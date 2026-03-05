香港视角领衔 联合出版年度10大好书出炉

从历史档案到科幻宇宙，从中国马球故事到动物医馆的奇妙世界——联合出版集团自2018年起，连续第八年评选年度好书和年度知识付费产品！从近千种新书中精选出十一部好书及一种年度知识付费产品，以多元视角讲述中国故事、香港故事，兼顾创新与传承，联合出版集团副总裁李家驹博士说：「努力推广阅读，出版好书，是我们会坚持下去的工作。」

联合出版集团出版种类多元，今次获选好书中，聚焦香港历史和社会观察的优质作品格外引人注目。《香港历史与社会（上、下册）》集结了北京大学与香港树仁大学合作办学三十年的研究成果，作者队伍有资深的专业人士及阅历丰富的企业家，我手写我史，赋予这部著作实践性与生命力。《香港的村落与墟镇：聚落与历史》作者夏思义（Patrick H. Hase），居港超过五十年，长期深耕香港历史，此书以英文书写，现翻译成中文版，「为城市发展研究，补充乡村和墟镇的变迁。」

联合出版年度10大好书出炉 香港视角领衔

联合出版集团2025年度好书，李家驹博士为我们推荐出版佳作。

联合出版集团2025年度好书。

去年是抗战胜利八十周年，《鹰眼之下：战时航空照片中的香港（1941-1945）》适时出版，历史学家邝智文博士，选出二战时美军在香港拍摄的航拍照片，「提供一个新角度，反映当时香港社会不同面貌，是香港历史变迁的重要资料，也是对抗战历史的补充。」另一本跟抗战史有关的《港九大队志（增订版）》，刘智鹏教授、刘蜀永教授通过历史档案和田野考察，把港九大队的历史重构，可说是香港第一本军事志，「不仅重整历史上的重要时刻，也是对英勇抗敌军人与人民的尊重。」

以英文出版的《POLO IN CHINA》（中国马球），作者王婧婵经过研究和收集，以大画册的形式呈现，刊出五百多张照片，不少为首次公开，把中国马球历史铺排出来，「马球早于汉唐时期已经出现，有千年历史。西方也有马球，相信外国读者对中国马球发展的历史和演变也有兴趣，以英文出版，对外说好中国文化故事。」也有文学研究的重要著作获选，许子东教授长期从事现当代文学研究，鲁迅、张爱玲都是其研究专长，《许子东文集》汇集其近半世纪的学术研究成果，将文本、作家与时代编织成一部动态的文学史。

图文并茂 爱不释卷

G.E.M.邓紫棋科幻小说《启示路》，繁体版至今售出逾八万册。

银都以至前身的长城、凤凰、新联，七十五年来拍出大量经典电影。

在获选好书中，有两个熟悉的名字：G.E.M.邓紫棋和陈冲。《启示路》并非G.E.M.的演艺生涯奋斗故事，而是她的科幻创作，繁体版至今售出逾八万册，「故事布局缜密精致，关于怎样寻找心灵里的爱、如何从意识中寻求真实的存在，相信与她在演艺生涯里经历的感觉相同。」陈冲自传《猫鱼》，以细腻的笔触描绘了她开始演艺工作，只身闯进美国，从演员到导演的奋斗过程，「既是陈冲的故事，也是华人在美国生活奋斗的缩影。」

《香江光影‧不朽传奇——从「长凤新」到银都75年电影海报选》将银都的发展历史再一次作全面梳理，「通过《少林寺》、《一代宗师》、《九龙城寨之围城》等影视经典的剧照、海报等，让读者重温电影背后的故事，为电影发展留下珍贵记录。」

青少年书籍是联合电子出版集团其中一个关注重点，这次选出李开云的《「竹」梦香港：大熊猫与香港的故事》和林婵婵的《动物医馆：寻找传统……从中医药讲起》，均以图文并茂、生动活泼的方式，吸引年轻读者，「希望乘着『熊猫热』，让小朋友知道更多关于熊猫的有趣知识。」《动物医馆：寻找传统……从中医药讲起》获第三届「想创你未来－初创作家出版资助计划」绘本组奖项，以生动有趣的绘画技法，系统记录了香港传统中医馆的器物与空间美学，政府一直对中医药发展有很大关注，值得普及，「看了这本书，香港会不会多了很多有志成为中医师的人？」

年度知识付费产品由联合电子出版有限公司的「中华文化有意思」AI系列产品获选，以中华文化主题，结合AR、VR技术，产生沉浸式体验效果，让学生产生深刻认知和认同，「阅读本身有其价值，人工智能或科技的介入，能丰富体验、提升兴趣，令阅读变得更立体，跟传统阅读相辅相成。」

联合出版集团2025年度好书名单

联合出版集团2025年度好书特别奖：《启示路》（作者：G.E.M.邓紫棋；出版：中和出版）

联合出版集团2025年度好书：

《香港历史与社会（上、下册）》（主编：欧阳哲生、牛大勇、王元周、刘一皋；出版：香港三联书店） 《鹰眼之下：战时航空照片中的香港（1941-1945）》（作者：邝智文；出版：香港三联书店） 《POLO IN CHINA》（中国马球）（作者：王婧婵Jackie Wang；出版：香港三联书店） 《「竹」梦香港：大熊猫与香港的故事》（作者：李开云；出版：中华教育） 《香港的村落与墟镇：聚落与历史》（作者：夏思义Patrick H. Hase；出版：香港中华书局） 《动物医馆：寻找传统……从中医药讲起》（作者：林婵婵；出版：非凡出版） 《许子东文集》（作者：许子东；出版：香港商务印书馆） 《港九大队志（增订版）》（主编：刘智鹏、刘蜀永；出版：香港商务印书馆） 《猫鱼》（作者：陈冲；出版：中和出版） 《香江光影 · 不朽传奇——从「长凤新」到银都75年电影海报选》（作者：银都机构；出版：中和出版）

联合出版集团2025年度知识付费产品：「中华文化有意思」AI系列产品（出版：联合电子）

联合出版集团2025年度好书及年度知识付费产品：详情按此

