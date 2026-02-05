情人节送礼精选 Blancpain/Richard Mille/Parmigiani Fleurier/Tissot绝衬情侣对装表推介

今年情人节较农历大年初一（2月17日）早几天到来，即使「临急抱佛脚」选购礼物，也不会遇着新年期间店舖未启市。不少品牌都会趁情人节力推女装表，但其

实男士们也可以在买表送给女伴时，同步挑选合衬的表款，自制情侣装甜蜜度佳节。

∣ Blancpain ∣

For Her：Villeret Saint Valentin 2026

今年是Blancpain连续第26年推出情人节限量版腕表。没错，品牌向来只有女装款式，没有男士们的份儿，而且一直以红色和爱心作为腕表的设计核心。今年的限量版Villeret Saint Valentin 2026是一款两针简约表，功能上只有时和分显示，腕表设计极尽简约，以迷你的21.5mm白金表壳配镶钻表圈，银白色贝母表盘上不设任何刻度，只在12点位镶有一颗心形钻石时刻及印有品牌标志。全银白色的单色调，利用光线反射强调钻石和贝母表盘，腕表最艳丽的色彩在于所搭配的「Chérie Red」红色鳄鱼皮带，象征火热的爱。搭载具备矽游丝的615自动机芯，限量14枚，数字呼应情人节的日期。

Blancpain Villeret Saint Valentin 2026，表壳：21.5mm白金/ 机芯：615自动/ 限量：14枚/ 售价：$166,000。

For Him：Villeret Extraplate

既然今年的情人节限量版女装表是如此简约，男士可以选择蛋白石色表盘的不锈钢超薄Villeret Extraplate作配衬。外观比较踏实，但设计也见特色，尤其表盘的蛋白石色带点怀旧味道，配以浅啡色皮带，凸显佩戴者的脱俗品味，机芯有100小时动力储备亦相当实用。

Blancpain Villeret Extraplate，表壳：40mm不锈钢/ 机芯：1151自动 /售价：$84,500。

∣ Parmigiani Fleurier ∣

For Her：Tonda PF 36mm Automatic

40mm无日期的Tonda PF Micro-Rotor原本已经是设计非常中性的表款，但自从Parmigiani Fleurier 再推出细一个码的36mm款式后，发觉这个中码型号都颇适合女士佩戴。今个情人节的女装之选，推介这款大麦粒玑镂饰纹表盘镶有钻石时刻，而表壳、滚花表圈和链带都镶有钻石的玫瑰金款式，爱它的钻石镶在链带左右两侧的设计，大胆新鲜，也可凸显表壳至链带的优美线条。

Parmigiani Fleurier Tonda PF 36mm Automatic，表壳：36.1mm玫瑰金/ 机芯：PF770-HM自动/ 售价：$703,000。

For Him：Tonda PF Sport Chronograph Rose Gold Sandstone

从外观上来看，40mm的Tonda PF与女装36mm几乎一模一样，没有太大分别，作为情侣对表未免太单调，所以今次特别为男士拣选了品牌同系列，但又带点运动风格的Sport Chronograph，同是玫瑰金型号，配上砂岩色表盘和Tufo色橡胶表带，清雅又贵气。

Parmigiani Fleurier Tonda PF Sport Chronograph Rose Gold Sandstone，表壳：42mm玫瑰金/ 机芯：PF070自动/ 售价：$431,000。

∣ Richard Mille ∣

For Her：RM 07-01 Intergalactic Misty Night

Richard Mille这款Misty Night版本的RM07-01 Intergalacti，碳纤维TPT表壳、中壳和表盘以251颗钻石和1123个红金爪镶嵌成为满布繁星的夜空模样，令原本散发很浓厚机械感的Richard Mille变得温柔浪漫起来。

Richard Mille RM 07-01 Intergalactic Misty Night，表壳：31.4×45.66mm碳纤维TPT/ 机芯：CRMA2自动/ 售价：待询。

For Him：RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari

既然女装如此璀灿耀目，男装也不能比下去。这枚拥有复杂追针计时功能的RM 43-01，碳纤维TPT表壳的桶状造型跟RM07-01也相当合衬，功能及相关显示亦非常丰富，加上机芯多项源自法拉利车架和引擎的设计元素，别说计时，单是用放大镜欣赏也不亦乐乎。

Richard Mille RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari，表壳：42.9×51.2mm碳纤维TPT/ 机芯：手上链/ 限量：75枚/ 售价：待询。

∣ Tissot ∣

For Her：Désir Auto

Tissot Désir Auto有齐传统女装表惹人喜爱的设计元素，直径28mm也很的骰，镶钻表圈又够闪，贝母表盘的幻彩效果亦迷人，加上PVD玫瑰金色表壳配搭红色皮带，设计相当华丽。然而更吸引之处是2点位表冠、8点位日期、偏心表盘布局配合复古的Sector Dial式小时刻度圈等多项突破性设计，能展现出现代女性追求自我与破格的精神。

Tissot Désir Auto，表壳：28mm PVD不锈钢 /机芯：自动/ 售价：$13,000。

For Him：Le Locle Gold 39.3mm

Le Locle以巴黎铆钉饰纹和放射饰纹为表盘带来丰富层次感之余，玫瑰金制表圈及玫瑰金色罗马数字时刻亦令腕表更觉典雅大方，稳重成熟。

Tissot Le Locle Gold 39.3mm，表壳：39.9mm不锈钢（玫瑰金表圈）/ 机芯：Powermatic 80自动/ 售价：$16,350。

文：Gavin Ho 图：品牌提供