冯敏如 - 如影。随影│沙地阿拉伯的大象石：沙漠中的自然奇观与摄影心得

大家对沙地阿拉伯的印象，多半停留在酷热的天气与漫天黄沙，但这个国家正以惊人速度蜕变。首都利雅德如今充满前卫新型建筑，每一座都注入生命力的艺术元素，让人耳目一新。回想上回分享过沙漠中的「镜面音乐厅」——Maraya Concert Hall，这座全球最大的镜面建筑（覆盖超过 9,740 平方公尺的反光玻璃），在阳光下几乎与周围沙漠融为一体，带来强烈的视觉震撼。

这次要带大家深入沙地西北部的 AlUla（欧拉），这次主角是Elephant Rock（大象石，阿拉伯语 Jabal AlFil）是一块高达52米的巨型红色砂岩，经过数百万年的风蚀、水蚀与沙尘作用，自然雕琢成一头栩栩如生的大象，象鼻向下触地、象身挺立，宛如沙漠中的「自然艺术品」。

沙漠白天极其炎热，夏季气温常超过40°C以上，因此我选择在年尾（冬季）前往，此时白天 15–25°C，夜晚凉爽宜人，正是舒适的拍摄季节。大象石开放时间通常为下午 4 点至午夜，这也巧妙避开正午高温，让游客能在黄昏与夜晚尽情欣赏。

拍摄大象石的最佳时机是日落前后：阳光低角度斜照，将红色砂岩染成深红、橙金与粉紫交织的梦幻色调，夜晚则有专业射灯照明，衬托出大象石的立体轮廓，搭配无光害的满天星空。

夜幕低垂，游客可在附近的沉浸式茶座悠闲欣赏大象石。那天恰好是中秋节，月圆之夜更添诗意与浪漫。

前往方式需乘坐大型四驱车，从 AlUla旧城出发，作为 AlUla重点推广景点，这里游客渐多，尤其是黄昏时段，因此拍摄时要特别留意避开人群，我会早点抵达，找偏僻角度，或耐心等待瞬间空档，让画面保持简洁，凸显原始荒凉的沙漠孤寂感。

接近黄昏时，光线角度极低，我偏好逆光构图，将太阳精准安排在大象的「象鼻」位置，光圈设为F11，就能捕捉到漂亮的八角星芒（starburst），阳光穿透象鼻与身体间隙，爆出戏剧性光芒。使用广角镜头（我带的 XCD 20-35mm）能完整纳入大象石与周围金黄沙丘，强调比例感。太阳下山后，沙漠瞬间漆黑，此时射灯成为主角，使用三脚架捕捉灯光下大象石的轮廓。

AlUla附近还有纳巴泰古城 Hegra（又称 Mada'in Saleh），这是纳巴泰王国（与约旦佩特拉同源）的第二大城市，拥有超过110座精美岩墓，雕刻细腻、保存极佳，却游客稀少，远比Petra安静许多。有机会我会再专文介绍。

这块大象石不只是地质奇观，更是沙漠摄影的绝佳题材。它提醒我们，自然的力量远超想像，也见证沙地从传统走向开放的转型。希望我的分享能激发你也规划一趟 AlUla之旅，亲眼见证这片沙漠的魔力与无限可能！

拍摄器材：Hasselblad X2D II + XCD 20-35mm E 镜头

文、图：冯敏如（英国皇家摄影学会高级会士、摄影沙龙世界十杰）