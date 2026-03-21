ComplexCon香港2026亚博直击！龙家升任艺术总监 潮流市集/演唱会程/美食餐厅一文睇

ComplexCon香港2026｜ComplexCon香港2026演唱会、潮流市集及美食餐厅一文睇清！全球最大型文化潮流盛事ComplexCon将于3月21日至22日假亚洲国际博览馆开举行，今年邀请艺术家龙家升担任艺术总监，涵盖时尚、球鞋、艺术、美食、音乐、创意等多项元素，重头戏ComplexCon演唱会更是阵容强大，由JENNIE@Blackpink及美国饶舌歌手Yeat领军，并汇集多位来自韩国、香港及其他地区的音乐人，即睇ComplexCon香港2026门票、日期、时间及演唱会日程！

（3月21日更新）

ComplexCon 2026香港3.21回归亚博！龙家升任艺术总监

ComplexCon香港2026 作为亚洲最具影响力的潮流文化盛事，于3月21日至22日在亚洲国际博览馆（AsiaWorld-Expo）举行。今年以香港艺术家龙家升（Kasing Lung）担任艺术总监，注入其标志性的怪诞可爱风格与「The Monsters」宇宙元素，让整个活动充满奇幻与街头碰撞的能量。以下盘点本届8大最瞩目焦点，绝对是潮流迷、艺术爱好者与粉丝必冲的亮点！

1. 艺术总监龙家升多款限定单品 开启「龙家升宇宙」收藏热潮

龙家升（Kasing Lung）作为ComplexCon香港2026艺术总监，将其怪诞瑰丽的异想世界全面融入活动。他亲自设计的特别版LABUBU成为视觉核心，在ComplexCon GIFT SHOP推出多款官方周边，包括T-shirt、拉链卫衣、环保袋、杯子、贴纸套装、明信片，以及ComplexCon限定棒球帽等。现场更有会场限定LABUBU珍藏搪胶公仔及独家卡牌，让收藏家与大众直接走进「龙家升宇宙」，绝对是本届最抢手的限定购物体验！

2. 冯德伦原创动漫企划《BUCKET MAN》全球首发与重磅回归

冯德伦（Stephen Fung）多年来跨足多领域，展现追梦精神，其原创IP《BUCKET MAN》象征每位在现实中奋斗的人，传递「永不放弃」的信念。今年与汇丰One+联乘推出动画短片，透过「BUCKET MAN」勇闯金山的冒险，隐喻追寻财富的挑战与坚持。继去年全球首亮相后，今年再度重返潮流市集，带来全新合作盲盒系列（如与红A联乘），让粉丝近距离接触这个融合动漫、艺术与时尚的多元宇宙。

3. 叶刘淑仪粉丝见面会，政坛「姐姐」跨界引爆话题

今届最大惊喜莫过于邀请叶刘淑仪（Regina Ip）举办粉丝见面会！于3月21日在ComplexCon(versations)登场，设「1对1 Hi-Bye」互动环节，参加者有机会获赠从未曝光的有亲笔签名的限量造型照小卡，凭借近年网络爆红的应节穿搭与亲和形象，「姐姐」近距离展现机智幽默，成为网络文化与实体盛事的经典碰撞，势必成为热爆话题！

4. 村上隆OHANAHATAKE重磅回归 独家「Multicolor」配色登场

村上隆领军的独立鞋履品牌OHANAHATAKE强势回归ComplexCon香港潮流市集，隆重推出招牌鞋款Ohana Full-Bloom全新「Multicolor」配色，仅在品牌快闪店独家发售。结合村上隆经典花卉与潮流元素，这波限量鞋履势必引发抢购热潮，成为街头鞋迷的必争焦点。

5. CLOT x《高达》惊喜联名 设大型沉浸式展示区

陈冠希（Edison Chen）领军的CLOT首次携手经典机甲IP《高达》跨界联名！现场打造大型联名展示区，率先公开系列单品并进行先行预售。粉丝可沉浸在外太空异次元空间，体验CLOT街头美学与高达科幻元素的完美融合，绝对是本次最吸睛的跨界重头戏。

6. BLACKPINK全面来袭！JENNIE首次solo袭港 LLOUD进驻潮流市集

BLACKPINK成员全面来袭！JENNIE首度以个人身份登港，于3月22日Complex Live!演唱会压轴登场，现场限量发售JENNIE x ComplexCon Hong Kong连帽衫。另一边厢，LISA个人品牌LLOUD进驻潮流市集，推出全新成衣系列，灵感来自她的「幕后随笔」时刻，进化为全新生活方式品牌。BLACKPINK更携手Disney与Complex推庞克风格限量胶囊系列，包括Tee、卫衣、短版Tee、背心、托特包及棒球帽等，将Disney经典元素与BLACKPINK态度融合，于3月21-22日现场限量发售，K-pop与潮流粉丝必冲！

7. 传奇街头艺术家Eric Haze「RE·HAZE」香港首展

街头艺术传奇Eric Haze携「RE·HAZE」登陆潮流市集！最初于2024年东京涩谷PARCO展出，今次以全新策展方式呈现Haze从1970年代至今的创作轨迹。现场更有全新合作与产品发布，粉丝可近距离感受这位graffiti界先驱的经典风格与最新动态，艺术迷不容错过。

8. Family Style Food Festival 港式经典遇上异国创意

除了视觉与音乐轰炸，场内Family Style Food Festival带来味蕾飨宴！地道港式代表翠华及浩铭记领衔，Sonny’s Pizza、LAPATPAT x MESSINA、ROKSTAROKSTAR CHICKEN、Bánh Mì Nếm、Patty Smashers x Birria Y Birria等异国创意小食轮番上阵。饮品阵容同样强大：Can Can & Ah Jeng’s Coffee Club、NO COFFEE咖啡美学、Asahi Super Dry啤酒、Mak’s Beer本地特色麦子啤酒等。创意与文化底蕴交织，每一口都充满惊喜！

ComplexCon香港演唱会阵容/时间表公开！JENNIE@Blackpink+Yeat领衔演出

今年香港ComplexCon演唱会ComplexLive!的音乐阵容强大，选址亚洲国际博览馆Arena举行，由标志全球潮流指标的时尚与⾳乐天后JENNIE ，以及重塑新世代嘻哈潮流的饶⾆巨星兼制作⼈Yeat担任领衔表演嘉宾，同时云集国际及亚洲区顶尖流行音乐人，包括Jay Park、Crush、男女混声团体ALLDAY PROJECT、全新韩国男团LNGSHO、 内地Rapper揽佬、本地实力女声卢慧敏Amy Lo等，为观众呈献⾮凡⾳乐之旅。

JENNIE@Blackpink身兼歌手、演员及时尚指标等多重身份，在全球拥有广泛影响力，而今次在ComplexCon香港的演出，更会是她在香港的首次个人舞台，不仅是她音乐生涯的一个重要节点，同时为香港观众提供近距离感受其舞台魅力的难得机会；近年在国际嘻哈音乐界迅速崛起的Yeat，其音乐以充满实验性的节拍和独特的声线处理而著称，被视为新一代嘻哈潮流的引领者，为观众呈现更多元化的音乐选择。

ComplexCon演唱会演出嘉宾时间表：

2026年3月21日（星期六）：

Yeat

Jay Park

LNGSHOT

SKAI ISYOURGOD

2025年3月22日（星期日）：

JENNIE

Crush

ALLDAY PROJECT

Amy Lo

WING + R.Tee + Hiss

ComplexCon香港2026潮流市集！传奇设计师仓石一树登场

ComplexCon香港潮流市集继续有来自全球各地品牌及潮人参与，当中包括冯德伦携同BUKET MAN再度回归，以及BE@RBRICK、New Era、NICKTHEREAL周汤豪主理的WISH YOU A GOOD LIFE（WYAGL）、Kenji Wong主理品牌 GrowthRing & Supply 、东京艺术家T9G、新生代艺术家陈嫣冉、韩国艺术家 Kim Sooya等。

被誉为「后里原宿时期灵魂人物」的日本传奇设计师仓石一树，携同特别企划现身，带来一系列合作限定单品现身，包括PRODISM、由Sean Wotherspoon主理之SWJP、Balansa Busan、NODAL、RAREMETA等。

此外，GISMOW亦将登陆ComplexCon香港潮流市集，由潮流策展人马伯骞、建筑大师马清运及玩具设计师YINAN首度合作，从视觉、叙事到空间体验全面升级，为GISMOW带来全新形象。全场展位将以破格创意重构想像边界，带来奇幻世界观，并用前所未有的设计语言，势必成为本届潮流地标之一！

ComplexCon 2026潮流市集参与设计师及品牌（排名不分先后，持续更新）：

Arkyve

BUCKET MAN

BE@RBRICK

GISMOW

WHOOSIS

WISH YOU A GOOD LIFE

out stand IN

Theboyhasnopatience

STAPLE

DOE

SPRAYGROUND

(nepenthes) Lowii

M26D

Octavious Marks

Tell Your Children

UNSTEADYMARKET

Open Air

Aequa & Co.

New Era 等等

ComplexCon香港2026美食餐厅

1. 翠华餐厅

翠华餐厅为本地其中一间具代表性的连锁餐饮集团，足迹遍及港澳、大陆及新加坡，今年Complex Live!演出综合区现场，翠华将原汁原味还原属于香港的经典餐饮文化，带来最熟悉的港式风味与城市记忆，千万别错过！

2. NO COFFEE

NO COFFEE来自日本福冈，自2015年创立以来，品牌致力发展理念「Life with good coffee」，与多个潮流品牌推出联名周边产品，并不定期推出快闪店，除了供应风味特别的咖啡，亦展示新的生活方式与体验。

ComplexCon香港 2026潮流市集/演唱会门票详情！

票种 票种权益 票价（港币） VIP套票 艺术总监龙家升设计限量收藏品

21/3（星期六）潮流市集独家优先进场体验

21-22/3（星期六至日）Complex Live!演唱会VIP专属企位区域

21-22/3（星期六至日）潮流市集提前2小时入场

ComplexCon(versations)座谈会优先入场

无限次进出VIP贵宾休息室

Family Style Food Festival主厨特制限定美食等等 $4,988 【21/3】Complex Live!演唱会前排企位区域+潮流市集单日门票 21/3（星期六）Complex Live!演唱会门票（前排企位区域）

21/3（星期六）潮流市集入场许可

21/3（星期六）潮流市集提前2小时入场

ComplexCon(versations) 座谈会优先入场 $1,288 【21/3】Complex Live!演唱会后排企位区域+潮流市集单日门票 21/3（星期六）Complex Live!演唱会门票（后排企位区域）

21/3（星期六）潮流市集入场许可 $988 【22/3】Complex Live!演唱会前排企位区域+潮流市集单日门票 22/3（星期日）Complex Live!演唱会门票（前排企位区域）

22/3（星期日）潮流市集入场许可

22/3（星期日）潮流市集提前2小时入场

ComplexCon(versations) 座谈会优先入场 $1,988 【22/3】Complex Live!演唱会后排企位区域+潮流市集单日门票 22/3（星期日）Complex Live!演唱会门票（后排企位区域）

22/3（星期日）潮流市集入场许可 $1,488 潮流市集单日门票 21-22/3（星期六至日）当日潮流市集入场许可 $488

此外，ComplexCon潮流市集每届都会发掘潜力品牌，并与不同品牌及潮人推出ComplexCon限定联名作品，想入手高升值潜力潮物必去！

ComplexCon香港2026设有单日门票及VIP套票组合，门票由即日起于Klook及Trip.com平台公开发售。每张门票需另支付$30手续费。

ComplexCon 2026

日期 : 2026年3月21至22日（星期六至日）

地点 : 亚洲国际博览馆

售票平台：Trip.com、Klook

来源：ComplexCon