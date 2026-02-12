千福墨韵 一场同心书写的文化美学｜《我要赞佢》创世界纪录

春意初萌，香江沙田，千余学子与师长齐聚，执笔濡墨，共书「福」字。顷刻间，纸上墨润，泽如春池，千姿百态的「福」字如花绽放——这不仅是一场书法盛事，更是星岛新闻集团《我要赞佢》计划以创新之仪，创下「最多人同时写『福』字推广赞美文化」世界纪录的动人时刻。

「福」字源流深长，自甲骨文双手奉酒以祭天地，至小篆从「示」从「畐」，寓含着丰盈与虔敬的双重祈愿。古人云：「福者，备也。」所求不过人间诸事顺遂，安康圆满。而今，千逾名被誉为「最值得表扬」的学子化身「赞美大使」，以笔尖重温这份千年祈愿，却赋予了新的深意：每一个「福」字的起笔收锋，不仅是对传统的致敬，更是将心底的善意与认可，化为可见的祝福。

活动以「以心传善，笔墨生福」为题，得千余「福」字，如同千余声真诚的「赞佢」，汇成一股润物无声的能量，在香港社会中漾开善意的涟漪。

《我要赞佢》创世界纪录 千人挥毫 「福」迎马年 濡化勉励亲善思维

甲辰年腊月廿一，香港浸会大学附属学校王锦辉中小学的礼堂内，一场静默而磅礴的仪式正在展开。一千一百四十二支笔，同时浸润墨汁，落于彤纸之上。这并非寻常的书法雅集，而是星岛新闻集团《我要赞佢》计划所策动的「以心传善 笔墨生福」现场。

当「最多人同时写『福』字推广赞美文化」的世界纪录于认证官手中诞生时，大家一同见证的，远超于一个数字的刷新；这是一场将古老汉字、传统笔墨与当代社会精神重建巧妙缝合的公共艺术行为，一次以集体参与完成的「文化祈福」展演。

传递温暖「能动之福」

这一次活动将书法从书斋的静观中释放，转化为一个壮阔的公共参与式艺术项目。礼堂内，星岛新闻集团主席蔡加赞、教育局局长蔡若莲、民政及青年事务局局长麦美娟与文化体育及旅游局局长罗淑佩等，与千名学子同台挥毫，权威与稚气在共同的笔画秩序中暂时消弭。当一千余个「福」字同时显现，瞬间构成一幅流动的、由笔触与心意交织的巨幅地景艺术。学生们在红纸上添绘的生肖纹样，更如同这幅宏大叙事中的个性化注脚，让严谨的仪式生长出创意的枝桠。这种集体同步书写行为，本身即是一场极富感染力的行为艺术：它将个体的善意表达，汇聚成可视的、具备物质形态（红纸墨字）的社会能量图腾。

行善与推动赞美文化

活动的核心符码——「福」字，是其艺术与文化意涵的锁钥。从甲骨文中双手捧酒樽奉于祭坛的象形，到《说文》「祐也」的阐释，「福」自古承载着华夏民族对圆满生活的终极想像与神性祈求。《尚书‧洪范》所定义的「五福」（寿、富、康宁、攸好德、考终命），更是将抽象愿景具象化为一套完整的生活哲学。

此次活动中，「福」字的传统内涵被创造性地转译与扩充。书写「福」的过程，本身即是一次对传统文化的体认与激活。学生们为此反复练习，是对笔画、结构、力度的技艺揣摩，更是对符号背后「祈福」本义的沉浸式理解。然而，主办方的深意不止于此。蔡加赞的致辞，清晰阐明了活动的精神轴线：优秀不仅在学业，更在于日常善行；计划的目的在于推动「赞美文化」，学习看见他人的好。于是，「福」的意涵发生了精妙的当代嬗变：从向天地神祇祈求赐予的「被动之福」，转化为通过「赞美」这一社会性行为，去主动创造、传递温暖的「能动之福」。活动司仪冯盈盈分享的个人经历，恰是此意涵的生动注解：真诚的赞美作为一种社会认可，能转化成支撑个体穿越挑战的内生力量。

这场艺术行为的生命力，并未随笔墨干定而终结，反而启动了一系列连锁的社区美学实践。主办方将这些亲笔「福」字制成新春挥春，随《头条日报》派发至全港三百间学校与社区，这一举措极具巧思，实现了「福到万家」的精神。

千人书「福」的艺术行动，本质上是一次大型的、关于「看见与肯定」的集体训练。它以最具文化根源性和仪式感的书法艺术为媒介，将「赞美」这一抽象社会理念，赋予了庄重的形式、可参与的过程及可流传的物质载体。

《我要赞佢》企划备受各界支持，今个学年全港有三百间小学参与，诞生六百名「我要赞佢大使」，每位获嘉许的学生获得由恒基兆业地产集团赞助的$400书券及「我要赞佢大使」襟章作鼓励；华润集团则与星岛新闻集团携手，把学生书写的「福」字制成新春挥春并进行派发；中国石油化工集团亦赞助赠送「种子卡」，以助学生培养环保意识。

墨痕深处见福田

教育局局长蔡若莲在这次活动上致辞，为这场仪式点明了精神内核。在科技奔腾、人工智能重绘未来图景的时代，她并未囿于对技能与知识的单向强调，反而将话语锚定于「正确价值观」与 「感恩珍惜」的基石之上。这番论述，恰如一股清醒的洄流，将教育的终极关怀引向人的整全性与幸福感。蔡若莲局长所援引的研究—— 感恩作为性格强项，能助人发现生活美好——实则揭示了此次活动的深层设计逻辑：书写「福」 字，不仅是技艺的操演，更是引导学生进行一次具体而细微的「感恩练习」。那承载着千年祈福意涵的笔画结构，在书写的当下，转化为对生活中所受恩泽（来自他人、社会、文化传统）的静默体认与具象化回馈。她称学生为「感恩文化的播种者与耕耘者」，正是将青年从被动的价值接受者，提升为能动的文化创造与传递主体， 使「勿以善小而不为」的古训，在无数微小的赞美善行中获得当代的生命力。

助长校园正能量导入社会

民政及青年事务局局长麦美娟与文化体育及旅游局局长罗淑佩的阐述，则进一步将这场仪式的意义，从个体心性修养扩展至社会肌理与文化传承的宏阔层面。麦美娟局长以自身受益于星岛旗下《英文虎报》竞赛的经历， 生动诠释了优质传媒作为「社会园丁」的长期价值。星岛集团数十年不变地支持青年发展，其意义在于构建了一种超越商业逻辑的文化承诺与社会信任。《我要赞佢》计划从表扬学生延伸至社区「无名英雄」，与关爱队协作，恰是将源自校园的「赞美能量」有机导入社会支援网络，使正向文化得以在具体的服务与关怀行动中扎根、蔓延。这是一套精妙的社会情感教育闭环：从「看见美好」（赞美），到「心怀感激」（感恩），再到「付诸行动」（服务）。

连系古今审美与文化认同

罗淑佩局长则巧妙地将现场的书法实践，置入联合国非物质文化遗产的宏大座标与香港本地艺术馆藏的具体脉络中。她指引学生前往香港艺术馆观摩历代书画珍品，无 异于为这场即兴的集体书写，接续上了一条悠远而辉煌的历史文脉。书法，自此不再仅是活动现场的片刻体验，而成为一扇门，引领青年走向更深邃的审美世界与文化 认同。而将这些手书「福」字制成挥春随报派发的构想，则是将非物质的文化实践，转化为可流动、可触摸、可进入千家万户的物质祝福， 完成「福气」从仪式现场到日常生活的诗意迁徙。

学生的体悟，尤为真切动人。油蔴地天主教小学麦梓乐同学从最初认为赞美是「抬高别人、贬低自己」的尴尬，到领悟「赞美他人，其实也等于肯定自己」，这是一次重要的认知跃迁——他理解了欣赏力本身就是一种美德与力量。王锦辉中小学邹咏晴同学发现，真诚赞美同侪的优异成绩，能激励对方更加积极进取，这则揭示了正向 人际互动所蕴含的良性循环与共生智慧。

文：刘国业 图：星岛摄影部