Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯敏如 - 如影。随影│沙地阿拉伯的大象石：沙漠中的自然奇观与摄影心得

Art Can
更新时间：10:00 2026-02-16 HKT
发布时间：10:00 2026-02-16 HKT

       大家对沙地阿拉伯的印象，多半停留在酷热的天气与漫天黄沙，但这个国家正以惊人速度蜕变。首都利雅德如今充满前卫新型建筑，每一座都注入生命力的艺术元素，让人耳目一新。回想上回分享过沙漠中的「镜面音乐厅」——Maraya Concert Hall，这座全球最大的镜面建筑（覆盖超过 9,740 平方公尺的反光玻璃），在阳光下几乎与周围沙漠融为一体，带来强烈的视觉震撼。

       这次要带大家深入沙地西北部的 AlUla（欧拉），这次主角是Elephant Rock（大象石，阿拉伯语 Jabal AlFil）是一块高达52米的巨型红色砂岩，经过数百万年的风蚀、水蚀与沙尘作用，自然雕琢成一头栩栩如生的大象，象鼻向下触地、象身挺立，宛如沙漠中的「自然艺术品」。

       沙漠白天极其炎热，夏季气温常超过40°C以上，因此我选择在年尾（冬季）前往，此时白天 15–25°C，夜晚凉爽宜人，正是舒适的拍摄季节。大象石开放时间通常为下午 4 点至午夜，这也巧妙避开正午高温，让游客能在黄昏与夜晚尽情欣赏。

       拍摄大象石的最佳时机是日落前后：阳光低角度斜照，将红色砂岩染成深红、橙金与粉紫交织的梦幻色调，夜晚则有专业射灯照明，衬托出大象石的立体轮廓，搭配无光害的满天星空。

夜幕低垂，游客可在附近的沉浸式茶座悠闲欣赏大象石。那天恰好是中秋节，月圆之夜更添诗意与浪漫。
夜幕低垂，游客可在附近的沉浸式茶座悠闲欣赏大象石。那天恰好是中秋节，月圆之夜更添诗意与浪漫。

       前往方式需乘坐大型四驱车，从 AlUla旧城出发，作为 AlUla重点推广景点，这里游客渐多，尤其是黄昏时段，因此拍摄时要特别留意避开人群，我会早点抵达，找偏僻角度，或耐心等待瞬间空档，让画面保持简洁，凸显原始荒凉的沙漠孤寂感。

       接近黄昏时，光线角度极低，我偏好逆光构图，将太阳精准安排在大象的「象鼻」位置，光圈设为F11，就能捕捉到漂亮的八角星芒（starburst），阳光穿透象鼻与身体间隙，爆出戏剧性光芒。使用广角镜头（我带的 XCD 20-35mm）能完整纳入大象石与周围金黄沙丘，强调比例感。太阳下山后，沙漠瞬间漆黑，此时射灯成为主角，使用三脚架捕捉灯光下大象石的轮廓。

       AlUla附近还有纳巴泰古城 Hegra（又称 Mada'in Saleh），这是纳巴泰王国（与约旦佩特拉同源）的第二大城市，拥有超过110座精美岩墓，雕刻细腻、保存极佳，却游客稀少，远比Petra安静许多。有机会我会再专文介绍。

      这块大象石不只是地质奇观，更是沙漠摄影的绝佳题材。它提醒我们，自然的力量远超想像，也见证沙地从传统走向开放的转型。希望我的分享能激发你也规划一趟 AlUla之旅，亲眼见证这片沙漠的魔力与无限可能！

拍摄器材：Hasselblad X2D II + XCD 20-35mm E 镜头

文、图：冯敏如（英国皇家摄影学会高级会士、摄影沙龙世界十杰）

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
13小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
23小时前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
13小时前
fb香港突发事故报料区影片截图
00:21
机场离境大堂英汉捣乱 推倒智能柜枱砸烂铁柱 涉刑毁等2罪被捕
突发
16分钟前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
13小时前
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
影视圈
12小时前
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影视圈
16小时前
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
2小时前