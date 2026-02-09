冯敏如 - 如影。随影│都市光影诗意对话：星芒、放射线与弧形构图的捕捉心得

摄影作为一门视觉艺术，光影的捕捉往往是决定作品成败的关键。它不仅塑造空间感、强调主体，还能传达情感、故事与氛围。在这两幅作品中，我运用自然光线，透过阴影的延伸、弧线与直线的强烈对比，创造出充满张力与线条感的构图。拍摄地点在西沙GO Park（由Zaha Hadid Architects设计的现代运动与商业综合体），这里建筑线条流畅、未来感十足，开放式结构与玻璃、金属元素在阳光下产生丰富的光影变化，非常适合光影主题创作。

第一幅作品聚焦栏杆阴影在地面上的放射状延伸，阳光从建筑后方低角度直射而来，形成强烈的逆光效果。我将镜头对准栏杆，让阳光穿透栏杆间隙，在地面投射出放射状的阴影线条。为了捕捉阳光的星芒（Starburst），我将光圈收细至f/11–f/16，视线从右上方充满多角星芒的太阳开始，沿着放射状光影自然延伸，经过弧形栏杆，再汇聚到左下角的投影终点。这种由明到暗、由点到面的引导，让画面产生强烈的动态与深度。

第二幅作品则巧妙利用建筑弧形天花作为前景，类似传统画意风光中用垂柳框住天空的手法。这不仅加强前景层次，还「括起」上方天空，将观众视线集中在蓝天与太阳上。太阳同样因小光圈形成耀眼的多角星芒，成为视觉焦点；视线随放射状光影线条，从右上角太阳顺势滑向左下角地面投影，形成对角线构图的强烈引导。拍摄时我采用低角度（接近地面），幸好Canon R5 Mark II的翻转萤幕让我能蹲在地上、将相机垂低取景，而小光圈带来的超深景深，让整个地面阴影与线条都清晰锐利，无需担心前景或背景失焦。

利用弧形天花作为前景，增加深度 感；太阳与地面投影形成对角构图， 蓝天衬托星芒，画面充满未来感与层 次。

捕捉光线穿越建筑结构的瞬间，需要精准掌握关键技巧，光影摄影常遇高反差场景（HDR）。我使用「包围曝光」（Bracketing）拍摄多张（通常±2 EV，三张一组），后制在Lightroom合成为HDR影像，保留高光细节（如太阳边缘）与阴影层次（如地面渐层）。现场不准使用三脚架，手持拍摄时我会深呼吸、稳住身体，多练习确保连拍时不移位。

光影是摄影的灵魂，透过这些技巧，你也能在都市建筑中发现诗意。西沙GO Park不仅是运动休闲地，更是光影创作的绝佳场景，下次不妨带上相机，亲身体验光线如何「雕刻」空间。

拍摄器材：Canon EOS R5 Mark II + RF 14-35mm f/4 L IS USM镜头（超广角能完整纳入建筑结构与天空，强调空间感）。

文、图：冯敏如（Alex Fung，英国皇家摄影学会高级会士，摄影沙龙世界十杰）