艺术三月2026｜3月展览+活动攻略！Art Basel/ComplexCon/西九巨型猫咪装置（附门票/开放时间）

香港艺术三月2026｜即将踏入「艺术三月」，香港化身国际艺术殿堂，以中西荟萃的独特魅力，带来视觉、心灵与感官的盛宴！从全球顶尖的Art Basel香港展会，到亲子友好的西九家FUN艺术节，再到酒店沉浸式装置与创意美食艺术展，各区散发无限创意光芒。下文为您精心整理2026年3月香港必去艺术文化活动，包括Art Basel、Art Central、西九家FUN艺术节、中环艺尝展、半岛酒店艺术回响等，让资深藏家、艺术爱好者、亲子家庭或假日游客，都能轻松参与一场非凡艺术之旅！

艺术三月2026｜3月香港展览/活动攻略！

目录：

Art Basel香港2026湾仔3.26开幕！Zero 10亚洲首展/数码动画装置

巴塞尔艺术展香港展会国际艺坛巨擘云集，汇聚全球顶尖艺廊与前瞻艺术视野。巴塞尔艺术展香港展会再次巩固其作为亚洲艺术枢纽的地位，汇聚全球41个国家及地区的240间顶尖艺廊，呈献横跨不同媒介的艺术杰作。今年，展会首度举行「Zero 10」数码艺术专区，开创艺术与科技对话的新篇章。此外，「艺聚空间」展区的大型装置艺术，以宇宙「五大元素」为策展框架，将为观者带来沉浸式的感官震撼。M+外墙更将展示莎兹亚·西坎达的委约作品，将艺术延伸至维港两岸。

年度艺坛盛事Art Central将于2026年3月25日至29日假中环海滨举行

Art Central 艺术中环展会踏入第2个10年，持续深耕香港艺术生态，同时放眼全球，为收藏家与艺术爱好者搭建探索亚洲艺术的关键平台。展会全新「Central Stage」专题，聚焦近年于国际领先文化机构崭露头角的艺术家，展现前瞻的艺术视野。东京艺术团体SIDE CORE的公共装置艺术，以街头文化美学探讨城市空间中的讯息传播，令人耳目一新。

ComplexCon 2026

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon将于3月21日至22日假亚洲国际博览馆开举行，集合最新潮流、流行文化、音乐、艺术、美食、创新科技及产业，由Labubu创作者、艺术家龙家升出任艺术总监，将其奇幻的风格和创意视野融入今年的主题。重头戏「ComplexLive!」更是巨星云集，由全球时尚与音乐天后JENNIE ，以及重塑新世代嘻哈潮流的饶⾆巨星兼制作⼈Yeat两位重量级艺⼈领衔坐镇，带领Jay Park、Crush、男女混声团体ALLDAY PROJECT、全新韩国男团LNGSHO、 内地Rapper揽佬、本地实力女声卢慧敏Amy Lo等，为观众呈献⾮凡⾳乐之旅。

门票由即日起于Klook及Trip.com平台公开发售。

地点：亚洲国际博览馆 ASIAWORLD EXPO

日期：2026年3月21日至22日

门票： VIP套票（3月21日至22日）： $4,988（包含两日活动门票、最高等级演唱会门票、独家纪念品、潮流市集提前入场及VIP 休息室等多项权益） 单日票（3月21日）： 潮流市集门票：$488 后排企位区域+市集门票：$988 前排企位区域+市集提前入场等：$1,288 单日票（3月22日）： 潮流市集门票：$488 后排企位区域+市集门票：$1,488 前排企位区域+市集提前入场等：$1,988



半岛酒店「艺术回响」2026

香港半岛酒店的「艺术回响」2026，将酒店不同角落化成艺术展场。三个新锐艺术装置将于艺术三月登场，由香港当代艺术家许开娇、驻东京印尼陶艺家Albert Yonathan Setyawan携手维多利亚与艾尔伯特博物馆，及香港建筑师兼艺术家林伟而博士创作，跨越酒店不同空间，如许开娇的《Swimming in Light》，金鱼刺绣在酒店外墙闪烁，让露台餐厅窗户化作波光粼粼的水池，光影交织，如梦似幻，让参观人士以全新方式欣赏艺术作品。

西九家FUN艺术节2026：Air Giants《梦游喵境》

西九文化区呈献的第3届「西九家 FUN 艺术节」，是「香港艺术三月」期间最大型的合家欢艺术盛典。今年，英国创意工作室Air Giants带来巨型猫咪装置《梦游喵境》，其互动设计让观者可以轻抚、感受「牠们」的心跳与呼噜声，仿佛置身梦幻仙境。此外，来自澳洲的木偶剧、英国的舞蹈故事剧场，以及专为婴幼儿设计的音乐体验，皆展现了艺术的多元魅力。艺术节横跨复活节假期，提供超过120场精彩节目，当中逾半费用全免。

Central Yards 中环艺尝展

全新文化盛会「中环艺尝展」将于今年3月登港，占地近20,000平方呎的专属帐篷内，巧妙糅合艺术、味觉与想像，10个沉浸式展厅各受不同艺术流派启发，每个展厅都配以精致创意小食，重新探索美食与艺术的连结。如「Pop It!」展厅灵感源自新普普艺术，以不同大小的反光泡泡设计点缀空间，访客可从展厅中间的巨型夹公仔机取出普普气球狗啫喱；「Go Bananas!」巧妙诠释观念艺术，将仿真水果贴满墙面，充满趣味与惊喜感。访客更可从指定的墙上取得可食用的一口脆皮香蕉，展开一场多感官交融的艺术之旅。

由香港艺术中心（HKAC）独家主办的「Collect Hong Kong 2026」，将于3月21日至3月29日选址香港艺术中心的包氏画廊、艺域及赛马会展廊盛大举行，合共有530名本地艺术家参与，并首次划分4大主题展区，包括「藏家臻选」、「名家汇展」、「评审推荐」及「港艺荟萃」，以创新形式呈现本地艺术精品，展出由新晋到著名艺术家的心血结晶，包括挂画、陶艺、摄影、雕塑、装置艺术及混合媒介艺术等多种媒介。

日期：2026年3月21日 至 2026年3月29日

地点：香港艺术中心包氏画廊、赛马会展廊及艺域

门票：免费入场

艺历—《迈艺—迈向艺术家之路》终期展览

由香港展能艺术会主办的《迈艺—迈向艺术家之路》计划，旨在陪伴展能艺术家深化艺术修养，建立个人风格。计划配对专业艺术家作为友师，与展能艺术家一同成长。终期展演「艺历」将呈现十五位艺术家的作品，每项都承载着他们蜕变的轨迹，见证他们迈向专业创作者的动人历程。

日期：2月26日至3月8日

时间：上午10时至下午8时

地点：香港艺术中心5楼包氏画廊（湾仔港湾道2号）

费用：免费入场

M+「坂本龙一｜观音・听时」展览

日本已故作曲家、监制和艺术家坂本龙一的创作跨越音乐、电影与视觉艺术，同时致力宣扬环保及世界和平，对后世贡献影响良多。继东京都现代美术馆早前举办坂本龙一大型回顾展《观音．听时》（seeing sound, hearing time）后，香港M+博物馆由2月14日起展出其中一部分作品，由艺术家高谷史郎与坂本龙一共同创作的《async–immersion》大型装置，让观众重温坂本龙一的音乐与艺术世界。

日期：2026年2月14日至7月5日

地点：M+B2层展演空间

时间：星期二至四及周末10:00-18:00；星期五10:00-22:00；星期一休馆（公众假期如常开放，最后入场时间为闭馆前30分钟）

入场：免费入场

M+特别展览「李昢：一九九八年至今的创作」

展览由M+与首尔Leeum美术馆联合主办，全面回顾南韩艺术家李昢开创新风的创作生涯。李昢是过去数十年广受瞩目的亚洲当代艺术家，长期探索科技、乌托邦现代性，以及人类在追求进步过程中的理想与挫败，是次展览亦将聚焦这些作品，首尔展览开幕首月成功吸引逾3万名观众入场。

日期：2026年3月14至8月9日

地点：M+二楼4展厅

香港艺术馆「当下──香港艺术展」

展览以城市、风景、虚实和变奏4个主题为脉络，汇聚19位活跃于当今香港艺坛的艺术家，涵盖资深名家与瞩目新锐，观众可以一次饱览他们近年的精选作品，媒介横跨绘画、水墨、陶瓷、雕塑、录像、装置及多媒体，呈现香港艺术界的卓越创作与多元风格。

展览进一步将焦点投向创作之前，设「灵感现场」微型工作室，还原艺术家的创作角落；以及《走进艺术现场》录像系列及首度开放艺术家驻馆创作，让观众可以见证作品从概念酝酿、素材探索到形式定格的过程，亲历艺术诞生的当下。

「笙生不息—千簧和鸣」笙簧马拉松及黄昏户外音乐会

「国际笙簧节2026」的揭幕重头戏「笙生不息—千簧和鸣」笙簧马拉松，邀来中、西方各类簧片乐器爱好者同台合奏。参与演出者吹奏的乐器涵盖笙、芦笙、葫芦笙、葫芦丝、口琴及风笛，展现中西乐韵交融的磅礴气势。

在音乐会上，乐团在艺术总监兼终身指挥阎惠昌的带领下，将演奏《闯将令》、《彩云追月》、《娱乐升平》、《电视主题曲组曲》、《太平山下不夜城》、《送我一枝玫瑰花》等耳熟能详的作品及《威廉．泰尔》：序曲 (选段) 。压轴由乐团与北京、上海、贵州等地的笙演奏家，连同笙簧马拉松参加者，世界首演乐团委约著名香港作曲家伍卓贤创作的《千簧和鸣》，一起刷新健力士世界纪录。

日期：2026年3月22日

地点（启动仪式及笙簧马拉松）：启德体育园「龙之九子」广场及主场馆外围

时间（启动仪式及笙簧马拉松）：下午2时15分至4时

地点（黄昏户外音乐会）：启德体育园东营草地

时间（黄昏户外音乐会）：下午4时30分至6时

入场：免费入场

王一作品展《群星不惧形似萤火》

香港恒生大学与新艺潮联合呈献王一作品展《群星不惧形似萤火》，将当代抽象艺术带入校园。展览以泰戈尔诗句为灵感，透过「影子」线索，探讨自我认知如何在光影、经验与社会结构中生成。王一标志性的《影子的影子》系列，运用叠加与消隐的图像，让光不再是外在条件，而是生成「影子」的过程。展场设计巧妙，反光的黑色玻璃与红色灯泡构成抽象迷宫，使观者影像不断被点亮、折射，提供独特的感官体验，引导我们思考存在与不可见的关系。

artellex《Memories Per S.F. 楼下记忆》

展览展出本地售楼书收藏家黄置业先生40年珍藏，包括60至80年代名家手绘楼书、精心设计的特色售楼说明书等，承载几代港人对「安身立命」的理念及安居的梦想，以视觉美学出发，见证手绘美学的黄金年代，同时将香港住宅楼宇的发展历程及回忆重现眼前。

香港国际文学节2026

适逢香港国际文学节25周年银禧志庆，今届汇聚本地与国际顶尖和新兴作家，将于香港各区不同地点举行超过60场精彩活动，包括文学早餐会、讲座、工作坊、插画展览、文化城市漫步等，邀请大众以书会友，与作家们深入交流，尽情探索文学世界 !

赵慧珊Aka C.个展「晃乐·愿」

在节奏明快的生活中，艺术正是疗愈心灵的出口。展览延续赵慧珊（Aka C）标志性的黑白金色针笔风格，透过细腻线条与对比色调，构筑出充满诗意的视觉景象，将真实与想像中的动物、各文化中的幸运符号，转化为充满叙事与祝福的画面。