：「去年香港买家的洋酒成交额攀升60%，更创下2025年所有市场里最强劲的年比增长。」既然成绩理想，有价又有市，何不想点新意思，结合品鉴、收藏、美酒佳肴等各种元素，策划一系列活动和晚宴，借以加强客户和酒藏家的联系？！苏富比今个年度特别新增一项重点盛事，就是由3月10日至26日举行的首届「Wine & Spirits Festival」，并以香港为首站，9月移师美国纽约。此盛事的旗舰活动包括多场由业界专家主导策划的洋酒与烈酒大师班、酒藏家晚宴和单一藏家专场拍卖，希望可吸引藏家和更多人士投入美酒的鉴赏世界。

说到专场拍卖，阵容十分鼎盛，包括「搜萃集珍：韦利．米契尔斯的盛大酒窖｜第二部分」，以及「杰出窖藏：法国顶级珍酩」、「珍稀佳酿」、「珍稀烈酒」、「金樽甘露：贵州茅台」。其中韦利．米契尔斯的盛大酒窖是历来最出色的私人窖藏之一，而「搜萃集珍：韦利．米契尔斯的盛大酒窖｜第二部分」拍品就包括4瓶标准装Henri Jayer 1979年李其堡，估价为420,000-500,000港元。另外，12瓶标准装1989年柏翠堡，估价为240,000-320,000港元，将于3月14日上午于香港苏富比作现场拍卖。

第三季开设洋酒零售空间

除了拍卖之外，多场洋酒及烈酒大师班都是重点项目，并分别于3月11及12日举行，包括木桐酒庄、贵州茅台及威士忌大师班，每位票价由$1,800至$2,380不等，如有兴趣可于指定网址预先报名。名酒佳酿在香港拍卖市场的奢侈品版图占一重要席位，据苏富比去年在全球奢侈品业务的佳绩，于2025年的成交额按年上升22%，达至27亿美元，因此更有信心并随之落实开设洋酒零售空间计划，说的是今年第三季将于置地遮打开设的永久洋酒零售空间，这更是苏富比旗舰艺廊一楼的新增部分。为迎接全新零售据点开幕，苏富比由即日（3月5日）至3月13日举行洋酒零售Pop-up，每日推出风味佳酿的品鉴体验，名额先到先得，同步也带来精选葡萄酒，同时甄选与知名酒庄合作出品的精致佳酿，以及各式高性价比的酒款。

洋酒及烈酒大师班

木桐酒庄大师班

日期：3月11日（三）

时间：6:30pm至8:00pm

地点：中环威灵顿街2-8号M88 18楼1801室Bar Cyclone

票价：$2,380/位

报名： https://www.sothebyswine.com/hk/shop/wine-spirits-festival-

2026-wine-masterclass

贵州茅台大师班

日期：3月11日（三）

时间：6:30pm-7:30pm

地点：中环皇后大道中20号太平行3楼Da Vault

票价：$1,980/位

报名： https://www.sothebyswine.com/

hk/shop/wine-spirits-festival-

2026-moutai-masterclass

威士忌大师班

日期：3月12日（四）

时间：6:00pm-7:30pm

地点： 中环威灵顿街97号威利大厦2A室House Welley Whisky Bar

票价：$1,800/位

报名： https://www.sothebyswine.com/

hk/shop/wine-spirit-festival-

2026-whisky-masterclass

文：E.Lam 图：苏富比提供