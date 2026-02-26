ComplexCon 2026香港3.21回归亚博！龙家升任艺术总监 JENNIE/Yeat领衔演出

ComplexCon香港2026｜ComplexCon香港2026演唱会、潮流市集及美食餐厅一文睇清！全球最大型文化潮流盛事ComplexCon将于3月21日至22日假亚洲国际博览馆开举行，今年邀请艺术家龙家升担任艺术总监，涵盖时尚、球鞋、艺术、美食、音乐、创意等多项元素，重头戏ComplexCon演唱会更是阵容强大，由JENNIE@Blackpink及美国饶舌歌手Yeat领军，并汇集多位来自韩国、香港及其他地区的音乐人，即睇ComplexCon香港2026门票、日期、时间及演唱会日程！

ComplexCon 2026香港3.21回归亚博！龙家升任艺术总监

年度重磅潮流盛事ComplexCon将于3月21日至22日假亚洲国际博览馆举行，今年由知名艺术家龙家升担任全球艺术总监，汇聚球鞋、时尚、音乐、艺术、美食、体育、创新科技及创意产业等多种元素，入场人士除了可以在潮流市集选购热门品牌推出的数百项限量商品，更可以参加由重量级潮流大师和跨界人士主讲的座谈会，以及阵容豪华的演唱会，感受一场全球流行文化体验。

ComplexCon香港演唱会阵容/时间表公开！JENNIE@Blackpink+Yeat领衔演出

今年香港ComplexCon演唱会ComplexLive!的音乐阵容强大，选址亚洲国际博览馆Arena举行，由标志全球潮流指标的时尚与⾳乐天后JENNIE ，以及重塑新世代嘻哈潮流的饶⾆巨星兼制作⼈Yeat担任领衔表演嘉宾，同时云集国际及亚洲区顶尖流行音乐人，包括Jay Park、Crush、男女混声团体ALLDAY PROJECT、全新韩国男团LNGSHO、 内地Rapper揽佬、本地实力女声卢慧敏Amy Lo等，为观众呈献⾮凡⾳乐之旅。

JENNIE@Blackpink身兼歌手、演员及时尚指标等多重身份，在全球拥有广泛影响力，而今次在ComplexCon香港的演出，更会是她在香港的首次个人舞台，不仅是她音乐生涯的一个重要节点，同时为香港观众提供近距离感受其舞台魅力的难得机会；近年在国际嘻哈音乐界迅速崛起的Yeat，其音乐以充满实验性的节拍和独特的声线处理而著称，被视为新一代嘻哈潮流的引领者，为观众呈现更多元化的音乐选择。

ComplexCon演唱会演出嘉宾时间表：

2026年3月21日（星期六）：

Yeat

Jay Park

LNGSHOT

SKAI ISYOURGOD

2025年3月22日（星期日）：

JENNIE

Crush

ALLDAY PROJECT

Amy Lo

WING + R.Tee + Hiss

ComplexCon 2026潮流市集

ComplexCon香港潮流市集继续有来自全球各地品牌及潮人参与，近日宣布被誉为「后里原宿时期灵魂人物」的仓石一树将带来一系列合作限定单品现身，包括PRODISM、由Sean Wotherspoon主理之SWJP、Balansa Busan、NODAL、RAREMETA等。

ComplexCon 2026潮流市集参与品牌（挂名不分先后，持续更新）：

Arkyve

WHOOSIS

Theboyhasnopatience

STAPLE

DOE

SPRAYGROUND

(nepenthes) Lowii

M26D

Octavious Marks

Tell Your Children

UNSTEADYMARKET

Open Air

Aequa & Co.

New Era 等等

ComplexCon 2026香港潮流市集/演唱会门票详情！

票种 票种权益 票价（港币） VIP套票 艺术总监龙家升设计限量收藏品

21/3（星期六）潮流市集独家优先进场体验

21-22/3（星期六至日）Complex Live!演唱会VIP专属企位区域

21-22/3（星期六至日）潮流市集提前2小时入场

ComplexCon(versations)座谈会优先入场

无限次进出VIP贵宾休息室

Family Style Food Festival主厨特制限定美食等等 $4,988 【21/3】Complex Live!演唱会前排企位区域+潮流市集单日门票 21/3（星期六）Complex Live!演唱会门票（前排企位区域）

21/3（星期六）潮流市集入场许可

21/3（星期六）潮流市集提前2小时入场

ComplexCon(versations) 座谈会优先入场 $1,288 【21/3】Complex Live!演唱会后排企位区域+潮流市集单日门票 21/3（星期六）Complex Live!演唱会门票（后排企位区域）

21/3（星期六）潮流市集入场许可 $988 【22/3】Complex Live!演唱会前排企位区域+潮流市集单日门票 22/3（星期日）Complex Live!演唱会门票（前排企位区域）

22/3（星期日）潮流市集入场许可

22/3（星期日）潮流市集提前2小时入场

ComplexCon(versations) 座谈会优先入场 $1,988 【22/3】Complex Live!演唱会后排企位区域+潮流市集单日门票 22/3（星期日）Complex Live!演唱会门票（后排企位区域）

22/3（星期日）潮流市集入场许可 $1,488 潮流市集单日门票 21-22/3（星期六至日）当日潮流市集入场许可 $488

此外，ComplexCon潮流市集每届都会发掘潜力品牌，并与不同品牌及潮人推出ComplexCon限定联名作品，想入手高升值潜力潮物必去！

ComplexCon香港2026设有单日门票及VIP套票组合，门票由即日起于Klook及Trip.com平台公开发售。每张门票需另支付$30手续费。

ComplexCon 2026

日期 : 2026年3月21至22日（星期六至日）

地点 : 亚洲国际博览馆

售票平台：Trip.com、Klook

来源：ComplexCon