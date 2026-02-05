Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邝颂芝 演奏．唱．作新秀 首届香港音乐剧节最年轻得奖者

在技艺的磨炼与信仰的寻觅之中，一首献给上天的感恩赞美诗，感动人心。13岁的邝颂芝（Michelle Kwong）站在西九文化区自由空间「大盒」的舞台上，首次演绎自己作曲、作词的作品《My Voice, Your Score》。她用声乐谱写着一封给未来的情书：最动人的乐曲是那首将「我的声音」，全然交托于「你的乐谱」的生命之歌。这是Michelle将天赋归于信仰的深沉告白，一份献给信仰的礼物。此曲获得了2026年首届「香港音乐剧节」（1st Hong Kong MusicalCon 2026）作曲组优胜奖。2月8日，Michelle将会与香港管弦乐团合作，表演独唱。

首届香港音乐剧节最年轻得奖者邝颂芝 谱写感恩颂赞乐章

Michelle是香港浸会大学附属学校王锦辉中小学学生，现于香港演艺学院师从著名声乐家陈珮珊深造声乐。她自幼修习小提琴与钢琴，常与父亲、前香港小交响乐团小提琴手邝子平（Jimmy Kwong）分享音乐创作，领略到小提琴与声乐有异曲同工之妙。小提琴的「揉弦」，正如歌声中的震音，赋予音符生命的灵魂；而拉琴时讲究的「运弓」，则如同歌者的「运气」。每一次下弓的力度与速度，正如歌者的一呼一吸，主宰着乐句的强弱起伏。她从小提琴中学到的这些「音乐性」（Musicality），如今自然流淌于她的歌唱之中。 这首动人心弦的作品灵感源于《歌剧魅影》，当剧中女主角Christine Daaé向导师歌唱时，作曲家反思：「谁才是我真正的音乐导师？」Michelle受到启发，并将这份反思化作了全曲的核心概念：「This is how I see You, now I finally know: You are the Composer, and I follow where You go.」（如今我终于看清：你是那作曲家，我愿跟随你的脚踪。）

于是，《My Voice, Your Score》成为一首感恩与顺服的赞美诗。歌者带着一颗谦卑而充满感恩的心，感谢上天赐予她这把美妙的声音。歌词中流露出对未来的热切期盼，纵然前路未明，她仍选择将一切交托，深信生命的乐章由那位伟大的「作曲家」亲自谱写。曲名本身便蕴含双重深意：在灵性上，它象征着歌者顺服于神圣计划（Divine Plan）的乐谱；在个人层面，它纪念了这首歌曲独特的诞生——女儿谱写旋律，父亲执笔管弦乐编曲，父女同心，以音乐献上最深的感谢。

从香港、内地到国际舞台，从纽约卡内基音乐厅到维也纳及斯图加特新王宫，Michelle的音乐之路越走越宽广。然而，无论站在哪一个聚光灯下，她深知这天赋并非为了荣耀自我，而是为了回应那更高的呼召。继2月8日的演出，《My Voice, Your Score》会改编为全管弦乐团版本，于3月8日的杰青音乐会上，由父女二人同台演绎，父亲指挥，女儿以声乐诠释，成就一场两代音乐人的深情对话。亦在3月内，她再会与香港青年交响乐团及传承爱乐乐团合作演出。

