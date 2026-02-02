冯程淑仪—WestK 留声机｜点止展览咁简单



殿宇装潢、衣冠纹饰、瓷器图案，都包含着中国传统纹样，透过现代科技却能够将中国传统文化以全新面貌向观众呈现。我说的是由香港故宫文化博物馆（下称博物馆）举办的「『纹』以载道──故宫博物院沉浸式数字体验展」。这个甚受年轻观众欢迎的展览刚获星岛新闻集团颁发「崭新Digital Art大奖」，是对团队的莫大鼓励。

在1月中旬举行的颁奖礼上，博物馆馆长吴志华提到文化艺术工作的KPI不应限于量化指标。事实上，文化艺术带来的裨益既有形亦无形：文化能推动国与国之间的交流合作和互相理解，亦能塑造城市氛围和人民的气质素养，是一个城市软实力的最佳示范，但无形价值往往因难以量化而被忽略。

博物馆展览要做到既有口碑亦有经济效益亦非不可能，博物馆现正举行的特别展览「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」，正好为达至推动文化交流和创造经济效益双目标提供了生动案例。

香港故宫文化博物馆推出《法老的港式生活》创意短片，当中阿正与法老畅游香港迪士尼乐园。（图片提供：香港故宫文化博物馆）

展览自去年11月20日开幕以来，短短两个月已吸引了超过十九万观众参观，在文创商品开发和销售方面亦取得突破，为博物馆带来可观的收入。这次是博物馆与埃及最高文物委员会联合主办、香港历来规模最大、内容最全面、展期最长的古埃及文物珍藏展，在促进中埃文化交流的同时，亦凭借博物馆以立足香港、背靠祖国和与国际接轨的叙事和策展方式，展现了香港作为一个开放包容和多元的国际城市形象。

乘着展览的热潮，博物馆团队将文化体验伸延至本地社区，以至于大湾区的内地城市，除了去年11月在佛山启动的「法老与埃及猫的岭南之旅」外，我们刚于线上线下推出一系列创意宣传影片及活动。其中三集创意短片《法老的港式生活》，由商台DJ黄正宜（阿正）充当向导，带领穿越时空来到香港的「法老」坐上开篷巴士游走香港多个著名景点。其中一集，二人到香港迪士尼乐园寻找古埃及神圣动物，包括在森林河流之旅遇上河马，在迷离大宅碰到成群结队的圣甲虫，以及在美国小镇大街欣赏夺目的夜间汇演。另一集，阿正带着法老在九龙城街市及熟食中心小店「乐园」享用酥脆金黄的港式西多士，勾起法老思乡之情，让他想起正在「古埃及文明大展」展出，有四千年历史的「古埃及三角形面包」。「乐园」老板亦因法老到访而受到启发，特别推出「献给法老王的仿古埃及面包」，让一众食客大快朵颐。

在博物馆开业不久的星巴克概念店，以及四楼璟珑轩中餐厅，亦投入这股古埃及热潮，推出古埃及主题美食。星巴克店亦售卖「香港故宫文化博物馆古埃及系列」，包括咖啡杯套装、行李牌、证件套等精美商品。博物馆更获邀参与今天会展开幕的「香港宠物节2026」，将一只2.5米高的巨型「法老猫」装置带到现场，透过创新方式连结社区。博物馆亦将推出新一批文创商品，并于三月份推出「法老猫×九巴仔」的创意活动。

上述种种充满创意的宣传手法和活动，正好展示了「文化+文创+旅游」的无限可能，只要我们解放思想，敢于尝试，在文化艺术的领域上推陈出新，不仅能活泼生动地推广传统文化，更可以为香港打造兼具深度与温度的艺文风景，提升城市的文化品牌，为各行各业带来有形与无形的效益。

文：冯程淑仪 图：香港故宫文化博物馆