冯敏如 - 如影。随影│迷人日出吴哥窟

相信许多朋友都对柬埔寨的著名古迹——吴哥窟有所耳闻。许多人或许是因为电影《盗墓者罗拉》中那个被树根紧紧包围的石建筑群的场景而对它产生兴趣，进而了解到这里有一处数百年来被遗忘的神庙建筑群。这一古迹在百多年前才被重新发现并发掘出来。

我曾经两次造访吴哥窟进行拍摄，并亲眼见证了保育工作的逐步完善。第一次到访时，大部分区域都能自由进出，建筑物也并未设置太多的保护措施。然而，当我第二次回到这里时，已经有部分区域被围起来禁止进入，部分阶梯则铺设了木板，以防止大量游客的踩踏对建筑造成损耗。

其中一天的清晨日出时份，以桥面上的石像作前景，拍摄旭日初升，迎来新的一天。

吴哥窟的建筑群宏伟壮观，虽然历经数百年的荒废，但经过多年的修复，已重新恢复昔日的雄伟气势。许多游客渴望亲眼目睹这里的日出景象，因此每天清晨，池塘边都挤满了期待欣赏日出的游客。为了捕捉这难得的日出景观，我需要在半夜出发，乘车前往湖边的拍摄点。尽管天还未亮，但已经有不少人提前赶到。

最终，我找到了一个合适的位置，设置好三脚架静候日出。随着天色渐渐亮起，人潮也越来越多。当太阳缓缓从吴哥窟的建筑群后升起时，现场立刻响起一片惊叹声。为了拍摄这壮丽的景象，我选择了广角镜头，进行环抱式的曝光拍摄，最终得到了层次丰富的作品。

每一次的拍摄经历都让我深刻感受到吴哥窟的历史与文化底蕴。这里不仅是摄影爱好者的天堂，更是每位游客心中梦寐以求的圣地。吴哥窟的每一块石头都在诉说着它的故事，无论是日出时的金色光芒，还是古老建筑的雄伟轮廓，都是我心中永不磨灭的记忆。这些瞬间不仅仅是照片，更是对这片土地深情的致敬。

拍摄器材：Canon 11-24mm

(本文图片由冯敏如提供）

文：冯敏如