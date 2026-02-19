Rolex/IWC/Patek Philippe/Vacheron Constantin经典回顾 抢先预测周年限量版新表

去年有不少品牌周年志庆，来到2026年，一些品牌的经典腕表亦会纪念其面世的重要时刻，估计今年4月举行的日内瓦表展前后，将陆续宣布推出庆生限量版，各位表迷要密切留意了！

Rolex ∣ Oyster 100周年

1926年是钟表史上非常重要的一年，因为Rolex（劳力士）推出了全球首款防水防尘的Oyster腕表，而翌年英国泳手Mercedes Gleitze亦佩戴此表横渡英伦海峡，引证其在水中超过10小时，依然运作如常的防水性能。Oyster的面世，不但令当年市场意识到腕表能够全天候佩戴的重要性，亦因此令腕表从以往的工艺精品走向实用工具的发展，继而开发出多用途腕表，以至后来的潜水表。至于Oyster所采用的防水技术，包括旋入式底盖、旋入式表冠，以及旋入式表圈，至今依然是劳力士制表最核心的技术。今年正是此表面世100周年，尽管品牌从未为这经典作推出任何周年纪念版，未知在百周年大日子会否例外呢？！

Rolex Oyster 100周年

Rolex ∣ Day-Date 70周年

除了Oyster面世100周年，劳力士于1956年推出的Day-Date，今年亦踏入70周年。这枚是世界首款同时具备完整星期和日期显示的腕表，当年只推出黄金和铂金版，配衬专为它而设的总统型链带。品牌经历70年的发展，Day-Date的星期显示现有足足26个不同文字版本，而中文版本当然最有亲切感。2025年是GMT-Master诞生的70周年，品牌推出非常独特的绿面左手版白金GMT-Master II。假如品牌今年照办煮碗，推出左手版绿面白金或铂金Day-Date，应该会很震撼。

Rolex Day-Date 70周年

IWC ∣ Pilot's Watch 90周年

IWC最具代表性的飞行员腕表系列，初代型号Special Pilot's Watch Ref. IW436诞生于1936年，今年是90周年。此表不但具备现代飞行员腕表的特征，如特大夜光指针和大型阿拉伯数字夜光时刻，还具备可用以追纵起飞时间的旋转表圈，而且采用防磁的擒纵系统，在温度变化极大的摄氏-40度至40度环境下依然可正常运作。Ref.

IW436的出现，不但令IWC声名大噪，这款腕表对后世的飞行表设计亦带来一定影响。

IWC Pilot's Watch 90周年

Patek Philippe ∣ Nautilus 50周年

不经不觉，Patek Philippe（百达翡丽）最受欢迎的Nautilus系列，自1976年诞生至今，正式「入五」了。50周年纪念正是「金禧」之年，品牌会否趁此时刻推出黄金限量版Nautilus呢？金禧版Nautilus的表盘又会否刻有独特字样呢？回顾10年前的40周年，百达翡丽带来两款限量版Nautilus庆生，分别是铂金Ref. 5711/1P和白金Ref. 5976/1G，均采用蓝色表盘，6点位镌刻有独特40周年字样「1976 - 40 - 2016」。10年后的今天，Nautilus系列已经出现了不少变化，经典的Ref. 5711已全面停产，同样大受欢迎的Ref. 5712亦只剩玫瑰金版，假如入替Ref. 5711的Ref. 5811，以及从未推出的黄金版Ref. 5712，今年一同推出黄金版庆祝50周年，绝对万分惊喜。

Patek Philippe Nautilus 铂金Ref. 5711/1P

Patek Philippe Nautilus 铂金Ref. 5976/1G

Patek Philippe ∣ Annual Calendar 30周年

复杂程度仅次万年历，每年只需要在3月1日调校一次日期，在其余月份都懂得区分大小月的年历功能，说的就是百达翡丽于1996年所创制的Ref. 5035，今年正值此表面世30周年。当年的Ref. 5035是以黄金制作，直径37mm，三小盘的表盘格局采用类似计时的倒品字排列，以相当直接的方式显示星期、月份和24小时显示，并在6点位表盘边缘设有日期视窗。30年后的今天， 虽然年历已经成为了品牌其一最具代表性的功能，但打开腕表目录，会发现品牌现时并没有一款功能单纯如Ref. 5035的年历表，连同显示方式，最相似的已算是Ref. 4946、Ref. 4947和Ref. 4948，然而6点位是月相，而不是24小时显示。希望百达翡丽趁Ref. 5035的30周年大日子，推出一款功能纯粹的年历表以向此型号致敬！

Patek Philippe Annual Calendar 30周年

Vacheron Constantin ∣ Overseas 30周年

Overseas是Vacheron Constantin（江诗丹顿）现时最受欢迎的运动腕表系列，初代Ref. 42040诞生于1996年，至今刚好30周年。印象中，江诗丹顿过去没有为此推出庆生版，即使今年品牌推出首次配以紫红色表盘的钛金属Overseas Tourbillon，以及系列首款全钻High Jewellery版本，却没有提及系列面世30周年。作为Overseas系列前身的222，品牌都有推出复刻版。至于尺码很适合现今潮流的初代37mm Overseas，又会否在今年表展重生呢？大家拭目以待。

Vacheron Constantin Overseas 30周年

文 : Gavin Ho 图： 品牌提供

