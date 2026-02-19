Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Rolex/IWC/Patek Philippe/Vacheron Constantin经典回顾 抢先预测周年限量版新表

Art Can
更新时间：11:00 2026-02-19 HKT
发布时间：11:00 2026-02-19 HKT

      去年有不少品牌周年志庆，来到2026年，一些品牌的经典腕表亦会纪念其面世的重要时刻，估计今年4月举行的日内瓦表展前后，将陆续宣布推出庆生限量版，各位表迷要密切留意了！

Rolex ∣ Oyster 100周年

     1926年是钟表史上非常重要的一年，因为Rolex（劳力士）推出了全球首款防水防尘的Oyster腕表，而翌年英国泳手Mercedes Gleitze亦佩戴此表横渡英伦海峡，引证其在水中超过10小时，依然运作如常的防水性能。Oyster的面世，不但令当年市场意识到腕表能够全天候佩戴的重要性，亦因此令腕表从以往的工艺精品走向实用工具的发展，继而开发出多用途腕表，以至后来的潜水表。至于Oyster所采用的防水技术，包括旋入式底盖、旋入式表冠，以及旋入式表圈，至今依然是劳力士制表最核心的技术。今年正是此表面世100周年，尽管品牌从未为这经典作推出任何周年纪念版，未知在百周年大日子会否例外呢？！

Rolex Oyster 100周年
Rolex Oyster 100周年

Rolex ∣ Day-Date 70周年

       除了Oyster面世100周年，劳力士于1956年推出的Day-Date，今年亦踏入70周年。这枚是世界首款同时具备完整星期和日期显示的腕表，当年只推出黄金和铂金版，配衬专为它而设的总统型链带。品牌经历70年的发展，Day-Date的星期显示现有足足26个不同文字版本，而中文版本当然最有亲切感。2025年是GMT-Master诞生的70周年，品牌推出非常独特的绿面左手版白金GMT-Master II。假如品牌今年照办煮碗，推出左手版绿面白金或铂金Day-Date，应该会很震撼。

Rolex Day-Date 70周年
Rolex Day-Date 70周年

 

IWC ∣ Pilot's Watch 90周年

       IWC最具代表性的飞行员腕表系列，初代型号Special Pilot's Watch Ref. IW436诞生于1936年，今年是90周年。此表不但具备现代飞行员腕表的特征，如特大夜光指针和大型阿拉伯数字夜光时刻，还具备可用以追纵起飞时间的旋转表圈，而且采用防磁的擒纵系统，在温度变化极大的摄氏-40度至40度环境下依然可正常运作。Ref.
IW436的出现，不但令IWC声名大噪，这款腕表对后世的飞行表设计亦带来一定影响。 

IWC Pilot's Watch 90周年
IWC Pilot's Watch 90周年

Patek Philippe ∣ Nautilus 50周年

      不经不觉，Patek Philippe（百达翡丽）最受欢迎的Nautilus系列，自1976年诞生至今，正式「入五」了。50周年纪念正是「金禧」之年，品牌会否趁此时刻推出黄金限量版Nautilus呢？金禧版Nautilus的表盘又会否刻有独特字样呢？回顾10年前的40周年，百达翡丽带来两款限量版Nautilus庆生，分别是铂金Ref. 5711/1P和白金Ref. 5976/1G，均采用蓝色表盘，6点位镌刻有独特40周年字样「1976 - 40 - 2016」。10年后的今天，Nautilus系列已经出现了不少变化，经典的Ref. 5711已全面停产，同样大受欢迎的Ref. 5712亦只剩玫瑰金版，假如入替Ref. 5711的Ref. 5811，以及从未推出的黄金版Ref. 5712，今年一同推出黄金版庆祝50周年，绝对万分惊喜。 

Patek Philippe Nautilus 铂金Ref. 5711/1P
Patek Philippe Nautilus 铂金Ref. 5711/1P
Patek Philippe Nautilus 铂金Ref. 5976/1G
Patek Philippe Nautilus 铂金Ref. 5976/1G

Patek Philippe ∣ Annual Calendar 30周年

       复杂程度仅次万年历，每年只需要在3月1日调校一次日期，在其余月份都懂得区分大小月的年历功能，说的就是百达翡丽于1996年所创制的Ref. 5035，今年正值此表面世30周年。当年的Ref. 5035是以黄金制作，直径37mm，三小盘的表盘格局采用类似计时的倒品字排列，以相当直接的方式显示星期、月份和24小时显示，并在6点位表盘边缘设有日期视窗。30年后的今天， 虽然年历已经成为了品牌其一最具代表性的功能，但打开腕表目录，会发现品牌现时并没有一款功能单纯如Ref. 5035的年历表，连同显示方式，最相似的已算是Ref. 4946、Ref. 4947和Ref. 4948，然而6点位是月相，而不是24小时显示。希望百达翡丽趁Ref. 5035的30周年大日子，推出一款功能纯粹的年历表以向此型号致敬！ 

Patek Philippe Annual Calendar 30周年
Patek Philippe Annual Calendar 30周年

Vacheron Constantin ∣ Overseas 30周年

       Overseas是Vacheron Constantin（江诗丹顿）现时最受欢迎的运动腕表系列，初代Ref. 42040诞生于1996年，至今刚好30周年。印象中，江诗丹顿过去没有为此推出庆生版，即使今年品牌推出首次配以紫红色表盘的钛金属Overseas Tourbillon，以及系列首款全钻High Jewellery版本，却没有提及系列面世30周年。作为Overseas系列前身的222，品牌都有推出复刻版。至于尺码很适合现今潮流的初代37mm Overseas，又会否在今年表展重生呢？大家拭目以待。 

Vacheron Constantin Overseas 30周年
Vacheron Constantin Overseas 30周年

文 : Gavin Ho  图： 品牌提供

《LUXE STYLE》

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
14小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
22小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
18小时前
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
突发
7小时前
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
影视圈
12小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
2026-02-16 20:00 HKT
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
15小时前
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
影视圈
2小时前
中环天桥封闭！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
中环天桥停用！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
生活百科
14小时前
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
投资理财
5小时前