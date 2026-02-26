Audemars Piguet/Breitling/IWC/Tag Heuer/Czapek新作开启计时表新世代

计时堪称最普及的复杂功能，几乎每个高级品牌都有推出自家制的计时腕表，而且每隔一段时间，20年或是30年，便会推出全新机芯，以令规格越趋完美。来到2026年第一季，究竟有甚么新款式是不容错过呢？当中又有否全新机芯面世？现在就来看看。

Audemars Piguet | Royal Oak Selfwinding Chronograph 38mm

数数手指，爱彼（Audemars Piguet）现行采用的2385计时机芯，到明年（2027年）便已届30年历史，原本估计品牌会于明年推出新机芯进行世代更替，想不到爱彼比大家更进取，刚踏入2026年才两个月，便宣布推出全新6401计时机芯，而诞生于1997年的2385机芯亦正式完成其历史任务。

全新6401计时机芯与2385 一样属于整合式设计，依然以导柱轮配合垂直离合器提供敏锐与可靠的计时功能，不过新机芯的垂直离合器的结构更见精简，零件数量有所减少，并消除了多余间隙，结构变得更为稳固，计时的运作亦更稳定，加上计时按钮的按压力度变得更轻，计时操作也倍显轻松容易。此外，6401机芯的运作速率由2385的21600vph提升至28800vph，运行精准度也因此得到提升，动力储备亦由40小时增加至55小时，实用性毋庸置疑。

随着新机芯的诞生，爱彼推出新一代型号Ref. 26450的38mm Royal Oak计时腕表。新表的整体外观与上一代Ref. 26715差不多，表壳与链带线条不变，改动在于2点和4点两颗计时按钮的距离进一步拉开，操作也更得心应手。依然是倒品字排列的3个计时小盘，细心留意会发现左右两个计时小盘的轴心稍向上移了一点，不再与表盘中心呈同一水平，30分钟和12小时两个累计功能亦互相调位，6点位小秒针则不变，只是增加了数字刻度，令报时变得更清晰。还有将日期放在4和5点时刻的正中间，不再偏向5点位。可以看得出，爱彼新一代38mm计时腕表的表盘布局明显更为成熟好看，空间运用也变得更合理。另外，新款38mm计时腕表首次配置透明底盖，可欣赏到机芯，符合现今表迷对高级腕表设计上的期望。全新38mm Royal Oak计时腕表除提供不锈钢版外，同时推出玫瑰金及镶钻玫瑰金共三个版本。玫瑰金版以灰色表盘配衬米色计时小盘，约售$613,000；表圈镶有40颗共重0.92卡钻石的镶钻玫瑰金版，则以砂金色表盘配衬米色计时小盘，约售$664,400。

Breitling | Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One Team

Breitling今年取代G P 芝柏成为Aston Martin及其F1车队的官方合作伙伴，宣布推出Navitimer系列史上首款钛金属型号，表盘以带有车队绿色点缀的碳纤维制作，搭配抢眼的青色计时秒针以及拥有赛车安全带纹理的黑面绿底皮带，散发浓厚的赛车味道，而限量1959枚代表了Aston Martin首次进军F1的年份。

Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One Team，表壳：43mm钛金属/ 机芯：Breitling 01自动/ 限量：1,959枚/ 售价：$79,600。

IWC | Pilot’s Watch Chronograph 41 George Russell

为迎接新一季F 1 赛事， IWC与Mercedes - AMG马石油F 1 车队车手Geroge Russell合作推出新表，以黑色陶瓷制作，指针、刻度和橡胶表带采用Russell头盔上的标志性蓝色，并在底盖刻上车手的「63」号码。

IWC Pilot's Watch Chronograph 41 George Russell，表壳：41.9mm陶瓷/ 机芯：69380自动/ 限量：1,063枚/ 售价：$93,200。

Czapek | Faubourg de Cracovie “Crossroads” Victory Green

为展现独特的优雅赛车风，Czapek为全新Faubourg de Cracovie "Crossroads"计时表配上代表胜利的「英伦绿」PVD表盘，找来表盘专家Metalem刻上如赛车轮胎胎纹的交叉饰纹，并搭配绿色皮带。搭载的SXH3机芯以36,000高频运作，具备65小时动力储备。

Czapek Faubourg de Cracovie 'Crossroads' Victory Green，表壳：41.5mm不锈钢/ 机芯：SXH3自动/ 限量：18枚/ 售价：$326,000。

Tag Heuer | Carrera Seafarer

Tag Heuer与帆船赛有深远关系，品牌首款Seafarer潮汐腕表是在1949年面世。今年新款采用源自1967年美洲杯冠军游艇Intrepid的蓝绿色调，配合Glassbox的典雅造型，充满古朴的海洋气息，按钮左侧「Tide」按钮，9点小盘便会显示潮汐涨退。

Tag Heuer Carrera Seafarer，表壳：42mm不锈钢/ 机芯：TH20-04自动/ 售价：$69,250。

文：Gavin Ho 图：品牌提供