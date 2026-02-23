Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

M+博物馆宣布3.8免费入场！必看坂本龙一/希克藏品展览 附开放时间+入场安排

Art Can
更新时间：18:27 2026-02-23 HKT
发布时间：18:27 2026-02-23 HKT

M+博物馆免费入场2026！西九文化区M+博物馆宣布将于2026年3月8日免费开放，市民及旅客毋须经网上预约，即可入场免费参观M+主要展览及多项展品，包括「M+希克藏品：心灵图景」、「盐田千春：无限回忆」及「坂本龙一 | 观音・听时」等。本文整理Ｍ+博物馆11月免费开放详情、入场安排、展览及放映节目推介，把握机会入场欣赏展览！

M+博物馆宣布3月限定一日免费入场！必看希克藏品/坂本龙一展览

M+博物馆宣布将于2026年3月8日免费开放，开放时间为上午10时至下午8时，届时市民及旅客毋须提前预约，可以直接前往参观多个主要展览，包括「M+希克藏品：心灵图景」、「物件．空间．互动」、「造物记」、「山鸣水应」、「劳森伯格与亚洲」以及「盐田千春：无限回忆」。此外，位于M+ B2层展演空间的「坂本龙一 | 观音・听时」、B2层潜空间的「傅丹创意现场：野口勇的 『光』」，以及位于LG层的多媒体中心将会如常免费开放。

当日，市民亦可以参加期间限定的版画开放工作室，将实验版画纹路设计，探索不同颜色选择和制版技巧，完成后更可以把亲自制作的版画带回家。活动毋需登记报名，名额先到先得（持当天特别展览门票的访客，可优先参与活动）。

M+免费开放特别入场安排

一般访客：如欲免费参观M+的访客，当日可于艺术广场入口进入博物馆，地下大堂展厅不会免费开放，博物馆的部分出入口亦将关闭。另为控制人流，馆方会限制入场人数，访客或有机会需要在入口外按照工作人员指示排队轮候入场。M+会在下午7时「截龙」，确保入场访客有足够时间参观博物馆。

M+会员、赞助人（及或以上级别之会员）与同行宾客，以及持票人士或准备于现场购票参观特别展览「赵无极：版艺匠心」的访客：可于艺术公园入口排队入场。持当天特别展览门票的访客，可优先进入「坂本龙一 | 观音・听时」展览和参与版画开放工作室活动，并免费到访位于博物馆11楼、平日仅供M+会员及赞助人享用的 M+会馆（最低消费每名顾客为港币50元）。

M+免费开放标准门票展览

文：LW

资料及图片来源：Ｍ+

