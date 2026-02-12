戏里戏外统一战线 姊妹们站起来

《姊姊妹妹站起来》改编自希腊「喜剧之父」亚里斯多芬尼斯的经典话剧《利西翠妲》（Lysistrata），剧作始于一个荒诞的构想：「女性如何以『性罢工』为谈判手段，终结战争？」，将于香港艺术节上演，或会触动大家思考，如何以自身的微小力量，站起来抗衡生活中的硝烟。

以当代东方语境重生

故事以西元前431年为背景，雅典与斯巴达点燃了伯罗奔尼撒战争的烽火。长达二十七年的杀戮，将希腊诸城邦拖入深渊之中。正是在这片焦土之上，《利西翠妲》横空出世：当男人沉迷战争，女性决定以一种最原始亦最荒诞的方式介入——拒绝房事，发动「性罢工」，借此逼迫男人放下武器，终结战争。

在男性主导的古希腊，女性被排除于公共领域之外，然则剧中女性却主动打破沉默，以身体作为筹码，介入政治。正如本剧改编喻荣军所言：「剧中女角以最隐秘的武器，处理最公共的事件，个中张力彰显了剧作家的巧妙安排。」而当《利西翠妲》以《姊姊妹妹站起来》在当代东方语境下重生，如何面对亚洲社会对「性」议题的保守缄默，亦成了演员的课题。戏里，女性们对抗战争；戏外，演员们打破社会禁忌。由是，姊姊妹妹们方能真正地「站起来」。

希腊喜剧核心要素

来自希腊的导演Katerina Evangelatou刻意拥抱剧本中的荒诞元素，将故事背景设于上海沙龙，角色均顶着浮夸发型跃然台上。主演谢承颖坦言，最初对如此「前卫」的爆炸头造型感到忐忑，甚至觉得自己二十年的表演经验都难以支撑。Katerina则点出浮夸造型背后的隐喻：「它既是男性凝视（Male gaze）下，对女性『歇斯底里』、『注重外表』的刻板性化投射；亦是女性在乱世中拒绝颓丧、坚持审美并相互支撑的生命力象征。」

剧中亦安排歌舞和合唱队等希腊喜剧的核心要素，从轻快戏谑的节奏，到坚定有力的舞步，个体女性的声音被汇聚成不可忽视的洪流，让观众被带到这场女性崛起的狂欢中，成为反抗共同体的一员。

亚里斯多芬尼斯以幽默批判现实的精神，使作品始终保有当代性。我们身处的时代同样充斥着无形硝烟，人们何尝不是处于虚无乏力的精神漂泊当中？当姊姊妹妹手牵手站起来时，她们或非提供一个具体答案，而是邀请我们寻回生命本真的力量。

《姊姊妹妹站起来》

文：黄幸晶 图：香港艺术节

