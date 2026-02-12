「不物于物」以匠艺为媒 探讨共生哲学

「工巧」、「器」、「道」是东方美学与造物哲学的核心概念：无「工巧」则「器」无以为立，无「器」则「道」无以为载，无「道」则「工巧」沦为无源之水。由香港艺术中心与中国美术学院手工艺术学院携手举办的「不物于物- 中国美术学院手工艺术学院教师作品香港展」，由即日至2月20日于香港艺术中心五楼包氏画廊展出。现场将展出逾60件来自近50位教授的代表作，涵盖陶瓷艺术、工艺美术、文物保护与复修、设计艺术四大学系，探讨「工巧」、「器」、「道」三者构成「以器载道」的互依关系。

四大学系作品 通古今中西

展览以「不物于物」为主题，强调技艺、器物与精神三者的共生哲学，透过近50位教授，超过60件最具代表性的作品，展现这种相融共生、匠艺通衢的史觉意境。展览亮点在于四大学系的多样媒材与表达：陶瓷艺术系作品多以陶瓷为主，木与玻璃为辅，融入东方哲学与自然思考；工艺美术系运用珐瑯、纯银、玻璃等丰富材质，探讨器物与当代生活的对话；文物保护与复修系结合传统修复技艺与现代手法，为历史瑰宝注入新视角；设计艺术系则借传统文学绘画意象，运用磨漆、蓝染等技艺，创造耳目一新的视觉体验。

陶瓷/工艺美术

部分精选作品尤为引人注目，戴雨享的《空寂之器》，以极简造型诠释禅宗「空寂」之境，融合西方构成主义与抽象表现主义，透过大胆几何形态与线条，在保持「空寂」意境的同时，营造静谧中蕴藏无限生机的张力。熊开波的《三羊开泰》则吸收和借鉴传统陶器和青铜器的形和韵，透过融合创新手法，让作品既生「根」于传统，又散发现代气息。周武的《山望》从冬日山水景观吸取灵感，将自然景观浓缩在当代陶瓷艺术的造型之中，以作品和山水展开对话。

工艺美术系方面，段燕俪的《梦回云冈》系列聚焦民族文化。作品选取云冈石窟文化符号，以掐丝珐瑯工艺回归材料本体，强调东方色彩与线条转化，重新诠释非遗景泰蓝在当代的美学价值。倪献鸥的《折射的风景》受霍金《时间简史》启发，解构传统园林空间，透过银线与不同材质结合，探讨时间、空间的冲突与平衡，呈现丰富视觉层次。郑闻卿的作品《绝‧缘》融合「绝缘子」电气元件和模具的形态，运用玻璃艺术中难度系数极高的技术——多次铸造来控制内部造型「绝缘子」和气泡升腾的形式，象征「绝缘子」形态语义下丰富的社会景观。

《不物于物 - 中国美术学院手工艺术学院教师作品香港展》

日期：即日起至2月20日（农历新年期间，画廊将由2月16日下午3时至2月19日暂停开放）

位置：香港艺术中心四楼至五楼包氏画廊

门票：免费入场

文：叶泳心 图：香港艺术中心提供