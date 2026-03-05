LUXE STYLE │Jumping Hour跳字显示腕表 五品牌新作「跳」出新天地

除了以指针配合刻度来显示时间外，腕表还有甚么显示方式呢？摒弃指针直接以跳转数字的跳字显示（Jumping Hour）是其一，清晰程度是传统指针所不能相比。随着去年卡地亚复刻了采用跳时显示的Privé Tank à Guichets，最近不少品牌都争相追逐这类腕表的市场。新加入战团的就有爱彼，以现代手法重现品牌的经典跳时之作。

Audemars Piguet ∣ Neo Frame Jumping Hour

取名「Neo」，也就是「New」（新）的意思，代表Audemars Piguet爱彼这款Neo Frame Jumping Hour是一款向原作致敬的新表，无论是流线的造型、表壳两侧的纵向凹槽、经典的跳时显示，抑或黑衬金的色调，都是复刻自1929年的经典Ref. 1271跳时腕表，展现相当浓厚的当代Art Deco装饰艺术风格。以玫瑰金制作的Neo Frame Jumping Hour，正面看是简约的长方形，从侧面看则见其流线的轮廓，从表壳上下汇聚于表耳尖端形成美丽的三角形，表壳两侧各饰有8道凹槽，进一步将表壳的立体视觉深化，有如雕塑般引人入胜。腕表的正面，是为实现20米防水性能，在表盘基板上直接粘合后，再旋入表壳的黑色PVD蓝宝石表镜，在其底下是两个装饰了玫瑰金色边框的小时和分钟视窗。12点位的矩形视窗是黑底白字的瞬跳小时，6点位的弧形视窗是的转碟式分钟显示，同样是黑底白字，其下还印有玫瑰金色的品牌标志。

为进一步衬托腕表的简约设计，爱彼配搭黑色小牛皮带，并在表面饰以细致的交叉纹理，在颜色和线条上使表带与表盘呈一体设计，其纹理与平滑的表镜和带直纹的抛光表壳亦呈现不同的视觉对比，进一步展现腕表的复古气息。搭载的全新7122机芯是品牌历来首款自动跳时机芯，是以Royal Oak Jumbo所搭载的7121超薄机芯为基础而开发，设有专利减震系统，防止小时显示在腕表受撞击时意外跳转。

Audemars Piguet Neo Frame Jumping Hour，表壳：24.6×34mm玫瑰金/ 机芯：7122自动/ 售价：$516,000。

正面看是简约的长方形，从侧面看则见其流线的轮廓。

搭载的全新7122机芯是品牌历来首款自动跳时机芯，是以Royal Oak Jumbo所搭载的7121超薄机芯为基础而开发。

Niton | Prima

Niton于1919年在日内瓦创立，1957年被Sarcar收购后消声匿迹。品牌以制作超薄机芯、奇特形状机芯和跳时功能而闻名，亦曾于上世纪20、30年代为百达翡丽、卡地亚供应机芯。相隔超过半世纪后， 品牌今天由企业家Leopoldo Celi和制表师Yvan Kettere将之复兴，更刚推出品牌首款作品Prima，复古长方形玫瑰金或铂

金表壳内结合跳字、转碟，以及指针三种不同报时方式于一身。12点位是跳时显示，中间位置是转碟式分钟显示，6点位是精致小巧的小秒针。有趣的是，Prima还会于整点时透过内置音锤敲击音簧来自鸣报时。虽是复刻Niton的首款作品，但精准走时和上乘手工均取得瑞士天文台认证和日内瓦印记认证。

Niton Prima，表壳：27×35.5mm玫瑰金或铂金 机芯：NHS01手上链/ 限量：各19枚/ 售价：44,750瑞郎（玫瑰金）。

Niton Prima，表壳：27×35.5mm铂金/ 机芯：NHS01手上链/ 限量：各19枚/ 售价：47,750瑞郎（铂金）

Cartier | Privé Tank à Guichets

以近乎完美姿态复刻1928年初版模样的Cartier Privé Tank à Guichets，不设独立表盘的一体式表壳，将硬朗的坦克造型演绎得淋漓尽致。表冠巧妙隐藏在12点位，保持表壳两边线条的完整与流畅，并简约地在12点和6点位设置小巧的矩形跳时视窗和弧形转碟式分钟显示，亦将当代流行的Art Deco艺术风格展露无遗。

Cartier Privé Tank à Guichets，表壳：24.8×37.6黄金、玫瑰金或铂金/ 机芯：9755 MC手上链/ 售价：待询。

Chronoswiss | Neo Digiteur

Neo Digiteur是Chronoswiss的2005年原作的全新演绎版，长方形表壳的线条更鲜明，轮廓更立体，侧面增加磨砂凹面令层次更丰富，并配以新设计洋葱形表冠。新表保持原作跳时加转碟式分钟和秒钟显示的设计，视窗造型更具现代感，另搭载全新手上链机芯，备有碳灰和砂金色两个表盘款式选择。

Chronoswiss Neo Digiteur，表壳：30×48mm不锈钢/ 机芯：C.85757手上链/ 限量：各99枚/ 售价：$119,000。

搭载全新手上链机芯，另备有砂金色表盘款式选择。

Czapek | The Time Jumper

造型如飞碟的The Time Jumper是Czapek复兴10周年的庆生大作，除了可在机镂饰纹半猎式表盖中间的放大镜和下方弧形视窗，分别看到跳时和外缘轨道式分钟显示，还可打开表盖，欣赏全球首创以两块透明蓝宝石圆盘结合并以24小时制式显示的特大跳时显示的复杂结构。

Czapek The Time Jumper，表壳：40.5mm不锈钢或黄金 机芯：10.01自动/ 限量：100枚（不锈钢）/ 售价：42,000瑞郎（不锈钢）。

Czapek The Time Jumper，表壳：40.5mm不锈钢或黄金 机芯：10.01自动/ 限量：30枚（黄金）/ 售价：64,000瑞郎（黄金）。

全球首创以两块透明蓝宝石圆盘结合，并以24小时制式显示的特大跳时显示的复杂结构。

文：Gavin Ho 图：品牌提供