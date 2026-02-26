Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

走进优游之境 共赏李纯恩笔下的猫

Art Can
更新时间：09:00 2026-02-26 HKT
发布时间：09:00 2026-02-26 HKT

《猫在哪里：李纯恩绘画与收藏展》，单看展览之名，已可联想这是以「猫」为主角的艺术作品展。爱猫之人都知道牠们是随性而行、不受拘束、潇洒自如，别具个性的精灵动物。这正切合李纯恩的创作哲学，就是以从容心境，观察风云变化，游走于日常与想像之间。初春之际，香港邦瀚斯于2月26日至3月13日，特别举行此展览，让参观者走进李纯恩的创作世界，窥探他对猫的无限想像，感受其自由洒脱的人生哲学。

「猫在哪里」与「黄金年代」

整个展览由两个单元组成，首先是以猫为主题的「猫在哪里」，展品正是出自李纯恩手笔的二十多幅画作。李纯恩称：「喜欢画猫，因为猫和人很相似，无论性格还是动静。把猫当人画，自己可以代入或把认识的人投射在猫身上，十分有趣。」他又将人的经验、情感与世事幽微，投射于猫的形象之上，让猫说出人的故事。会心一笑之间，世事似亦变得通达。
逾二十幅绘画作品呈现出一个游离于现实与想像之间、天马行空的猫咪世界。牠们是不受拘束的行旅者，游走于不同场景之中，有的置身于异国风景；有的闯入了经典画作，兴之所至，无所不在，全然一副游世的姿态，漫步云端，却不留下爪印。亮点之作包括周游世界的《猫在日本》、《猫在土耳其》、《猫在莫奈花园中》，以及具有本土特色的《猫在茶餐厅》等。这些李纯恩笔下的猫，自由且狡黠，同时又带着一丝距离感，配合色彩悦目缤纷的构图，更显生动可爱。

李纯恩与艺文名士合影辑。
李纯恩与艺文名士合影辑。
张国荣亲笔签名彩胶唱片《Stand Up!》及黑胶唱片《当年情》（皆为1986年首版）。
张国荣亲笔签名彩胶唱片《Stand Up!》及黑胶唱片《当年情》（皆为1986年首版）。
金庸《行书书法》，2013年。
金庸《行书书法》，2013年。
吴宇森、倪匡、金庸致李纯恩的书信。
吴宇森、倪匡、金庸致李纯恩的书信。

至于另一单元的「黄金年代」，主要展出这位集香港资深传媒人、作家、旅游及饮食达人等多重角色于一身的艺术创作人自家的珍贵收藏，借着不同类型的藏品跟大家回顾香港在1980及1990年代的文化点滴。展品涵盖书信、影像与其友人的赠画，当中可见他与金庸、倪匡及黄永玉等艺文名士的往来痕迹，亦不乏电影、音乐界重要人物的影像资料；由电影光影到音乐记忆，重现出那个黄金时代的温度与厚度。 正如香港邦瀚斯中国书画部主管乔晶晶表示：「我们希望通过这次展览，以绘画、摄影、收藏与文字，全方位呈现李纯恩先生的艺术，让藏家与观众皆能产生共鸣。」大家可别错过这个非一般的艺术作品展览，假使有兴趣跟艺术家直接交流，更可留意展览以外的艺叙活动详情。

文：Maisie Lau   图：香港邦瀚斯

