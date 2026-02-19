2026秋冬米兰/巴黎男装周 Dior/Prada/Louis Vuitton/Hermès/Dolce&Gabbana新设计诠释跨时代演变

科技不断向前推进，加上环球奢侈品市场的转向，今季的米兰男装周，缺少了Fendi、Gucci的参与，让Prada的花生骚倍受关注。巴黎方面，Jonathan Anderson为Dior带来的第二个男装系列，还是令人期待。至于Véronique Nichanian告别Hermès的最后系列，依然展现标志性的高雅格调。

外形纤长的怀旧绅士造型，巧妙利用衬衫的间条营造装饰亮点。（Prada）

反出对比鲜明且宽松的衬衫袖口，成为贯穿整个系列的主打造型。（Prada）

印在衬衫上的拼贴图案，充分呈现文艺复兴风格的艺术美感。（Prada）

恍若穿旧了的针织上衣跟皮革长外套配搭，轻松诠释穿越今昔的主题。（Prada）

Prada 集体记忆余韵

继续由Miuccia Prada与Raf Simons携手设计的2026年秋冬男装系列，以《Before and Next》为主题。所谓承先而启后，新系列被视作不抹往昔地向前演进的示范，新意努力在萌芽，同时又带有勾起集体回忆的痕迹。就像是告诉大家，人类在冀望未来之时，亦可不要忘记历史。

新作设计融入昔日的印记，却换上崭新的轮廓，剪裁纤长且修身、细致又精准。此外，立体层次造型似被简化，设计师将之转化为强调内在的细节，外表简约，实则结构繁复。当中的拼贴印花结合了不同年代的参考元素，从古典、文艺复兴时期，以至现代的构思，借以表达人们走过的历史轨迹。

刻意添加泛黄污迹的袖口、领口犹像穿旧了的针织毛衣、满布皱折痕的衬衫、反出衬衫宽大袖口的造型、压平了的帽子，种种细节皆隐现了生活的痕迹。此外，加上刺激视觉彩调披肩的干湿褛，更可凸显自我风格。

Dior 历史与奢华交织

这是Jonathan Anderson为品牌创作的第二个男装系列，重塑了现代版「漫游者」（Flâneurs）的形象。故事描述他们漫无目的地游走于大街小巷，再来到蒙田大道的Dior专门店，瞥见行人路上的牌匾镌刻了一个穿黄色裙子的女士剪影，并写有Paul Poiret的名字。这位有「高级订制之王（King of Couture）」美誉的设计师，以流丽线条及带有异国风情的设计风格见称，巅峰时期，其服装店就在Dior店子附近，令该区确立了高订服中心的地位。当时的年轻贵族都勇于尝试创新的穿搭，甚至蓄上一头黄色短发，身穿刺绣肩章大衣，展现破格的奢华气质。

新系列糅合品牌的经典细节、Paul Poiret的影响、正装、牛仔布及连帽外套等元素。剪裁纤瘦利落，主打单品包括长身外套、绉纹西装、军装外套及茧形大衣、短身Bar外套、窄脚裤、及膝短裤，甚至裙子。衣料及装饰选材包罗Donegal呢绒、丝绒、金丝提花、闪片刺绣与流穗等，凸显个性又视效丰富。

Louis Vuitton开启未来新定义

Pharrell Williams主理的路易威登2026秋冬男装系列，设计核心就是要以功能性、精湛工艺及人性化的需求结合成一股动力，借以诠释甚么才是永恒经典。

创作主帅为未来主义的服装重新定义，着意把品牌的匠心工艺与科技智慧互相融合，从而打造出一个永恒的衣橱。这种以实用性衡量奢华的概念，让每一件衣服的设计都不单止拥有外观，更具备透气、防护等实际功能。花生骚场中央的Drophaus玻璃屋是展示新系列的焦点场景。新作主要采用路易威登男装工作室研发的「永恒经典」科技面料制作，其中更运用Trompe-l'oei（l 错视画）技术，将棉、丝等面料打造成皮革或皮草的质感。系列重点单品包括轻巧的西装、Nubuck Trucker夹克、双面绒面羊绒外套、以及加入防泼水材质的工装等。

2026秋冬男装系列以The Portrait of Man为名，旨在透过新作重塑男士的不同特质与面貌。设计师强调此系列所表达的一份宣言，而不是一个主题，认为每位男士都拥有独一无二的个性与身份。

花生骚场装置成肖像艺廊，洋溢着带有文艺复兴色彩的光影美学氛围。系列透过五个连贯的「完整宇宙」刻画出五幅鲜明的男性肖像：内敛的沉思者、富创意的远见者、感性的优雅绅士、严谨的理性主义者与永恒的浪漫主义者，正就是新作诠释的造型。

新作整体结构精准，线条干净利落，剪裁突破传统，肩部设计强调宽阔挺拔，却又巧妙运用布料材质展示自然而柔和的优雅感觉。与此同时，布料的对比与拼搭，建构了各具特色的形象，如天鹅绒与羊毛配搭，就表达了沉稳与温暖；雾面真丝则展现出感性的光泽。

Hermès历久弥新旅途良伴

为爱马仕男装系列掌舵达37年之久的创意总监Véronique Nichanian，终于给品牌带来了这系列告别作品。整体设计贯彻标志性的低调奢华与优雅风格，同时以可作转换的穿搭组合，提供灵动自如、历久弥新，甚至跨越季节的多样化衣饰选择。

整个系列的主要选色包括墨蓝色、绛紫色、泥炭棕、炭灰色，色彩沉稳而浓烈，当中亦会出现如橙色的内衬作点缀，对比鲜明。系列中的全粒面小羊皮大衣、茄士咩及羊毛双面旅行大衣、细条纹皮革孖襟西装外套等单品，分别采用Toilovent防水面料内衬的羊绒、轻盈小牛皮等素材，配合以精湛工艺制作，可灵活拼搭出多样化的冬日造型。值得留意的，还有部分外套缀以内外翻转的鹿皮纹理，呈现独特又高贵的质感。此外，那个叫人一见难忘的Plume Fourre-Tout On Radio皮袋，更可为一身沉实衣装营造充满趣味的亮点。

文：Maisie Lau 图：品牌提供

《LUXE STYLE》