冯敏如 - 如影。随影│ 2025锦田乡酬恩建醮：巨型竹棚下的传统盛会与文化传承

今次和大家介绍一个香港本地极具历史价值的传统活动——「锦田乡酬恩建醮」。这是元朗锦田乡的太平清醮盛事，每十年举行一次，已有超过340年的历史（始于1685年），被视为香港最悠久的太平清醮之一。今年2025年是第34届，于12月13日至19日在水头村周王二公书院前地举行，为期7天。

我于第一日下午前往拍摄，当天天气有毛毛细雨，人群比预期少，没有想像中那么挤拥。这反而让我有更多空间静静欣赏和记录。主要拍摄焦点放在巨型竹醮棚内部，棚外的装饰和整体气势也非常壮观，让人叹为观止。

透过牌坊观看巨型的竹醮棚。

活动起源于清初「迁界令」时期，锦田邓氏族人被迫离乡避难。后来，两广总督周有德与广东巡抚王来任上奏朝廷废除迁界令，让族人重返家园。村民为酬谢二公恩德、超渡迁界期间亡魂，并祈求合境平安，便兴建周王二公书院，并订下每十年建醮一次的传统。今届活动场地正是在书院前，巨型竹醮棚就搭建于此，完美体现宗族团结与感恩精神。当中多项元素，如戏棚搭建技艺、扎作技艺等，已被列入香港非物质文化遗产。

这座巨型竹醮棚是全港数一数二的大型建筑，高约五层楼（逾30米），占地超过4.2万平方呎，用三万支竹搭建而成。外形相似神功戏棚但规模更大，内设神棚、十王殿、玉皇殿、观音殿等精美扎作。活动期间有丰富传统仪式，包括道教科仪、王大士巡游、祈福科仪、龙狮献瑞、乡邻盆菜宴等。表演方面则有粤剧神功戏、手托木偶戏、舞狮等，热闹非常。现场还设有「锦田乡打醮展览」，展出珍贵历史文物，如1925年的打醮合约、进士匾、周王二公挂像等，并介绍多项非遗项目，让参观者深入了解这项传统的深厚底蕴。

这是我首次亲身拍摄这个十年一度的盛事，我使用中片幅相机，以一亿像素的高画质记录每一个细节。随著时代进步和城市发展，传统习俗能否长远延续下去仍是未知数，活动场地也可能受影响。唯有把握现在，用镜头捕捉这一刻的美好，让这份文化遗产得以传承。

（拍摄器材：哈苏X2D II 相机，XCD 20-35mmE 镜头）

文、图：冯敏如（Alex Fung，英国皇家摄影学会高级会士，摄影沙龙世界十杰。）