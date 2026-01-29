M+赵无极：版艺匠心大型回顾展览｜赵无极的宇宙 跨文化交响乐

版画之于赵无极，是长达半个世纪的孜孜以求，是他开创自己艺术语言的一片实验土壤。在东西文化的交会处、在图像与文字的对话间，版画宛如一条汇流之河，静静沉淀他对东西方美学的融合，又映照出他人生与心境的波澜。

他形容版画「几乎像是游戏」。其不可预测的特质，正契合他欲挣脱中国晚清摹古风气的想法。他吸收西方现代主义与立体主义的养分后，尝试在版画中加入甲骨文的符号，抽象逐渐成为他创作的语言。他以浓烈饱满的色块取代具象场景，笔触如草书般迅疾有力、富有动感，更将道家哲学中虚实与留白的意境融入版画中。这亦是他少年时代于中国所学的水墨画和书法美学传统，在版画创作生涯中一遍又一遍回响。

晚年的他，版画技法臻于化境，进入了从心所欲的创作阶段。他能在一幅版画上运用14种色彩，却依然保持通透与灵动。他更将版画视为与文字对话的媒介。

当他为法国诗人阿瑟．兰波的超现实风格诗集创作版画配图时，他以激荡的线条和色彩回应诗句中的狂想，在视觉艺术中融入文学诗意，诠释了「诗中有画，画中有诗」的意境。

触碰赵无极创意灵魂 亲手制作版画工艺

M+「赵无极：版艺匠心」展览，首次在亚洲完整呈现赵无极的版画创作全貌。从1940年代末初抵巴黎的探索，到2000年代晚期圆融的作品，观众得以见证他如何将版画化为一片无垠天地——自如地游走于东西方美学疆界之外，在图像与文字间激起无限的想像，筑起自成一格的艺术宇宙。

M+现正举行的「赵无极：版艺匠心」展览，通过版画作品回顾其骄人艺术创作旅程。1948年，初抵巴黎的赵无极，迅速迷上了版画这门充满实验性的艺术。对他而言，那种通过调配化学物质、运用不同工具制作印痕，再以不同的色彩层层叠加，创造出的无数可能，远比一笔成型的油画更令他着迷。持续探索版画之际，他渐渐感到「外在世界所给予的一切已不能满足我」，于是转而透过视觉语言，呈现自然的力量与内心幻化的风景，这也标志着他更着力于发掘图像中的诗意与哲学潜能。自1957年起，他几乎不再为作品命名，希望打破纯粹文字给人的一种既定想像。

M+希克策展人兼展览联合策展人武漠博士特别指出，展览中一幅罕见的巨幅版画——长逾一米，层层套印多达十四种颜色。其色彩之轻灵、层次之细腻，与同构图的油画作品并置时，展现出截然不同的风格：版画的色调更为明快，透出一种清澈质感。武博士说：「赵无极从未将版画视为油画的附属媒材，对他而言，版画更是一片能够实现创新、容纳原创想法的天地。」事实上，自1970年代末起，赵无极不断突破版画的界限，糅合中国与欧洲艺术的传统技法，以彰显道家哲学的和谐、平衡、自然。其诗意的构图越见丰富多样，用色亦更为明亮。

在赵无极的艺术宇宙里，版画也是连接不同创作灵魂、激发无限想像的桥梁。他为诗集和书籍创作的版画插图，从不只是文字的附庸，而是另一种自由的诗、深层的互文滋养——它们在彼此的留白处相遇，共同拓展想像的边界。M+教学及诠释副策展人曾黎华指出，这种跨领域的合作，正是赵无极融会东西美学的体现。在中国传统中，素有「诗书画印」合一的理念；西方虽无相同术语，但文学与艺术亦紧密交织。

于1月31日起，M+将在「赵无极：版艺匠心」展览期间，推出「版画开放工作室」，邀请观众亲手体验版画创作的乐趣与惊喜。曾黎华指，教学团队设计了「季节的花纹」、「旅行的符号」、「故乡的声音」三个主题，灵感正源自赵无极游历四方、从多元文化与艺术中吸取养分的创作历程。参与者可根据主题构思画面，再用树叶、丝带等日常材料，在特制的啫喱胶版面上创作图样。

当油墨滚过凹凸表面，色彩在凹痕中积聚；纸张覆盖、按压，最终揭起的瞬间，隐藏的层次与偶然交融的色彩才全然显现。对一些参与者而言，面对一张白纸或许令人却步——脑海中的想像，未必能轻易透过画笔实现，而版画的「间接性」巧妙地化解了这种困境，让艺术创作回归到游戏般轻松而开放的本质。

文：龙芷莹 图：何健勇、M+展览

「赵无极：版艺匠心」