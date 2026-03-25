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Art Basel香港2026率先直击！6大展区/数码装置/公开活动 逾240+艺廊参与（附门票/开放时间）

Art Can
更新时间：15:10 2026-03-25 HKT
发布时间：15:10 2026-03-25 HKT

Art Basel香港2026｜备受瞩目的巴塞尔艺术展香港展会（Art Basel Hong Kong）将于3月27日至29日假香港会议展览中心（HKCEC）盛大回归，汇聚来自41个国家及地区的240间顶级艺廊，设有6大主题展区及活动，包括「Zero 10」亚洲首展及多项公众活动，将再次证明香港不仅是艺术交易的重镇，更是文化对话与艺术创新的策源地。本文整理Art Basel香港2026开放日期、时间及门票详情，想入场欣赏全球各地艺术家作品，记得留意！

Art Basel香港2026湾仔3.26开幕！Zero 10亚洲首展/数码动画装置

1. 「艺聚空间」（Encounters）：5大元素重构场域想像

为大型雕塑、装置及表演艺术而设的「艺聚空间」（Encounters）展区，将迎来由森美术馆馆长片冈真实（Mami Kataoka）领衔的全新国际策展团队，携手谭雪凝（Isabella Tam）、Alia Swastika与德山拓一（Hirokazu Tokuyama），以亚洲文化中普遍存在的宇宙观「五大元素」（空、水、火、风、地）为策展框架，将12件突破传统展位界限的大型作品巧妙地布置于展厅的特定区域。

其中，Kukje Gallery带来的康瑞璟多媒体纺织装置将诠释「空」元素；TARQ呈献Parag Tandel以纱线为基础的装置作品，探索祖先与海洋之间的文化纽带，象征「水」元素；里森画廊的安永正臣釉面陶瓷则象征著「火」元素。

「艺聚空间」的影响力更将首次延伸至展厅之外，于人流如织的太古广场呈献艺术家Christine Sun Kim的场域特定数码动画装置《A String of Echo Traps》。

2. 「策展角落」（Kabinett）：聚焦亚太地区历史与当代艺术家

「策展角落」（Kabinett ）：Janine Antoni, My waters rest. Courtesy of Rossi & Rossi.
「策展角落」（Kabinett ）：Janine Antoni, My waters rest. Courtesy of Rossi & Rossi.

展区将在参展艺廊展位内呈献35个主题展览，其中23个项目将重点展示亚太地区各历史时期的艺术创作与当代艺术实践，聚焦跨界别、跨场域的合作，如Jessica Silverman将呈献Judy Chicago的一系列手绘发光玻璃灯箱作品、P.P.O.W艺廊将展出黎光定（Dinh Q. Lê）于1998年创作的装置作品《Damaged Gene》，以儿童衣物和奶嘴为媒介，深入探讨战争的影响。

3. 「Zero 10」亚洲首展：开创数码艺术收藏新纪元

「Zero 10」亚洲首展：Tim Yip, Lili. Courtesy of the artist and Asprey Studio
「Zero 10」亚洲首展：Tim Yip, Lili. Courtesy of the artist and Asprey Studio

专为数码时代艺术设立的全球性项目「Zero 10」将在本届展会迎来其亚洲首展，项目名称旨在致敬俄国前卫艺术家马列维奇（Kazimir Malevich）于1915年举办的传奇展览「0,10」，寓意以先锋精神开创全新的艺术语言，重新 定义数码艺术在当代艺术经济体系中的展示、解读和收藏方式。

「Zero 10」由Eli Scheinman策展，届时观众将欣赏到艺术家DeeKay通过早期电子游戏美学探索心理状态的动画，以及Asprey Studio融合人工智能、雕塑与传统水墨的多元创作，深刻见证艺术在数码浪潮下的演进与变革。

4. 「光映现场」（Film）：开放公众免费参与

「光映现场」（Film）：Andrew Thomas Huang, The Deer of Nine Colors (still), 2025.
「光映现场」（Film）：Andrew Thomas Huang, The Deer of Nine Colors (still), 2025.

与此同时，巴塞尔艺术展将举行一系列免费向公众开放的项目，将艺术的种子播撒在城市的每个角落。由香港先锋媒体艺术家鲍蔼伦（Ellen Pau）首次策展的「光映现场」（Film）项目，将探讨想像力作为抵抗与记忆的策略。

韩国艺术管理服务机构（Korea Arts Management Service , KAMS）将与《ArtReview》携手呈献两场特别放映，随后举行艺术家对谈。特别放映包括：

  • 金雅瑛（Ayoung Kim）的《I Al-Mather Plot 1991》（2025）：该片结合个人叙事与历史 研究，探讨利雅得的石油、地缘政治与城市转型
  • ikkibawiKrrr 的《Dances with Trash 》（2024）：通过废弃物的动画，勾勒出一个后人类 世界

5. 「与巴塞尔艺术展对话」（Conversations）

旗舰对谈项目「与巴塞尔艺术展对话」（Conversations）将汇聚全球顶尖艺术人物，展开为期4天的深度对谈。跨界合作依然是本届展会的主轴，展会将连续第三年与大馆合作呈献「艺术家之夜」，并首次与香港芭蕾舞团携手，在展会现场呈献舞蹈演出，让动态与静态的艺术形式碰撞出新的火花。

6. 「艺群汇集」（Exchange Circle）

「艺群汇集」将以开放式平台的形式强势回归，提供简短的实验性演讲和讨论，集合巴塞尔艺术展的文化及媒体伙伴，以艺术家对谈、专题讨论、新书推介及分享会，共同探讨塑造香港艺术与文化发展的关键趋势。

Art Basel 2026香港展会门票详情

售票详情及网址：请按此

门票种类 价钱
特别门票：
艺探尊尚门票+
*包括于开幕之夜时段参观展会、使用收藏家会客厅、专人服务与精选贵宾活动（3月27日（星期五）及／或3月28日（星期六）的一天或两天行程）等。		 港币$12,800起
尊尚门票
*可供1人优先入场3月26日的开幕之夜（下午4时起），并于公众开放日期间任何时段（包括贵宾时段）入场。		 港币$4,880
开幕之夜：
*可供一人于3月26日的开幕之夜时段（下午4时至晚上8时）入场		 港币$990
标准门票：
两天门票
*可供1人于3月27及28日（下午2时至晚上8时）入场。		 （预售）港币$1,180
（正价）港币$1,240
周五门票（分为全日、半日及夜间门票）
*可供一人于3月27日入场		 （预售）港币$350至$620
（正价）港币$410-680
周六门票（分为全日、半日及夜间门票）
*可供一人于3月28日入场		 （预售）港币$580至$680
（正价）港币$640至$740
周日门票（分为全日、半日及夜间门票）
*可供一人于3月29日入场		 （预售）港币$580至$680
（正价）港币$630至$730
优惠门票（全日制学生、长者及伤残人士；请出示相关证明文件以享优惠）：
周五门票（分为全日、半日及夜间门票）
*可供一人于3月27日入场		 （预售）港币$250至$420
（正价）港币$310至$480
周六门票（分为全日、半日及夜间门票）
*可供一人于3月28日入场		 （预售）港币$430至530
（正价）港币$440至$540
周日门票（分为全日、半日及夜间门票）
*可供一人于3月29日入场		 （预售）港币$430至$530
（正价）港币$440至$540

Art Basel 2026香港展会地点及开放日期

  • 地点：香港会议展览中心（香港湾仔港湾道1号）
  • 开幕之夜：3月26日（星期四）下午4时至晚上8时
  • 公众开放日：
    • 3月27日（星期五）下午2时至晚上8时
    • 3月28日（星期六）下午2时至晚上8时
    • 3月29日（星期日）中午12时至晚上6时
  • *最后入场时间为当日展会结束前30分钟

文：LW 资料及相片：由巴塞尔艺术展提供

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