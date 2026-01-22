邦瀚斯拍卖行专家教路 洋酒网拍寻宝攻略

葡萄酒早已融入香港人生活，聚会小酌间，一瓶好酒能增添仪式感。自数码化普及，洋酒网拍也成为热选，打开网页或APP即可浏览全球拍品，为寻酒增添乐趣。

春节临近，选酒需求攀升。无论是聚会佐餐或节日赠礼，提供众多选择的洋酒网拍是理想的入手平台。面对琳琅满目的酒款，如何觅得心头好？在未能接触实物的情况下，品质又如何保证？邦瀚斯（Bonhams）葡萄酒及烈酒部亚洲区主管邓晋裕（Terrence Tang）今日就为大家分享实用的选酒攻略，从网拍优势到竞价要诀，逐一拆解，好让新旧买家都能轻松寻到宝。

左/勒桦酒庄香波慕西尼魅力园一级园 （Domaine Leroy Chambolle Musigny Les Charmes），2013年/5瓶，估价为 100,000 ─150,000港元。 右/ 罗曼尼康帝酒庄踏雪特级园 （Domaine de la Romanée-Conti La Tâche），2004年/2瓶，估价为 50,000─ 80,000港元。 （来自「绿洲臻选：法国精品佳酿˙无 底价专场」）

左/武戈伯爵酒庄香波慕西尼村一级园 （Domaine Comte Georges de Vogüé Chambolle Musigny 1er Cru），2007 年/1瓶，估价为2,000─2,600港元。 中/约瑟夫杜鲁安摩根侯爵蒙哈榭特 级园（Joseph Drouhin Montrachet, Marquis de Laguiche），2007年/1.5公 升5瓶，估价为42,000─ 60,000港元。 右/马特莱酒庄科通特级园（Domaine Bonneau du Martray Corton），2001年 /10瓶，估价为10,000─13,000港元。 （来自「绿洲臻选：法国精品佳酿˙无 底价专场」）

三大优势增吸引力

Terrence坦言，洋酒网拍近年在港迅速升温，而邦瀚斯平均每两个月便举行一次，当中年轻新一代更是主力，他说：「这不难理解，皆因网拍的最大优势就是打破时间与地域界限，只要一部手机或电脑便能随时竞投，自然吸纳数码时代的年轻人。」他又分析网拍的吸引力主要来自几个原因：「首先是选择丰富，一站式有齐不同年份、产区、价位的酒款，可省去到处比较或格价的时间；其次门槛亲民，优质入门款起拍仅需数百港元，如一些来自波尔多列级酒庄及勃根地特级田的佳酿，不用千元也可入手。网拍亦支持单瓶购买，有别于实体拍卖经常要整箱入手的规限，尤其吸引新手和小规模藏家。最后是操作较人性化，只需提前设定出价，系统便会自动更新竞况，若出价被超越， 平台会及时通知，不用全程守屏，节省心力。」

专业团队确保品质

至于如何确保网拍洋酒的品质？Terrence强调个中关键在于选对平台：「在无法接触实物的情况下，平台的专业度就是客人最大的保障。正规拍卖行有专家团队把关，能确保拍品品质及来源，这是普通网购平台无法比拟的。」他以邦瀚斯的洋酒网拍为例：「我们的每瓶洋酒拍品都经过专家逐一检查，同时纪录信息并拍摄图片集公开展示，以方便买家查阅及作对比。他们可透过查看每件拍品的状态，更有力地判断整批藏酒的品质，参考性非常高。」他续指拍品的来源亦很重要，拍卖行会经严格验证，部分更是来自单一藏家的珍藏，此类酒款保存稳定、状态理想，享用或收藏价值亦高。他补充说买家可在竞投前主动联系拍卖行询问拍品资料，以获取专业的建议。

出价策略掌主动权

Terrence强调出价勿盲目跟风，应之前做足「功课」、把握竞价节奏。他建议应先了解市场价格，再结合拍品状态、来源和稀有度等因素，在心中设定可接受的最高限价，以便在网拍过程中掌握主动权。他又提醒提早出价可取得优先权，留意平台即时通知以跟进竞况。拍卖结束倒数前两小时是关键，不少买家都会守在屏幕前，以防最后关头被人「横刀夺爱」。

兼顾新旧藏家需求

至于网拍如何满足新旧藏家的需求？他先分析两者的不同之处：「资深藏家的目标清晰，多专注搜寻特定酒款，以弥补自身收藏体系的缺口；新藏家则更爱探索，乐于尝试新酒庄及不同产区的佳酿。」至于拍卖行的兼顾策略方面，他这样解释：「透过精准的拍品策划，便可兼顾这两类买家的需求。我们的拍品极之多元化，既有传统投资级波尔多蓝筹佳酿，也有勃根地新兴酒款、精品酒农香槟，以及加州膜拜酒等特色选择。另又同时提供不同产区、新旧年份酒款，以及多种瓶装可供选择，应能全面迎合各类藏家需求。」对爱酒之人而言，网拍已成为寻觅佳酿的便捷选择。无论新手试水还是老手寻珍，只建议先了解拍品与平台，便能安心享受线上寻宝的乐趣，轻轻松松把心仪佳酿收入囊中。

拍卖详情

「绿洲臻选：法国精品佳酿．无底价专场」

日期：即日至1月29日

「绿洲臻选：精品佳酿．无底价专场」

日期：即日至1月29日

文：E. Lam 图：Bonhams提供