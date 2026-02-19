非遗工艺名家李云侠专访｜马跃门庭 非遗美艺 纸与刀的传承 指间祝福

奔腾的红色骏马跃然纸上，马身绘有风车，象征「马上顺利」；牡丹花绽放其中，寓意「马上有福」；周围点缀朝上生长的吉祥花与顺风花，代表「芝麻开花节节高」。马身两侧散落八个元宝，谐音「发发发」；加上三枚铜钱合计十一枚，寓意「一心一意想发达」。地上茂盛的草丛，象征生命力旺盛；马鬃毛随风飘起，更带来「马到成功」的顺遂感。这些元素汇聚一堂，正是剪纸艺术家李云侠特意为《星岛日报》读者创作的全新作品——《马上发财》。

剪纸是非遗工艺，乃中国最古老、最具代表性的民间艺术之一，用剪刀或刻刀在纸上剪刻出各种图案，用以装饰生活、表达祝福与民俗情感。李云侠出身陕西，自幼跟随家族长辈学习剪纸，至今已逾半世纪。在她手中，一张平凡红纸经剪刀来回开合，便能幻化出生动图案与深厚寓意。

非遗工艺名家李云侠 剪纸视觉飨宴 迎福庆丰年愿景

新春到，不少人都会在室内外贴上挥春，寓意驱邪避凶、迎福纳祥。其中最不可不提的便是剪纸，剪纸是中国传统民间艺术中极具代表性的一种，以一把剪刀和一张红纸为媒，将简单的素材化为精致图案，成为新年期间最鲜活的祝福载体，把对来年平安、健康、财富、团圆的期盼，浓缩在一张薄薄的红纸里。剪纸是祝福与祈愿，于李云侠而言，则是「生命与力量」，她以一把剪刀，剪出各种跨越地域与文化的生命故事。

李云侠出身陕西洛川，当地被誉为剪纸故里，她自幼跟随母亲、祖母及外婆学习剪纸，「『一剪二绣三长相』是我们当地习俗，女孩子若不会剪纸、不会刺绣，就算长得漂亮也难嫁出去。」李云侠回忆，小时候周遭的动物、大自然，甚至是丰收景象，都成了她最早的创作题材，「我（最初）喜欢剪小动物，尤其是兔子、狐狸、猴子、老鼠，这些动物代表机智、聪明、善良。」至此，一剪就是半世纪。

唐宋时期盛行普及

剪纸至今已有逾千年历史，最早可以追溯到纸张出现之前，当时的人们已经会使用薄片材料，如树叶、树皮、皮革、绢帛，并通过镂空雕刻的技法制成工艺品，这为民间剪纸的形成奠定了一定的基础。魏晋南北朝是中国剪纸的开展时期，于唐宋时期开始盛行普及，并在明清时代达到高峰。

李云侠指出，传统剪纸艺术可以分为三种：剪纸、刻纸和撕纸，「剪纸是用剪刀对图案进行加工；刻纸是借助于刻刀，先把纸张折成数叠，然后用刻刀刻制；撕纸，则是徒手利用手指甲撕出图案。」而发展到今天，甚至出现雷射剪纸、电脑剪纸及彩色剪纸。李云侠至今仍坚持以人手剪出图案，全因剪纸是「由心而发」，「把你的感受和想法，用心去表达出来。」

李云侠更现场示范剪纸步骤，从握剪刀的手法到剪纸的方向等都一一细致讲解。她表示，剪刀的正确使用方法是「三点抓握」的方式，大拇指和中指应该在剪刀的握柄圈里，而食指应该靠在握柄圈的外面，协助稳定剪刀。剪纸有三个要素：一、由内到外。二、由主到次。三、由复杂到简单，「第一步要剪出眼睛、身体、尾巴等细节，先把这些复杂的完成了，之后剩下那些就相对容易了。」

应邀赴罗浮宫展演

随着时间发展，以及身处环境的不同，李云侠的剪纸作品风格也有所转变，「语言及习俗不同，表达的文化也不同，剪纸的风格自然会不一样。」李云侠出身北方，并在三十年前移居到深圳及香港，因此她的作品同时具备北方剪纸的粗犷豪放，以及南方剪纸细腻精致。

她深谙中国剪纸蕴含的传统文化精髓，却从不墨守成规，「在守住传统根基同时，也要吸收其他文化的精华，因为艺术是相通的，我们要互相学习。」李云侠分享，有次她受邀赴法国罗浮宫展出作品并现场表演，有人建议她剪猫头鹰。在法国文化中，猫头鹰代表幸运与智慧，李云侠便以此为题，创作出「群鹰斗雁」——以一只大猫头鹰为主体，其身体、翅膀与眼睛内皆由无数小猫头鹰构成，巧妙融合中西意象，展现文化交融的魅力。

传达背后生命力

唯一不变的是，她作品中蕴含的「生命力」。李云侠的创作题材广泛，不乏生命赞美、大自然的和谐、童年回忆，抑或是某个人的某个故事，「我不喜欢剪负面题材，我希望我所有作品都给人一种生命力、一种力量。」例如《童年母亲》，便是纪念李云侠母亲含辛茹苦养大兄妹四人而成，「我希望记住妈妈以前最美好的那一刻，她给我们力量，她年轻又勤劳勇敢，虽然她现在老了，但我会把她最美好、最善良的模样记在我心里。」

李云侠认为，剪纸最大特点在于「创意无限」：一把剪刀、一张纸，就能表达圆、方、缺、线、波浪、锯齿等各种形状。至今已剪纸半世纪，但她却从未觉得重复，她笑言「作品由心生」，即使是剪一样的题材，最后的成品也会有差异，「每个人的性格都会反映在作品中。」问及剪纸的魅力所在，李云侠兴奋地说：「一张平平无奇的纸，但经过我手，就能像编故事一样赋予生命。打开那一刻，就像生了一个孩子，活生生地展现在面前。」

文：叶泳心 图：汪旭峰

专业示范：李云侠