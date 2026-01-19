Collect Hong Kong 2026｜香港艺术中心艺术博览3月揭幕！4大展区呈现跨世代艺术故事 16件获选作品率先看

Collect Hong Kong 2026｜由香港艺术中心（HKAC）独家主办的「Collect Hong Kong 2026」，将于3月21日至3月29日选址香港艺术中心的包氏画廊、艺域及赛马会展廊盛大举行！继去年第一届艺术博览广受好评后，今年主办方决定将其确立为常规项目，日前（1月15日）大会更为活动举行传媒发布会，除了邀来艺术界翘楚出席，更率先展示部分作品。

香港艺术中心年度盛事 Collect Hong Kong 2026 3月揭幕！

由香港艺术中心独家主办的「Collect Hong Kong 2026」将于3月21日至3月29日举行，届时会展出各式艺术品，包括由新晋到著名艺术家的心血结晶，满足艺术收藏家和爱好者的不同兴趣。活动获得多个艺术教育及机构支持，包括香港艺术学院、香港浸会大学视觉艺术学院、香港城市大学创意媒体学院、香港知专设计学院传意设计学系、香港雕塑学会及香港雕塑会。

香港艺术中心监督团主席刘文邦表示，「Collect Hong Kong」艺术博览将成为本地艺术发展的重要里程碑，作为一个专注香港艺术家的展销平台，它不仅是展览，更是推动本地艺术生态全面发展的关键一步。与国际知名的Art Basel及Art Central不同，「Collect Hong Kong 2026」的定位为本地艺术专场的艺术展销会，旨在为香港艺术家提供展示与销售的专业平台，让本地创作获得更多曝光与市场支持，也期望培养香港本土收藏文化，让市民从单纯观赏到实际付费收藏，「希望这项盛事能进一步培养公众对艺术收藏的兴趣，让大众从艺术中认识香港故事，并持续展现香港独特的文化魅力。」

4大展区呈现跨世代艺术故事 16件获选作品率先看！

「Collect Hong Kong 2026」至今收到1257件艺术作品申请，共530名本地艺术家参与，打破去年纪录，当中超过280名是香港艺术中心之友，是往年同一组别的五倍。展出作品包括挂画、陶艺、摄影、雕塑、装置艺术及混合媒介艺术等多种媒介。在发布会上，大会率先披露16件作品，让观众先睹为快。

今年艺术博览特别邀请资深艺术顾问莫伟康执掌策展，并首次划分四4大主题展区，包括「藏家臻选」、「名家汇展」、「评审推荐」及「港艺荟萃」，以创新形式呈现本地艺术精品，讲述跨世代艺术故事。「藏家臻选」将透过多位藏家的珍藏与大师级作品，引领观众追溯香港艺术的根源； 「名家汇展」汇聚七、八十年代资深艺术家及画廊新晋创作者之作；「评审推荐」聚焦于策展人及评审委员会从公开投稿入围作品中精心挑选的艺术佳作；而「港艺荟萃」则透过专业评审团的视角，呈现具前瞻性的公开投稿入围艺术作品，带来立体艺术体验。

Collect Hong Kong 2026