「国风国韵飘香江」2026演出季开幕！中央芭蕾舞团携《吉赛尔》率先登场 12大剧目来港演出

「国风国韵飘香江」2026演出季开幕仪式昨晚（20日）假香港文化中心大剧院举行，开幕仪式公布全年文艺节目详情，合共12出剧目将会来港演出，涵盖芭蕾、话剧、舞剧、戏曲、杂技等多种艺术形式，其中2出剧目更将首次登上东九文化中心。其中，由中央芭蕾舞团带来的经典舞剧《吉赛尔》为演出季揭幕。本文将介绍来港演出的12大剧目及未来一系列精彩节目，不容错过！

文化盛事「国风国韵飘香江」 2026演出季正式揭幕

「国风国韵飘香江」由文化体育及旅游局、中央政府驻港联络办宣传文体部支持，紫荆文化集团主办，中国对外文化集团有限公司承办，中国对外演出有限公司执行。自创立以来，已累计带来数十台国家级精品剧目，惠及观众数约十万人次，成为广受赞誉的文化盛事。

中国对外文化集团有限公司董事长、总经理郭利群在开幕式上介绍2026年「国风国韵飘香江」演出季的整体规划，本年度的剧目将涵盖芭蕾舞、话剧、舞剧、戏曲等多种艺术形式，当中2出剧目演出更将首次登陆新建成的东九文化中心，并与本地文化品牌合作，推动中华优秀传统文化的传播，以及协助香港建设中外文化艺术交流中心。紫荆文化集团副总经理薛丽军则在致辞中表示，今年的活动将进一步拓展形式、深化内涵，通过更多高质量演出与艺术普及活动，让中华优秀传统文化与时代精品艺术在香港绽放异彩。

中央芭蕾舞团携舞剧《吉赛尔》揭幕 融合东西方美学

「国风国韵飘香江」2026演出季的开篇之作，是由中央芭蕾舞团带来的经典舞剧《吉赛尔》，演绎出乡村少女吉赛尔与贵族伯爵阿尔贝特之间纯真而凄美的爱情故事。舞剧融合东西方美学，演员们以细腻的舞蹈技艺及富感染力的戏剧表现，将田园诗意与幽幻唯美的世界刻画得淋漓尽致，展现了世界一流的芭蕾技艺与极致的浪漫美学。

中央芭蕾舞团团长朱妍表示，中央芭蕾舞团时隔九年再次携《吉赛尔》来到香港，不仅是对这部古典芭蕾巅峰之作的敬意，更是以艺术为桥，传递中国芭蕾艺术家对经典的当代诠释与深厚情感，「此次来港演出汇聚了剧团顶尖的首席和主要演员阵容，代表著中芭的至高水准与无限诚意，希望香港观众能感受到芭蕾艺术无国界的魅力与中国芭蕾的独特风采。」

「国风国韵飘香江」12大剧目来港演出 简介/日期/地点一览

1. 中央芭蕾舞团｜芭蕾舞剧《吉赛尔》

芭蕾舞剧《吉赛尔》是芭蕾浪漫主义时期巅峰之作，有着「芭蕾之冠」的美誉，成为充满传奇色彩的爱情悲剧。

芭蕾舞剧《吉赛尔》是芭蕾浪漫主义时期巅峰之作，有着「芭蕾之冠」的美誉，以轻盈浪漫的舞姿、优美动听的旋律、独具特色的造型，成为充满传奇色彩的爱情悲剧。故事讲述乡村少女吉赛尔爱上伪装成平民的贵族阿尔贝特，及后她发现阿尔贝特早有婚约，遂在万念俱灰下死去。离世后，吉赛尔化为因被爱人背叛而成的幽灵「维丽丝」之一，她们在黑夜复仇。这晚，众多维丽丝欲逼阿尔贝特跳舞至力竭，但吉赛尔以舞相护，助他撑到天亮，救了他一命，自己则回归墓中。

芭蕾舞剧《吉赛尔》

日期：1月21日

地点：香港文化中心大剧院

2. 中央芭蕾舞团｜芭蕾舞剧《过年》

芭蕾舞剧《过年》改编自柴可夫斯基经典作品《胡桃夹子》。

芭蕾舞剧《过年》改编自柴可夫斯基经典作品《胡桃夹子》。作品以老北京家庭除夕夜为背景，通过仙鹤舞、瓷器舞、鞭炮舞等具有中国民俗特色的舞段，讲述女孩圆圆在胡桃夹子化身的神兵与仙鹤女王帮助下击退年兽，并与表哥团圆重归于好的故事。全剧生动展现了团圆包容的春节文化内涵，在西方芭蕾的典雅中完美注人东方的诗意与温情。

芭蕾舞剧《过年》

日期：1月24日 至 1月25日

地点：香港文化中心大剧院

3. 中国歌剧舞剧院｜舞剧《赵氏孤儿》

舞剧《赵氏孤儿》改编自同名元杂剧。

舞剧《赵氏孤儿》改编自同名元杂剧。故事发生在春秋时期，晋国贵族赵氏被奸臣屠岸贾陷害而惨遭灭门，唯一的骨血被托付给门客程婴。在赶尽杀绝的危机中，程婴为了保全赵氏孤儿和全城婴儿的性命，牺牲了自己的亲生骨肉，从此，程婴独自走上了一条千秋忠义的漫长道路。

舞剧《赵氏孤儿》

日期：3月27日 至 3月29日

地点：西九戏曲中心大剧院

4. 话剧《银锭桥》

《银锭桥》由林兆华执导，倪大红、高亚麟、史可、许文广等实力派演员主演。

《银锭桥》由林兆华执导，倪大红、高亚麟、史可、许文广等实力派演员主演。故事讲述了在北京银锭桥旁，一个普普通通辛勤开著饭馆的小人物于五，为了保住自己的这份祖业，卷入了一场荒诞的骗局之中。在这场啼笑皆非的「是非局」里，拆与不拆、守与不受、骗与不骗之间，众生百态此起彼落。

话剧《银锭桥》

日期：4月3日 至 4月5日

地点：西九戏曲中心大剧院

5. 北京人民艺术剧院｜话剧《张居正》

大型历史话剧《张居正》由小说作者熊召政担任编剧，冯远征、闫锐担任导演。

大型历史话剧《张居正》由小说作者熊召政担任编剧，冯远征、闫锐担任导演。舞剧在叙事上突破传统叠加式情节铺陈，以舞台为中心，聚焦张居正改革举措，通过「生前」与「死后」两条线索，构建出虚实交织的戏剧空间。现实主线著力刻画张居正推行改革过程中的艰难曲折；非现实主线则以其死后与故人灵魂的对话展开，深入呈现这位改革家的复杂心路与深刻思辨。

话剧《张居正》

日期：4月9日 至 4月12日

地点：西九戏曲中心大剧院

6. 北方昆曲剧院｜昆曲《游园·惊梦》

《游园惊梦》以明代作家汤显祖的《牡丹亭》为蓝本，讲述了杜丽娘游园后，由花神接引至梦中与爱人柳梦梅相会。

《游园·惊梦》以明代作家汤显祖的《牡丹亭》为蓝本，讲述了杜丽娘游园后，由花神接引至梦中与爱人柳梦梅相会。二人互诉衷肠，情意深切，却遭睡魔神干预而分离，杜丽娘更被引入地府。然而她情志不渝，执著追寻所爱，终在故园与柳梦梅再度重逢。该剧通过现代技术创新手段，将古典与现代完美融合，让观众在欣赏昆曲的同时，感受到古典文化的深厚底蕴和时代价值。

昆曲《游园·惊梦》

日期：4月17日 至 4月18日

地点：西九戏曲中心大剧院

7. 上海话剧艺术中心｜话剧《清明上河图密码》

话剧《清明上河图密码》倾力打造国风悬疑舞台，选取原著中「梅船案」与「八子案」作故事主线。

话剧《清明上河图密码》倾力打造国风悬疑舞台，选取原著中「梅船案」与「八子案」作故事主线，通过北宋文人雅集场景展开新旧党争辩论，八位挚交因「王安石变法」产生分歧。案件侦破过程中融入竿傀儡戏、二鬼摔跤、簪花、点茶及傩戏等非遗表演形式，服饰覆刻宋代书画制式并细分角色面料差异，音乐运用古琴、箫、古筝等传统乐器实现美学风格。

话剧《清明上河图密码》

日期：7月3日 至 7月5日

地点：香港文化中心大剧院

8. 内蒙古艺术剧院｜舞剧《骑兵》

《骑兵》是中国首部以骑兵为题材的大型原创舞剧，展现了战争中内蒙古骑兵部队的成长历程。

《骑兵》是中国首部以骑兵为题材的大型原创舞剧，展现了战争中内蒙古骑兵部队的成长历程，讲述受到革命思想感召的蒙古族青年学生朝鲁，选择加入内蒙古人民骑兵队伍。全剧共分为六幕，上半场的表达核心为「选择」，由男儿归、草原殇、从军别三幕构成；下半场的表达核心为「忠诚」，由战马情、英雄泪、骑兵魂三幕构成。

舞剧《骑兵》

日期：7月2日 至 7月4日

地点：香港东九文化中心剧院

9. 新疆生产建设兵团杂技团｜杂技剧《唐古百戏》

《唐古百戏》以唐代「百戏」为灵感，融合新疆特色文化与杂技艺术。

《唐古百戏》以唐代「百戏」为灵感，融合新疆特色文化与杂技艺术，通过转碟、顶碗、倒立技巧等经典杂技节目，搭配具有西域风情的音乐与舞美，再现唐代文化的繁荣景象，展现新疆多元文化的独特魅力。

杂技剧《唐古百戏》

日期：7月17日 至 7月19日

地点：香港东九文化中心剧院

10. 湖北省歌舞剧院原创｜舞剧《乐和长歌》

舞剧以悬疑叙事探讨人性复杂与历史迷思，最终升华至「礼序乾坤，乐和天地」的文化主题。

原创舞剧《乐和长歌》以和国与乐国的政治联姻为起点，讲述了生性和善、酷爱音律的和国新君和成在联姻后遭遇大将军戈启夺权，朝堂暗流涌动。剧中通过出征祭祀大典上阴谋败露、身份反转等情节，展现了和成在挣扎中实现「礼乐治国」抱负，制止两国战争。舞剧以悬疑叙事探讨人性复杂与历史迷思，最终升华至「礼序乾坤，乐和天地」的文化主题。

舞剧《乐和长歌》

日期：9月18日 至 9月20日

地点：香港文化中心大剧院

11. 新疆文旅投集团有限公司｜舞剧《龟兹》

舞剧《龟兹》以新疆龟兹文化为核心灵感，通过克孜尔石窟壁画中的龟兹乐舞意象，构建丝绸之路上多元文明交融的舞台景观。

舞剧《龟兹》以新疆龟兹文化为核心灵感，通过克孜尔石窟壁画中的龟兹乐舞意象，构建丝绸之路上多元文明交融的舞台景观。作品讲述龟兹高僧鸠摩罗什与玄奘的跨时空精神对话，展现其为传法历经苦难、坚持信念的传奇人生，在保留传统韵味的同时，巧妙融合多种舞蹈风格。

舞剧《龟兹》

日期：10月9日 至 10月11日

地点：香港演艺学院歌剧院

12. 石倚洁和陈萨中国艺术歌曲音乐会

中国男高音歌唱家石倚洁与中国钢琴家陈萨带来「中国艺术歌曲音乐会」。

中国男高音歌唱家石倚洁与中国钢琴家陈萨带来「中国艺术歌曲音乐会」，音乐会沿时间主线，精选《中国艺术歌曲》专辑中黄自、林声翕、丁善德、赵季平等作曲家的代表作，呈现中国艺术歌曲在不同时期、多种风格中深受喜爱的经典旋律。

中国艺术歌曲音乐会

日期：11月28日

地点：香港文化中心音乐厅

